Muchová ustála i bitvu s rozjetou Sabalenkovou. Porazila ji potřetí v řadě a je v semifinále

Karolína Muchová (28) se na lukrativním turnaji WTA 1000 v Pekingu nesklonila ani před uměním 15 zápasů neporažené vítězky obou letošních grandslamů na tvrdém povrchu Aryny Sabalenkové (26), která si v závěru sezony dělá zálusk na návrat do čela světového žebříčku. Po odvrácení dvou setbolů v úvodní sadě, útlumu v polovině utkání, obratu ve třetím setu z 2:4 a zisku posledních 10 míčků zvítězila 7:6, 2:6, 6:4. S o dva roky mladší Běloruskou vyhrála třetí vzájemný duel po sobě a z posledních 11 zápasů si připsala 10. vítězství. V semifinále čeká na vítězku duelu mezi domácí Qinwen Zheng (21) a Ruskou Mirrou Andrejevovou (17).

Karolína Muchová si na začátku září zahrála druhý rok po sobě v semifinále US Open a formu během následných dvou týdnů odpočinku a přípravy na závěrečnou část sezony neztratila. V Pekingu s prvními čtyřmi soupeřkami ztratila dohromady jen 12 gamů a prosvištěla do čtvrtfinále.

V něm už sice narazila na výrazně silnější soupeřku, tu v současnosti možná nejtěžší, ale také světovou dvojku Arynu Sabalenkovou dokázala skolit. Po průběhu jako na houpačce zvítězila po 2 hodinách a 46 minutách boje 7:6, 2:6, 6:4 a po loňských třísetových výhrách na Roland Garros a v Cincinnati zvýšila vedení ve vzájemné bilanci již na 3:1.

Muchová si hned v úvodní hře vypracovala tři brejkboly, ale proměnit je nedokázala. A když za stavu 4:5 zlikvidovala dva setboly, musel dějství bez jediného brejku rozhodnout tie-break. Česká tenistka ho uzavřela několika parádními údery, kdy si servírující soupeřku přitáhla k síti a poslední míček poslala do odkryté strany kurtu.

Ve druhém dějství ale Muchová vysokou úroveň své hry udržet nedokázala a dostala se do útlumu. Dvakrát přišla o podání, na returnu uhrála jen pět míčků a Sabalenková velmi rychle a po celkově takřka dvou hodinách hry vyrovnala na 1:1 na sety. Běloruska k obratu zavelela 13 winnery, přičemž udělala jen 4 nevynucené chyby.

Statistiky zápasu Aryna Sabalenková – Karolína Muchová Livesport

V rozhodujícím setu se naopak nadechla k otočce Muchová a po prvním brejku vyrovnala z 0:2 na 2:2. Sabalenková sice její nadšení velmi rychle utlumila čistou hrou na returnu, ale česká hráčka znovu dotáhla manko dvou gamů a od stavu 2:4 dokonce neztratila ani game. Zápas ukončila ziskem 10 míčků v řadě.

"Byl to zápas jako na horské dráze. Aryna mě v polovině zápasu zatlačila, ale já nepřestávala bojovat a věřit. Jsem se na sebe pyšná, jak jsem se dokázala vrátit do hry a jak jsem zvládla ten závěr zápasu," pochvalovala si Muchová v pozápasovém rozhovoru.

Snažila jsem se bojovat o každý míč a nakonec to stálo za to. Teď tady stojím jako vítězka. Je to zábavné, je to šílené. Jsem opravdu moc šťastná," usmívala se olomoucká rodačka.

Svěřenkyně Emila Miškeho od začátku US Open odehrála 11 zápasů a 10 z nich vyhrála. Prohrála jen s Jessicou Pegulaovou, proti které v boji o první finále na newyorském grandslamu neudržela vedení 6:1 a 2:0.

Přestože se bývalá světová osmička a finalistka loňského Roland Garros Muchová po operaci zápěstí vrátila na kurty teprve v červnu a body sbírá pouhé tři měsíce, ve světovém žebříčku si zajistila posun již na 36. místo a tři čtvrtě roku může své postavení jen vylepšovat. Po návratu má zápasovou bilanci 17:5.

Muchová si o finále zahraje s Číňankou Qinwen Zheng , nebo ruskou teenagerkou Mirrou Andrejevovou.

Sabalenková se na 1. místo WTA Race nedostala

Šestadvacetiletá Sabalenková prohrála poprvé po sérii 15 vítězství, během které ovládla tisícovku v Cincinnati a na US Open získala třetí grandslamový titul. Čtvrtfinále v Pekingu nepřekonala stejně jako v letech 2018 a 2023 a přišla o posun do čela hodnocení letošní sezony před Igu Šwiatekovou. Přesto má velkou šanci zakončit rok jako světová jednička, neboť Polka nebude startovat ve Wuhanu, kde Sabalenková oba předchozí starty v letech 2018 a 2019 proměnila v triumf.

První semifinálovou dvojici v Pekingu vytvořily už ve čtvrtek Američanka Coco Gauffová se Španělkou Paulou Badosaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu