Alcaraz na pařížském Masters narazil. V generálce na Turnaj mistrů podlehl domácímu Humbertovi

Carlos Alcaraz (21) končí v generálce na Turnaj mistrů již na raketě druhého soupeře. V osmifinále halového Masters 1000 v Paříži španělský favorit nenašel recept na domácího Uga Humberta (26), který si po skvělém výkonu připsal proti světové dvojce jeden z nejcennějších skalpů.

18. hráč světa Ugo Humbert s domácím publikem v zádech na španělského favorita vlétnul a od prvních výměn na kurtu předváděl parádní tenis. Většina fiftýnů na výsledkové tabuli naskakovala u jeho jména a když získal 20 z úvodních 28 bodů, vedl už 5:0 a po pouhých 26 minutách měl úvodní set v kapse.

Carlos Alcaraz ale odmítl přihlížet Francouzově one man show a ve druhé sadě se nadechl k obratu. Soupeři nenabídl jediný brejkbol, nutil ho chybovat a zápas poslal do rozhodujícího dějství.

Statistiky zápasu Ugo Humbert – Carlos Alcaraz Livesport / Enetpulse

V něm už Humbert znovu kalibroval své údery a podobně jako na začátku zápasu byl Španělovi více než rovnocenným protivníkem. A když v kritickém momentu za stavu 5:5 a 15:30 udržel servis, vzápětí k obrovské radosti fanoušků v hale Bercy udeřil vítězným brejkem.

Šestadvacetiletý Humbert zvítězil po dvou a čtvrt hodinách hry 6:1, 3:6, 7:5 a o pět let mladšímu Španělovi oplatil letošní porážky z Wimbledonu a Davis Cupu. Alespoň tři zápasy po sobě vyhrál pošesté v sezoně.

Bilanci s členy elitní desítky upravil na 13:16, hráče TOP 3 porazil teprve podruhé. V minulosti už získal skalpy Daniila Medveděva, Alexandera Zvereva, Stefanose Tsitsipase, Andreje Rubljova, Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda.

Postupem do čtvrtfinále Humbert vyrovnal své maximum na tisícovkách právě z Paříže 2020 a loňské Šanghaje. V pátek si o své největší semifinále zahraje s Australanem Jordanem Thompsonem, který vyřadil jeho krajana Adriana Mannarina.

Alcaraz hrál na pařížském Masters počtvrté, ale ještě nikdy nevyhrál víc jak dva zápasy. Jeho maximem je čtvrtfinále z roku 2022, loni vypadl dokonce hned po úvodním vystoupení s Rusem Romanem Saffiulinem.

"V těchto podmínkách je strašně těžké hrát. Pro mě, pro mou úroveň hry. Snažím se přizpůsobit kurtu, jeho rychlosti. Myslel jsem, že mé hře bude sedět, ale není to tak," řekl zklamaný Alcaraz.

"A když hrajete proti někomu jako je Ugo, je to těžké. Nenechá vás dostat se do rytmu, protože hraje velmi ploché údery a dnes navíc předváděl vyrovnaný výkon. Proto jsem nedokázal hrát dobrý tenis," vysvětloval španělský mlladík. "Hodně trénuju, ale zápas vám to nenahradí, takže mě moje hra příliš nepřekvapila."

"Myslím, že jsem mohl hrát lépe, to je jasné. Ale dal jsem do toho všechno, bojoval jsem do posledního bodu... Musím Ugovi pogratulovat, jeho výkon byl vážně na vysoké úrovni. Míčky trefoval neuvěřitelně. Myslím, že pokaždé proti mě hraje čím dál lépe. V Paříži toho předvede ještě mnohem víc. Gratuluju mu a přeju hodně štěstí," dodal Alcaraz.

Nyní Španěla čeká po krátkém odpočinku Turnaj mistrů v Turíně. Loni při debutu na ATP Finals vypadl v semifinále s Novakem Djokovičem.

