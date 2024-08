Malá náplast na velký neúspěch. Šwiateková porazila Slovenku Schmiedlovou a v Paříži bere bronz

Iga Šwiateková (23) si na olympijském turnaji v Paříži alespoň částečně spravila chuť po šokující porážce v semifinále s Qinwen Zheng. Světová jednička, která v posledních letech v areálu Rolanda Garrose i na antukových dvorcích dominuje, si poradila v souboji o třetí místo 6:2, 6:1 se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou (29) a vybojovala pro Polsko historicky první tenisovou medaili.

Iga Šwiateková je v posledních letech královnou nejpomalejšího povrchu. Vítězka čtyř z posledních pěti ročníků French Open, které se koná ve stejném dějišti jako letošní olympijský turnaj, tak byla logicky jasně největší favoritkou na zisk zlaté medaile ve dvouhře žen.

Po čtvrteční šokující porážce v semifinále s Qinwen Zheng, s níž vyhrála všech šest předchozích soubojů, se dokázala zkoncentrovat na zápas o bronzovou medaili s překvapením turnaje Annou Karolínou Schmiedlovou.

Slovenku pustila do vedení brejku, ovšem od stavu 1:2 měla na centrálním dvorci Philippa Chatriera jasnou převahu. Úvodní dějství zakončila ziskem pěti her v řadě a to samé se jí povedlo ve druhé sadě, ve které už žádné zaváhání na vlastním servisu nepřipustila. Na zisk jednoho z cenných kovů potřebovala jen hodinu.

Rodačka z Varšavy dle očekávání vybojovala historicky první tenisovou medaili pro naše sousedy. Na olympijských hrách se představila podruhé v kariéře a vedla si mnohem lépe než před třemi lety na betonech v Tokiu, kde skončila už ve druhém kole na raketě Pauly Badosaové.

Šwiateková upravila svou letošní bilanci na 52 vítězství a šest porážek a probíhající sezonu zakončí s úspěšností 26:2 na antuce. Nyní ji před odletem na severoamerický kontinent čeká velmi krátký odpočinek. Světová jednička má zatím v plánu startovat v příštím týdnu na tisícovce v Torontu a poté by se měla představit také na podniku stejné kategorie v Cincinnati a ještě na US Open.

Schmiedlová odehrála v Paříži svůj možná vůbec nejlepší turnaj v kariéře. Slovenská tenistka zapsala v posledních dnech dva ze svých tří kariérních skalpů TOP 10, když si vyšlápla na finalistku posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou a vyčerpanou Barboru Krejčíkovou.

Boj o zlatou medaili je na programu až v sobotu. O nejcennější kov budou překvapivě bojovat finalistka letošního Australian Open Qinwen Zheng a Donna Vekičová, pro níž je antuka nejslabším povrchem.

Výsledky ženské dvouhry na olympiádě v Paříži