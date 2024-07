Djokovič dál míří za první zlatou medailí, set nepovolil ani Koepferovi v osmifinále

Novak Djokovič (37) má na olympiádě v Paříži možná poslední šanci vybojovat první zlatou medaili z her pod pěti kruhy. Jeden z největších favoritů a nasazená jednička neztratil set ani ve třetím zápase na turnaji, v osmifinále přehrál 7:5, 6:3 vzdorujícího Dominika Koepfera (30). Ve čtvrtfinále ho čeká repríza finále French Open 2021 se Stefanosem Tsitsipasem (25).

Novak Djokovič v úvodních dvou kolech olympijského turnaje dominoval proti deblovému specialistovi Matthewovi Ebdenovi i svému největšímu rivalovi Rafaelovi Nadalovi, s nímž sehrál jubilejní 60. vzájemný souboj. Další outsider Dominik Koepfer však srbského favorita nečekaně a pořádně prověřil.

Německý tenista vstoupil do utkání velmi sebevědomě a trefoval agresivní vítězné údery i z velmi těžkých pozic. Djokovič v úvodním dějství nepotvrdil brejk, což soupeře ještě více povzbudilo. Majitel 24 grandslamových trofejí tak musel vyčkávat na slabší game Koepfera, který přišel v poslední hře první sady.

Po ztrátě úvodního setu už Koepfer nebyl tak nebezpečný. Djokovič si suverénně hájil vlastní servis a hned na začátku utekl do vedení 3:0. Náskok brejku si pohlídal až do konce utkání.

Rodák z Bělehradu je statisticky nejúspěšnějším hráčem všech dob a ke kompletní sbírce všech možných triumfů mu chybí pouze zlatá medaile z olympijských her. Sám několikrát prohlásil, že letošní boje pod pěti kruhy jsou jeho největším cílem v aktuálním roce.

Djokovič rozhodně není zvyklý na to, že nemá na konci července na kontě ani jeden triumf v probíhající sezoně. Na první finálovou účast v tomto roce dosáhl až nedávno ve Wimbledonu, kde hrál zhruba měsíc po operaci menisku v pravém koleni. Kvůli tomuto zranění musel odstoupit před čtvrtfinálovým utkáním na French Open, kde obhajoval titul a bojoval o setrvání na postu světové jedničky.

Na olympiádě účinkuje popáté v kariéře. Do bojů o medaile se nedostal pouze v Rio de Janeiru 2016, kde ztroskotal v prvním kole na Juanovi Martínovi del Potrovi. Jeho maximem je bronz z Pekingu 2008. Jako první muž v historii olympijských her prošel čtyřikrát do čtvrtfinále a je nejstarším čtvrtfinalistou od roku 1988.

Další překážkou srbského rekordmana bude Stefanos Tsitsipas. Bude se jednat o reprízu finále French Open 2021, v němž Djokovič zvítězil ze stavu 0:2 na sety. Ve vzájemné bilanci s řeckou jedničkou dominuje poměrem 11:2, posledních 10 soubojů vyhrál.

