Macháč i Menšík jsou na Masters v Šanghaji ve čtvrtfinále, vyzvou Alcaraze a Djokoviče

KOJI WATANABE / GETTY IMAGES ASIA / PAC / Getty Images via AFP

Tomáš Macháč si zajistil premiérový posun do TOP 30.

Do čtvrtfinále prestižního turnaje Masters 1000 v Šanghaji postoupili dva čeští tenisté. Tomáš Macháč (23) znovu po 11 dnech otočil souboj se světovou třináctkou Tommym Paulem (27) a zajistil si premiérový posun do TOP 30. V Číně dokonce prohrával 3:6 a 1:2 s mankem brejku, nakonec ale zvítězil 3:6, 6:4, 6:3, na třetím turnaji po sobě vyřadil tři soupeře a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na akcích této kategorie. O jeho překonání si zahraje se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem. Jakub Menšík (19) ve svém největším osmifinále porazil 6:3, 3:6. 6:4 světovou desítku Grigoru Dimitrovovi (33) z Bulharska, i čtvrtého soupeře v Číně přetlačil ve třech setech a počtvrté v řadě porazil člena TOP 10. O místo v semifinále si český teenager zahraje poprvé se svým srbským idolem Novakem Djokovičem.

Tomáš Macháč otočil z 0:1 na sety první vzájemný zápas s Tommym Paulem před dvěma týdny cestou do semifinále v Tokiu a nyní podobný obrat předvedl i v Šanghaji.

Český tenista v úvodu zápasu za stavu 2:2 nevyužil dva brejkboly a začal se trápit na podání. Dvakrát o něj přišel a byť další dva servisy po boji udržel, prohrával po necelé hodině hry 3:6 a 1:2 s mankem brejku.

"Tohle je zoufalý. Vůbec se nemůžu dostat do rytmu, nedám dva stejný údery po sobě," stěžoval si Macháč svému trenérovi Danielu Vackovi sedícímu na tribuně.

Pak ovšem získal osm z devíti míčků a po potvrzení prvního brejku byl rázem nejen zpátky ve hře, ale převzal i aktivitu a otěže zápasu. Za stavu 5:4 proměnil čtvrtý setbol a byl čím dál lepším hráčem na kurtu.

V rozhodující sadě český tenista pokračoval ve zlepšeném výkonu. Mečbol na returnu ještě nevyužil, ale po servisu vyhrál 21 z 26 bodů a obrat dokonal.

Statistiky zápasu Tommy Paul – Tomáš Macháč Livesport

"Hodně štěstí, chlape. Vyhraj ten turnaj," popřál Paul svému přemožitele při podání rukou u sítě. "Jen jsem se snažil hrát to nejlepší a postupně jsem začal trefovat čím dál lepší údery. Jsem rád, že jsem našel rytmus a zápas otočil," pochvaloval si Macháč v pozápasovém rozhovoru.

Macháč v Šanghaji smazal manko setu a brejku už podruhé, v úvodním vystoupení otočil vývoj 3:6 a 1:3 proti Španělu Alejandru Davidovichovi a následně si poradil ve dvou setech s Aleksandarem Vukicem.

Tři zápasy po sobě vyhrál již na třetím turnaji po sobě. Na US Open pak skončil v osmifinále po debaklu s Jackem Draperem a v Tokiu podlehl ve třech setech Ugu Humbertovi.

V Šanghaji, kde vyrovnal své maximum na turnajích Masters 1000 z letošního Miami, se pokusí přidat čtvrtou výhru proti 12 zápasů neporažené světové dvojce a čerstvému šampionovi z Pekingu Carlosi Alcarazovi. Se španělskou hvězdou se utkal poprvé před měsícem v Davis Cupu a za stavu 1:1 na sety mu kvůli křečím vzdal.

Jednavacetiletý Alcaraz v Šanghaji pokračuje bez ztráty setu. V osmifinále porazil 6:4, 7:5 francouzského veterána Gaëla Monfilse, oplatil mu srpnovou porážku ze Cincinnati a překonal loňský výsledek.

Carlos Alcaraz vyhrál odvetu s Gaëlem Monfilsem Livesport

Jakub Menšík v Šanghaji přetlačil i čtvrtého soupeře po třísetovém boji. Po Pedru Martínezovi, světové šestce Andreji Rubljovovi a Alexanderu Ševčenkovi našel recept i na světovou desítku Grigora Dimitrova. Bulharského semifinalistu loňského ročníku porazil ve svém největším osmifinále 6:3, 3:6, 6:4 a po květnovém úspěchu na antuce v Madridu vyhrál i druhý vzájemný duel.

Devatenáctiletý Menšík se s hráčem TOP 10 utkal pošesté v kariéře a zatímco loni na US Open utrpěl debakl s Taylorem Fritzem a letos na Australian Open podlehl v pěti setech Hubertu Hurkaczovi, další čtyři zápasy už vyhrál. Dvakrát uspěl proti Rubljovovi (Dauhá a Šanghaj) a dvakrát proti Dimitrovovi (Madrid a Šanghaj). Vůbec poprvé porazil dva členy elitní desítky během jednoho turnaje.

Od roku 2000 se stal teprve šestým teenagerem, který porazil hráče TOP 10 čtyřikrát po sobě. Zařadil se do společnosti Lleytona Hewitta, Rafaela Nadala, Stefanose Tsitsipase, Carlose Alcaraze a Holgera Runeho.

Čtyři zápasy po sobě na takto velkém turnaji Menšík vyhrál poprvé v kariéře, dosud byla jeho maximem dvě vítězství. V Šanghaji už dvakrát překonal nejlepší výsledek z grandslamů (US Open 2023 a 2024) i akcí Masters (Madridu 2024).

65. hráč světa Menšík si letos odbývá debut na podzimní asijské tour a zápasovou bilanci má šest výher a jednu porážku. Minulý týden na pětistovce v Pekingu prošel kvalifikací, ale na úvod hlavní soutěže nestačil na Francisca Cerúndola. V žebříčku si zajistil posun na 51. místo, čímž o 13 příček překoná své maximum.

Ve čtvrtfinále Menšík vyzve v prvním vzájemném souboji svého o 18 let staršího srbského idola Novaka Djokoviče, od něhož už několikrát čerpal rady a zkušenosti během společných tréninků. Čtyřnásobný srbský Djokovič v osmifinále přehrál 6:3, 6:2 Rusa Romana Safiulina a vyhrál 17. z posledních 19 zápasů.

