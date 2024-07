Macháč úspěšně vstoupil do olympijského turnaje, Menšík slaví vítěznou premiéru pod pěti kruhy

Tomáš Macháč (23) se podruhé v kariéře účastní olympijských her a v Paříži je mnohem zkušenějším a lepším hráčem než před třemi lety v Tokiu. Na antuce v areálu Rolanda Garrose začal vítězstvím 6:2, 4:6, 6:2 nad svým deblovým parťákem Zhizhen Zhangem (27) z Číny. Do druhého kola olympijského turnaje prošel i Jakub Menšík (18), svůj debut pod pěti kruhy zahájil výhrou 6:3, 6:4 nad Kazachem Alexanderem Ševčenkem (23).

Tomáš Macháč figuroval v Tokiu 2021 při debutu na olympijských hrách až na 145. místě světového hodnocení. Nyní je však členem TOP 40 žebříčku, mnohem úspěšnějším, lepším a zkušenějším hráčem a bude chtít v areálu Rolanda Garrose dosáhnout na lepší výsledek. V japonské metropoli skončil ve druhém kole na raketě Diega Schwartzmana.

Mezi nejlepší dvaatřicítku se dostal také na pařížské antuce. Rovněž druhý vzájemný souboj s Zhizhen Zhangem zvládl ve třech setech. V úvodním dějství český tenista naprosto dominoval, Číňanovi povolil jen dva gamy a na vlastním servisu ztratil pouhé dva body.

Náskok setu a brejku však neudržel a musel do rozhodující sady. V té Číňanovi ihned prorazil servis a pak už měl jasně navrch. Dokonce to vypadalo, že už se jeho deblový parťák možná kvůli zdravotnímu problému moc nesnaží nepříznivé skóre zlikvidovat a spíše zkouší hned z prvního úderu napálit vítězný míč.

"Nevěděl jsem, co přijde. On buď zkazil, nebo to zabil. Snažil jsem hrát svoji hru, ale bylo náročné čekat, co soupeř dá. Pak dal dvě tři esa... První set byl ode mě precizní, druhý o hodně horší, to jsem byl ze sebe zklamaný, jak jsem zahrál některé situace. A třetí jsem zvládnul dobře hlavou. Takže pozitiva i negativa," hodnotil Macháč.

Macháč prožívá od závěru předchozí sezony nejlepší období své kariéry. Letos se usadil v nejlepší stovce žebříčku, na antuce v Ženevě si zahrál premiérové finále na nejvyšším okruhu a také vylepšil své grandslamové maximum, když prošel do třetího kola na Australian Open i French Open.

Navíc potvrdil svou skvělou letošní úspěšnost v úvodních zápasech. Olympijské hry jsou jeho 15. turnajem v tomto roce a pouze ze tří akcí odjížděl bez jediné výhry. O první vítěznou sérii od French Open bude bojovat se zlatým medailistou z poslední olympiády Alexanderem Zverevem, nebo antukářem Jaumem Munarem.

Jakub Menšík v letošní sezoně prorazil na nejvyšší okruh a za odměnu si může poprvé v kariéře vyzkoušet reprezentaci Česka pod pěti kruhy. Na olympijských hrách v Paříži využil příznivého losu pro první kolo a poradil si s Alexanderem Ševčenkem, který se už téměř půl roku trápí a přes pět měsíců nevyhrál dva zápasy po sobě.

Český teenager v úvodním setu naprosto dominoval, když si velmi rychle vypracoval náskok 3:0 a poté měl ještě dalších šest brejkbolů, které ovšem nevyužil. Brejk ve druhé sadě sice nepotvrdil, nicméně za stavu 4:4 už potřetí prorazil podání ruského rodáka reprezentujícího Kazachstán a zápas bez problémů dopodával.

Menšík se začal pravidelně prosazovat na nejvyšší úrovni letos a už má na kontě postup do závěrečných kol na všech třech površích. V únoru zazářil finálovou účastí na betonu v Dauhá, která mu zajistila debut v TOP 100 světového pořadí, nedávno hrál čtvrtfinále na trávě na Mallorce a v tomto týdnu se dostal do semifinále na antuce v Umagu.

Na olympiádě v pařížském areálu Rolanda Garrose absolvuje pouze singlovou soutěž a také svůj první profesionální start v tomto dějišti. French Open musel kvůli zranění vynechat. Ve své premiéře na této akci bude pokračovat prvním vzájemným soubojem s nasazenou devítkou Tommym Paulem ze Spojených států.

Výsledky dvouhry mužů na olympiádě v Paříži