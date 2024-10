Rozjetá Muchová je v semifinále i v Ningbu, Krejčíková ve čtvrtfinále kvůli zranění vzdala

Karolína Muchová (28) na třetím turnaji po sobě postoupila do semifinále. Po US Open a tisícovce v Pekingu je mezi čtyřkou nejlepších i na podniku WTA 500 v čínském Ningbu, kde v deštěm přerušeném čtvrtfinále porazila 2:6, 6:2, 6:3 světovou dvanáctku Annu Kalinskou (25) a z posledních 16 zápasů si připsala již 14. vítězství. O finále, v němž by usilovala o druhý a nejcennější titul, si zahraje s další Ruskou Mirrou Andrejevovou (17), které vzdala Barbora Krejčíková (28).

Karolína Muchová si minulý týden po předchozím náročném programu v Pekingu naordinovala odpočinek místo startu ve Wuhanu, aby se nyní mohla představit v plné síle na podniku WTA 500 v Ningbu. A znovu potvrzuje svou skvělou formu.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce po dvousetových výhrách nad Australankou Olivií Gadeckou a Rumunkou Jaqueline Cristianovou našla recept i na světovou dvanáctku Annu Kalinskou, kterou zdolala 2:6, 6:2, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0.

V prvním setu česká tenistka přišla dvakrát o podání, ve dvou gamech neproměnila šance na brejk a teprve podruhé z posledních 18 zápasů prohrála úvodní dějství. Přestože se v této situace v uplynulých týdnech téměř neobjevovala, dokázala nepříznivý vývoj podruhé po červnovém comebacku otočit.

O tři roky mladší Ruska jí k obratu pomohla ztrátou jistoty na servisu, naopak Muchová už o podání nepřišla. V úvodu rozhodujícího dějství česká tenistka zlikvidovala dva brejkboly, v páté hře udeřila rozhodujícím brejkem a náskok už nepustila. Zápas ukončila na returnu po více než dvou a půl hodinách boje.

Statistiky zápasu Anna Kalinská – Karolína Muchová Livesport / Enetpulse

"Byl to velmi dlouhý a fyzicky neuvěřitelně náročný zápas. Je skvělé, že si tady zahraju další semifinále," komentovala Muchová vítězný obrat. Zatímco na esa vyhrála 11:0, na dvojchyby 'prohrála' 2:13. Celkem 24 bodů tak získala bez nutnosti hrát výměnu, zatímco soupeřka jen zaznamenala jen dva takové fiftýny.

"Snažila jsem se soustředit na svůj servis a čekat na šanci na returnu. Jsem šťastná, že jsem nakonec vyhrála a postoupila dál," dodala.

Svěřenkyně Emila Miškeho od začátku US Open odehrála 16 zápasů s parádní bilancí 14 výher a 2 porážky. Na newyorském grandslamu si druhý rok po sobě zahrála semifinále, na turnaji WTA 1000 v Pekingu i díky skalpům hráček TOP 10 Aryny Sabalenkové či Qinwen Zheng prohrála až ve finále a nyní je znovu v semifinále i v Ningbu.

Přestože se bývalá světová osmička vrátila na kurty po operaci zápěstí teprve v červnu a body sbírá necelé čtyři měsíce, v živém světovém žebříčku se již posunula na 25. místo a navíc téměř tři čtvrtě roku může své postavení jen vylepšovat. Po návratu má zápasovou bilanci 21:6.

O 7. finále, v nichž slavila jediný titul jen na menším podniku WTA 250 v Soulu 2019, si zahraje v prvním vzájemném duelu se sedmnáctiletou členkou TOP 20 Mirrou Andrejevovou.

Barbora Krejčíková měla v Ningbu poslední možnost se připravit na svůj druhý singlový start na Turnaji mistryň. V úvodním zápase se trápila s domácím lucky loserem a hráčkou z až třetí stovky žebříčku Ye-Xin Ma a na kometu Mirru Andrejevovou už nestačila.

V úvodní sadě neustále tahala za kratší konec. Hned v první hře likvidovala tři brejkboly a pak musela dvakrát dohánět manko brejku. Více než hodinový set nakonec ztratila poměrem 5:7 v tie-breaku.

Mnohem lepší vstup měla do druhého dějství. Brejk z úvodního gamu však nepotvrdila a za stavu 1:2 se nechala zřejmě kvůli problému v oblasti zad ošetřovat mimo kurt. Pak ještě zkusila dvě hry, ale v utkání už pokračovat nemohla. Následně se odhlásila ze čtyřhry.

S Andrejevovou prohrála úvodní set i ve čtvrtém vzájemném souboji. Obrat se jí podařil pouze v osmifinále letošního Australian Open a už podruhé proti ní vzdala (loňský Wimbledon). Jelikož se odhlásila z další pětistovky, která je na programu v příštím týdnu v Tokiu, čeká ji ve zbytku sezony už jen Turnaj mistryň v saúdskoarabském Rijádu.

Krejčíková si zhoršila letošní bilanci ve čtvrtfinálových duelech na 1:5. Do další fáze prošla pouze ve slavném Wimbledonu, kde po několika protrápených měsících zaznamenala šokující triumf a svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře.

Andrejevová odehrála své osmé letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále a potřetí se dostala dál, poprvé mimo antukové dvorce.

První semifinálovou dvojici vytvořily Ruska Darja Kasatkinová a Paula Badosaová ze Španělska.

Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbu