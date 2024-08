Od olympijského zlata k Wimbledonu i Davis Cupu: Pět ikonických momentů Andyho Murrayho

Bývalý nejlepší hráč světa a trojnásobný grandslamový vítěz Andy Murray (37) odehrál svůj poslední zápas. Věčný bojovník se nakonec rozloučil na turnaji pod pěti kruhy v Paříži – tedy na akci, která symbolizovala jeho úspěšnou kariéru. Na olympiádě v Londýně vyhrál svůj první velký turnaj, až po něm dokázal dobýt grandslam. O 12 let později v Paříži pak po boku krajana Daniela Evanse (34) zahrál svůj poslední soutěžní úder...

Pařížská olympiáda zůstane ve vzpomínkách i díky Murrayho obdivuhodnému příběhu. Nejdříve sice na poslední chvíli odstoupil ze singlu, čtyřhru s Danielem Evansemsi ale ujít nenechal. Britský pár byl dvakrát hodně blízko vyřazení. V prvním kole utekl z pěti mečbolů, ve druhém ze dvou, konec tak přišel až ve čtvrtfinále. Murrayho cestu ukončila americká dvojice Taylor Fritz a Tommy Paul.

Livesport Zprávy společně s agenturou AFP připomínají pět nejvýznamnějších okamžiků kariéry výjimečného britského tenisty.

2012 – olympijské zlato

Čtyři týdny poté, co prohrál wimbledonské finále s Rogerem Federerem se Andy Murray na stejném místě, tedy centrálním dvorci All England Clubu, pomstil. Získal olympijské zlato a byla to neuvěřitelná jízda. S Federerem ztratil pouhých sedm gamů!

Andy Murray slaví své první olympijské zlato na hrách v Londýně 2012. AFP

"Rozhodně je snazší ve finále vyhrát než prohrát. A je to krásný způsob, jak odčinit wimbledonský nezdar. Nikdy na to nezapomenu," svěřil se se zlatou medailí na krku. O čtyři roky později v Riu pak dokázal obhájit zlato po čtyřsetovém vítězství nad Juanem Martínem del Potrem.

2012 – První grandslamový titul

Velká Británie čekala na grandslamového vítěze dlouhých 76 let, triumf Freda Perryho z roku 1936 už byl skoro zapomenutý. Pak se ale podařilo Andymu Murraymu triumfovat v epické noční bitvě na US Open pod světly stadionu Arthura Ashe v New Yorku. Tehdy pětadvacetiletý Murray po téměř pěti hodinách a pěti setech porazil svého vlkého rivala a obhájce titulu Novaka Djokoviče 7:6(10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2.

Andy Murray líbá trofej po vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem na US Open 2012. AFP

Před tímto finále měl Murray bilanci v grandslamových finále 0:4, včetně již zmíněné slzavé prohry s Federerem ze začátku léta. "Když jsem si uvědomil, že jsem vyhrál, byl jsem trochu v šoku. Ale ulevilo se mi a najednou jsem cítil tolik emocí," svěřil se poté.

2013 – První wimbledonský titul

Byl to další zápis do historie a opět to byla připomínka velikána Perryho. Murray se stal po dlouhých 77 letech prvním Britem, který získal v domácím prostředí wimbledonský titul ve dvouhře. Finále proti Novaku Djokovičovi, tentokrát v přímém souboji vyhrál 6:4, 7:5 a 6:4. Vítězství zpečetil na konci nervydrásajícího zápasu čtvrtým proměněným mečbolem. Za své vítězství inkasoval 1,6 milionu liber, což bylo v porovnání s Perryho odměnou z roku 1936, která činila 10 liber, absolutně nesrovnatelné.

Andy Murray pózuje s trofejí z Wimbledonu 2013 v All England Clubu v Londýně. AFP

"Roger je pravděpodobně nejlepší hráč všech dob, ale Novak je jeden z psychicky nejsilnějších tenistů vůbec. Zkušenosti určitě nebyly na mé straně. Porazit ho, bylo opravdu těžké. Byl to velmi náročný zápas," vyrpávěl Murray. O tři roky později Murray získal svou druhou wimbledonskou korunu, když ve finále porazil pro změnu Miloše Raonice.

2015 – triumf v Davisově poháru

Kamkoli pak Murray vstoupil, připomněl Perryho ducha. V roce 2015 se v belgickém Gentu postavil ve finále Davisova poháruve finále Davisova poháru Davidovi Goffinovi a zajistil pro Velkou Británii rozhodující bod.

Bylo to první vítězství Britů od doby, kdy Perry a Bunny Austin společně v roce 1936 porazili v prestižní týmové soutěži Austrálii. "Nemohu uvěřit, že jsme to dokázali. Když hraji za svou zemi, předvádím svůj nejlepší tenis," mluvil v emocích. Ve finálovém utkání vyhrál obě své dvouhry a bod získal i čtyřhře společně se svým bratrem Jamiem.

Andy Murray se raduje se spoluhráči po vítězství ve finále Davisova poháru mezi Belgií a Velkou Británií. AFP

Na triumf Velké Británie reagovala dokonce i J. K. Rowlingová, skotská patriotka a autorka knih o Harry Potterovi: "Píše se historie tenisu! Andy Murray je superstar," napsala na svůj twitter.

2016 - Světová jednička

Dne 7. listopadu 2016 se pak Murray stal prvním Britem, který vystoupal na čelo žebříčku ATP a ukončil tak 666 týdnů trvající vládu "velké trojky" bílého sportu. Federer, Djokovič a Nadal si pozici no.1 střídali přes 12 let. "V posledních několika letech to byl můj cíl," přiznal Murray, který pak se na čele žebříčku držel 41 týdnů v řadě.