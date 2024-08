Rubljov se i z druhé letošní krize dostává úspěchem na Masters, v Montrealu si zahraje finále

Andrej Rubljov (26) letos jako první postoupil podruhé do finále podniku ATP Masters 1000. Po triumfu na antuce v Madridu bude o titul usilovat také na tvrdém povrchu v Montrealu, přitom na oba turnaje dorazil bez formy. V až dosud neoblíbené Kanadě si ruský tenista v semifinále poradil s Italem Matteem Arnaldim (23), jemuž oplatil vyřazení z Roland Garros. O třetí triumf na těchto akcích se ruský tenista utká s australským překvapením Alexeiem Popyrinem (25), jenž zastavil Sebastiana Kordu (24) a postoupil do svého největšího finále.

Andrej Rubljov prožívá rok jako na horské dráze. Po solidním vstupu do sezony si na začátku března ustřihl ostudu v Dubaji, kde byl v semifinále diskvalifikován. Na následujících čtyřech turnajích prohrál čtyři zápasy a osm setů v řadě, než na přelomu dubna a května vyhrál antukové Masters v Madridu.

Na dalších sedmi akcích ale znovu tápal. Ani jednou nevyhrál víc jak dva zápasy a prohrával s outsidery. I když toho později litoval, rozhodl se vzdát startu na olympijském turnaji. A rozhodně se nečekalo, že se z krize vyhrabe na tisícovce v Kanadě, kde měl velmi nelichotivou bilanci včetně kvalifikace 1:5.

Šestadvacetiletý Rus ale v zemi 'javorového listu' využívá vzhledem k olympiádě absence řady hráčů ze světové špičky a porazil už čtyři soupeře. V sobotu v Montrealu zkompletoval čtvrtfinále na všech turnajích Masters 1000, v tentýž den si podruhé v kariéře připsat skalp světové jedničky (Jannika Sinnera) a v neděli zvládl i semifinále proti Matteu Arnaldimu.

Rubljov s o tři roky mladším Italem prohrál v červnu ve třetím kole French Open a neuhrál přitom ani set. Na tvrdém povrchu ale Arnaldiho porazil i podruhé. V Montrealu to dokázal bez ztráty podání, využil všechny tři šance na brejk a po hodině a čtvrt hry zvítězil 6:4, 6:2. Nezastavil ho ani déšť, který zápas v úvodu druhé sady přerušil.

"To čekání za to stálo. Jsem rád, že jsem v Kanadě poprvé ve finále. Zkusím se dát dohromady, dobře si odpočinout a připravit se na zítra," řekl Rubljov.

Rubljov postoupil do svého celkově 26. finále, z toho šestého na akcích Masters. O třetí triumf na tisícovkách si zahraje s překvapením turnaje Alexeiem Popyrinem (H2H 1:1), kterého loni porazil v hale ve Vídni a letos s ním prohrál na antuce v Monte Carlu. Usilovat bude o celkově 17. titul, z toho třetí v této sezoně.

Pětadvacetiletý Australan Popyrin v neděli zvládl dva těžké zápasy. Ve čtvrtfinále nejprve udolal po takřka tříhodinovém boji 3:6, 7:6, 7:5 polského finalistu z roku 2022 Huberta Hurkacze, přestože prohrával 3:6 a 1:3 a v rozhodující sadě za stavu 3:4 a 0:40 čelil třem brejkbolům v řadě.

O pár hodin později nastoupil ke svému čtvrtému semifinále a prvnímu na turnaji Masters 1000 a dokázal v něm zastavit osm zápasů neporaženého Sebastiana Kordu. Američana, který odpoledne vyřadil Alexandera Zvereva a týden předtím ve Washingtonu slavil zisk nejcennějšího titulu, porazil 7:6, 6:3.

Popyrin, který na rozdíl od Rubljova nechyběl na olympiádě a vyhrál na ní dva zápasy, postoupil do svého třetího a dosud největšího finále. Na podnicích ATP 250 v Singapuru 2021 a Umagu 2023 je přetavil v triumf.

"Tohle pro mě moc znamená. Je to úžasný úspěch a někdy se musím poplácat po zádech. Udělám to ještě dnes večer, ale zítra půjdu zpátky do boje," radoval se Popyrin, který postupem do finále navázal na loňský úspěch krajana Alexe de Minaura. Ve světovém žebříčku si zajistil premiérový posun do TOP 30.

Finálový duel se podle plánu uskuteční netradičně až v pondělí. Důvodem je olympijský turnaj, kvůli kterému se v Montrealu začalo hrát až od úterý.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu