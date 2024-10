Jak zastavit děsivou sérii? 24 proher stačilo. Shuai Zhang škodila čtyřhra, míní Kleinová

Číňanka Shuai Zhang (35) se stala v posledních dnech jednou z nejsledovanějších hráček tenisového světa. Na domácím turnaji v Pekingu se probojovala až do čtvrtfinále. V něm padla s Paulou Badosaovou, o to ale vlastně skoro ani nešlo. Pár dnů předtím totiž vůbec poprvé – po téměř dvou letech – dokázala vyhrát zápas. Její série proher trvala neuvěřitelných 24 zápasů.

Když Shuai Zhang v prvním kole China Open porazila Američanku McCartney Kesslerovou a zastavila děsivou šňůru, obrovsky si oddechla. Poprvé od 31. ledna 2023 znovu ochutnala, jaké to je vyhrát singlový zápas. A hned vzápětí porazila i semifinalistku nedávného US Open Emmu Navarrovou! Sebevědomí bylo rázem zpět. Číňanka ukázala, že tenis stále umí.

Předtím přitom prohrávala jako na běžícím pásu. Třikrát z toho s Češkami (Kvitová, Martincová, Karolína Plíšková), klesla z 25. příčky na 595. místo! Už se navíc blížila historickému rekordu Madeleine Pegelové, která v mezidobí let 1968-1972 prohrála 29 utkání v řadě. Slova soucitu posílaly Naomi Ósakaová i Daria Savilleová. Po prvním triumfu po téměř dvou letech pak přišla úleva. "Na tomhle kurtu si připadám jako Rafa Nadal v Paříži," smála se Shuai Zhang doma v Pekingu.

Zjevně jí pomohlo i to, že mohla hrát na turnaji, kde si před 15 lety připsala svou vůbec první výhru na okruhu WTA. Pak ale dodala vážně: "Chci říct všem tenistům, aby se nikdy nevzdávali, i když se zdá, že něčeho nemohou dosáhnout. To, co můžete udělat, je změnit sami sebe. Vždycky pak budete mít pocit, že to za to stálo."

Během její doby temna přicházely různé příběhy. Jednou nedokázala dovést k vítězství dobře rozehraný zápas, jindy jí zase zlomil verdikt rozhodčího a s křivdou vzdala. "Jedna, dvě porážky asi nikoho nerozhodí, ale jakmile už jsou tři, čtyři v řadě, sebevědomí jde rapidně dolů. Člověk má pocit, že zapomněl tenis, vůbec neuvažuje tak, jak do té doby hrál a vše se rozpadne. Panikaří v důležitých momentech," vypráví bývalá česká tenistka Sandra Kleinová, která má podobnou zkušenost jako Shuai Zhang.

Její série proher však trvala přece jen o něco méně, "jen" 13 zápasů. I tak jméno české hráčky figuruje na předních příčkách této nelichotivé statistiky.

Pomoct musí hlava

Tenisová špička je hodně vyrovnaná. Forhend a bekhend umějí zahrát všichni. O tom, kdo je trvale ve špičce, kdo do ní jen nakoukne a kdo sem tam udělá fantastický výsledek, rozhoduje z velké části hlava.

Za tím, že Kleinová zastavila černou sérii, bylo rozhodnutí vyrazit na méně významné turnaje a zase si sáhnout na pocit výhry. "Jela jsem klidně na pětadvacítky nebo jiné menší turnaje, a i tam jsem horkotěžko přešla přes první kolo. Bylo to zoufalé. Trápila jsem se i s holkou, která byla třeba 200 míst za mnou. Ovšem jak jsem se jedním, dvěma zápasy protrápila, najednou jsem zase přišla na to, jak vyhrávat, jak se chovat v určitých stavech. Přestala jsem v důležitých momentech panikařit. Šlo o to vyhrát nějaký zápas. Vždy to pomohlo," vzpomíná bývalá česká tenistka.

Shuai Zhang však měla jiný režim. Velkou důležitost kladla na čtyřhru, ve které je dvojnásobnou grandslamovou vítězkou a v roce 2022 byla druhou deblistkou světa. I dnes je ve čtyřhře velmi respektovaná, patří ji 30. příčka rankingu. "Na velkých turnajích hrála singly a do toho nastupovala ve čtyřhře. Nemohla se do singlového rytmu dostat," míní Kleinová.

Možná, že v domácím prostředí Shuai Zhang zase našla ten pravý pocit, jak hrát tenis. "Asi bych se divila tomu, kdyby znovu nastala série, že rok nevyhraje zápas. Sama vím, že jakmile se to prolomilo, vždycky přišla zase nějaká dobrá šňůra. Bude ovšem záležet na tom, jaký bude mít los. Myslím si, že by se do toho mohla dostat zpátky. Nicméně ten debl jí určitě uškodil, to je bez debaty," míní Kleinová.

Je přesvědčena o tom, že kombinace dvouhry a čtyřhry po celý tenisový rok je jen pro výjimečné osobnosti: "Pohyb je při deblu jiný než při singlu, vlastně všechno je jiné. Na turnajích také často čtyřhra bere čas na regeneraci. Na turnajích jistě Shuai Zhang zůstávala oproti singlové konkurenci déle. Ta navíc o jejích problémech věděla a soupeřky si na ni věřily. Pokud někdo hraje singla, debl by měl být opravdu jenom jako doplněk."

Shuai Zhang je už však snad díky poslednímu týdnu z tenisových depresí venku.