Krejčíková jako jediná Češka prošla do druhého kola na OH, vypadly Nosková, Muchová a Siniaková

Barbora Krejčíková vydřela postup do druhého kola olympijského turnaje.

Barbora Krejčíková (28) odehrála první singlový zápas po šokujícím triumfu ve Wimbledonu, v úvodním kole v areálu Rolanda Garrose přetlačila 4:6, 6:0, 7:6 Saru Sorribesovou ze Španělska. Linda Nosková (19) zahájila svůj debut na olympijských hrách porážkou s Xiyu Wang z Číny, stejně dopadla také Karolína Muchová (27) proti Kanaďance Leylah Fernandezové. Postup nevybojovala ani Kateřina Siniaková (28).

Barbora Krejčíková po protrápených měsících zaviněných mimo jiné zraněním zad a těžkou chřipkou senzačně ovládla slavný Wimbledon a získala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře. Ten první vybojovala před třemi lety v areálu Rolanda Garrose, kde se koná letošní olympijský turnaj.

V prvním kole narazila na obranářku Saru Sorribesovou a po prvních minutách bylo jasné, že se bude výsledek utkání odvíjet od toho, kolik nevynucených chyb česká favoritka spáchá. V úvodní sadě dvakrát dohnala manko brejku, ovšem dva gamy od stavu 4:4 vyházela a musela zápas otáčet. Ve druhém dějství výrazně srovnala mířidla a nadělila Španělce kanára.

Získanou převahu si dlouho držela v rozhodujícím setu, jenže o náskok 4:2 přišla a v 11. hře musela likvidovat nepříznivé skóre 15:30. Sorribesová si následně uhájením servisu vynutila tie-break, ve zkrácené hře měla navrch 7:2 Češka.

"Byl to moc těžký zápas. Sorribesová je strašně nepříjemná. Je to ryzí antukářka, běhá, hraje vysoké kopce, nedá vám balon zadarmo. Věděla jsem, že do prvního kola je moc náročná soupeřka, takže jsem ani neměla žádná očekávání. Chtěla jsem zápas hlavně přežít ve zdraví," řekla Krejčíková novinářům.

Aktuální česká jednička a světová desítka odehrála svůj první singlový duel po zmíněném vystoupení ve Wimbledonu. Po senzačním prvenství na posvátném londýnském pažitu startovala pouze ve čtyřhře na domácím Livesport Prague Open a s Kateřinou Siniakovou se na obhajobu zlata připravily snadným triumfem.

Pro Krejčíkovou je skalp Sorribesové prvním letošním vítězstvím na nejpomalejším povrchu. Během antukového jara se vrátila po dvouměsíční zdravotní pauze a prohrála všechny čtyři zápasy. Navíc slaví první výhru v areálu Rolanda Garrose po triumfu na French Open 2021, kde v posledních třech ročnících nezvládla úvodní kolo.

Brněnská rodačka nyní může vyrovnat své olympijské maximum. V minulosti se představila pouze před třemi lety v Tokiu a skončila v osmifinále na raketě pozdější šampionky Belindy Bencicové. V Paříži bude její další soupeřkou Xinyu Wang. S Číňankou vyhrála oba předchozí souboje.

Linda Nosková absolvuje v areálu Rolanda Garrose své první olympijské hry a v singlové soutěži končí hned po prvním zápase. Bývalá juniorská šampionka French Open startovala v minulosti v tomto dějišti na profesionální úrovni třikrát a nikdy nepřešla přes druhé kolo.

Stejný scénář napsala i tentokrát. V úvodním kole olympijského turnaje nenašla recept na tvrdé údery Xiyu Wang a proti čínské soupeřce sama až příliš chybovala. V prvním dějství nedokázala využít ani jeden ze čtyř brejkbolů a v obou setech ztratila hned první game na servisu. Manko se jí nepodařilo dohnat ani ve druhé sadě, přičemž utkání zakončila dalším prohraným podáním.

Nosková, která bude hrát ještě deblovou soutěž s Karolínou Muchovou, v tomto týdnu účinkovala na domácím Livesport Prague Open. Na antuce ve Stromovce dosáhla na svou první vítěznou sérii od února a premiérové čtvrtfinále od lednového Australian Open.

Ani letos však na domácím podniku nevyužila jedinečnou šanci na zisk prvního titulu na nejvyšším okruhu. Loni prohrála finále s lucky loserem Nao Hibinovou a v letošním ročníku skončila v semifinále na raketě pozdější šampionky Magdy Linetteové.

Wang účinkuje pod pěti kruhy podruhé v kariéře, před třemi lety v Tokiu se probojovala až mezi nejlepší šestnáctku. O zopakování tohoto výsledku bude usilovat proti Dianě Šnajderové.

Karolína Muchová stejně jako její krajanka Linda Nosková, se kterou bude hrát v Paříži deblovou soutěž, účinkuje na olympijských hrách poprvé v kariéře. A také ona se musela smířit s porážkou v prvním kole dvouhry, nad její síly byla v souboji grandslamových finalistek Leylah Fernandezová.

Bývalá světová osmička vracející se po zranění potvrdila, že je stále daleko od loňské formy, která jí zajistila finále na French Open a na podniku WTA 1000 v Cincinnati a také semifinále na US Open.

Olomoucká rodačka až příliš chybovala a v úvodním setu získala jen jeden game. Ve druhé sadě už začala více chybovat i Fernandezová a průběh se vyrovnal. Češka dvakrát dohnala manko brejku a nakonec si čtyřmi vyhranými gamy v řadě vynutila třetí sadu. V té se však vrátila ke hře z úvodního dějství a nedokázala Kanaďance vzdorovat.

"Ze zápasu nejsem nadšená, k dobrému výkonu jsem měla daleko. Myslím, že jsem celou dobu tahala za kratší konec. Soupeřka byla určitě těžká, ale ze začátku nehrála ani tak dobře. Jen mně se podařilo hrát ještě hůř," poznamenala.

Muchová se před měsícem vrátila po operaci pravého zápěstí a hraje své první turnaje od loňského US Open. Výsledkově je zatím velmi nestabilní, po čtvrtfinále v Eastbourne vypadla hned na úvod ve Wimbledonu a po finále na antuce v Palermu skončila v prvním kole dvouhry olympijského turnaje.

Bývalá finalistka US Open Fernandezová, která se opět dere žebříčkem vzhůru a zaostává 11 míst za svým maximem, vyrovnala postupem do druhého kola své olympijské maximum. V Paříži se v něm střetne se Španělkou Cristinou Bucsaovou.

Kateřina Siniaková se může na olympiádě v Paříži soustředit výhradně na obhajobu zlata ze čtyřhry v Tokiu po boku Barbory Krejčíkové. Rodačka z Hradce Králové totiž skončila v singlové soutěži hned v prvním kole po prohře s domácí nadějí Clarou Burelovou.

Česká tenistka přitom otočila nepříznivý vývoj úvodního setu a mohla ho dvakrát dopodávat. Ještě k tomu disponovala náskokem 3:1 v tie-breaku, jenže následovala série šesti prohraných bodů. Téměř hodinu trvalo i druhé dějství. Siniaková se v něm dostala do vedení 2:0, ale pak už si ani jednou neudržela servis a v závěrečném gamu neproměnila celkem čtyři brejkboly. Francouzka vyzve v dalším kole nasazenou dvanáctku Martu Kosťukovou.

Siniaková nedávno vylepšila své žebříčkové maximum na 27. místo a poprvé se prokousala do TOP 30 pořadí. Zatímco ve čtyřhře ovládla poslední dva grandslamové podniky a na olympiádu se naladila deblovým triumfem na Livesport Prague Open, ve dvouhře je jejím letošním maximem na nejvyšším okruhu čtvrtfinále z travnatých akcí v Berlíně a Bad Homburgu.

Aktuální deblová světová dvojka bude hrát v pařížském areálu Rolanda Garrose také smíšenou čtyřhru s bývalým partnerem Tomášem Macháčem. Ten na rozdíl od Siniakové vstup do singlové soutěže zvládl.

Výsledky dvouhry žen na olympiádě v Paříži