Muchová po odpočinku zvládla úvodní zápas v Ningbu, Siniaková už popáté prohrála s Kasatkinovou

Karolína Muchová má od začátku US Open skvělou bilanci 12:2

Karolína Muchová (28) si po finále na tisícovce v Pekingu vzala týden na odpočinek a nyní v Číně pokračuje ve skvělé formě i na pětistovce v Ningbu. Do turnaje vstoupila výhrou 6:3, 7:5 nad kvalifikantkou Olivií Gadeckou (22) a s Rumunkou Jaqueline Cristianovou si zahraje o postup do čtvrtfinále. To si už ve středu mohla zajistit Kateřina Siniaková (28), jež ale po setech 6:1, 3:6, 2:6 už popáté prohrála s nasazenou Darjou Kasatkinovou (27).

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Karolína Muchová se před dvěma týdny dostala díky suverénním výhrám v úvodních kolech a skalpům Aryny Sabalenkové či Qinwen Zheng do finále turnaje WTA 1000 v Pekingu, kde prohrála až s Coco Gauffovou a neukončila čekání na druhý a nejcennější triumf. Následně se odhlásila z navazující tisícovky ve Wuhanu, aby se tento týden mohla představit v plné síle na podniku WTA 500 v Ningbu.

A vstup do soutěže osmadvacetiletá rodačka z Olomouce zvládla. O šest let mladší australskou kvalifikantku Olivii Gadeckou porazila v prvním vzájemném střetnutí 6:3, 7:5.

První set měla česká tenistka pod kontrolou. Po svém podání vyhrála 16 z 19 fiftýnů, v prvním a posledním gamu proměnila obě šance na brejk a po půl hodině vedla 1:0 na sety.

Ve druhé sadě ale o servis dvakrát přišla a musela opakovaně dohánět manko brejku. Do třetího dějství však zápas dojít nenechala. Od stavu 3:4 získala 4 z 5 gamů a v závěrečné hře, která šla sedmkrát přes shodu, proměnila po chybě soupeřky druhý mečbol.

Statistiky zápasu Karolína Muchová – Olivia Gadecká Livesport

Svěřenkyně Emila Miškeho od začátku US Open odehrála 14 zápasů a 12 z nich vyhrála. Přestože se bývalá světová osmička po operaci zápěstí vrátila na kurty teprve v červnu a body sbírá pouhé necelé měsíce, ve světovém žebříčku se již vrátila do TOP 30 a navíc téměř tři čtvrtě roku může své postavení jen vylepšovat. Po návratu má zápasovou bilanci 19:6.

Ve druhém kole měla Muchová vyzvat domácí nasazenou dvojku a světovou sedmičku Qinwen Zheng, kterou naposledy porazila 2:0 na sety před dvěma týdny v Pekingu. Finalistka Australian Open a olympijská vítězka z Paříže Qinwen Zheng ale na rozdíl od české tenistky minulý týden neodpočívala, ve Wuhanu prohrála až třísetové finále s Arynou Sabalenkovou a z Ningba se kvůli nemoci a drobným zraněním odhlásila.

Muchová si tak o postup do čtvrtfinále zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, jež se do hlavní soutěže dostala až jako sedmá náhradnice navzdory nezdaru v prvním kole kvalifikace. Česká tenistka vede ve vzájemné bilanci 2:0, naposledy uspěla hladce ve dvou setech před dvěma týdny v Pekingu.

Kateřina Siniaková vyřadila v úvodním kole na pětistovce v Ningbu rozjetou Magdu Linetteovou a také ve druhém zápase čelila neoblíbené soupeřce, s níž má negativní vzájemnou bilanci. Předloni v Hamburku poprvé na pátý pokus porazila Darju Kasatkinovou, ale na čínském betonu proti nasazené pětce neuspěla.

Aktuální deblová světová jednička měla souboj s Ruskou několikrát skvěle rozehraný. V úvodním dějství jí povolila jen jeden game a v tom následujícím dvakrát vedla o brejk. Ani jeden z nich však nepotvrdila, v delší šesté hře ztratila servis znovu a manko smazat nedokázala.

Také v rozhodující sadě si vytvořila náskok. Jenže od stavu 2:0 uhrála v následujících pěti gamech jen šest fiftýnů a sérii získaných her Kasatkinové se jí zastavit nepodařilo.

Statistiky zápasu. Livesport

Siniaková tak neobhájila loňský výsledek v tomto dějišti a hlavně body za loňský triumf v Nanchangu a do svého teprve čtvrtého letošního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu neprošla. V žebříčku se propadne a v pondělním vydání bude nejlépe na 49. místě. Stále ji mohou přeskočit Clara Tausonová s Diane Parryovou, což by znamenalo konec členství v TOP 50.

Kasatkinová je v letošní sezoně specialistkou na turnaje WTA 500. Všech pět finále v tomto roce absolvovala právě na pětistovkách, ovšem titul získala jen na trávě v Eastbourne. Ve čtvrtfinále bude její soupeřkou Julia Putincevová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbu