Nevěděl jsem, co mám dělat. Nikdo proti mně takhle nehrál, řekl Medveděv po výprasku od Sinnera

Six Kings Slam Exhibice - Muži

Daniil Medveděv (28) hrál minimálně třikrát se všemi členy legendární Big Three, přesto se na kurtu cítil nejvíce ztracený během středečního utkání s Jannikem Sinnerem (23) na exhibiční akci Six Kings Slam v Rijádu. "Nemohl jsem nic dělat. Nikdo proti mně takhle nehrál," vysekl poklonu aktuální světové jedničce.

Ještě na začátku loňského října byl Sinner pro Medveděva jedním z nejoblíbenějších soupeřů na okruhu. Ruský tenista se totiž tehdy mohl pochlubit bilancí 6:0 s nyní dominujícím Italem. Během 13 měsíců však dokázal Sinner vzájemnou bilanci srovnat na 7:7, a pokud by se oficiálně počítal i jejich souboj na probíhající exhibici Six Kings Slam, dokonce by vedl.

Na štědře dotovaném turnaji v Rijádu zaznamenal Medveděv jednu z nejhorších porážek své kariéry. Navíc utrpěl prvního kanára od roku 2020 a celkově teprve osmého. "Nepamatuju si, že by proti mně někdo takhle hrál. Nemohl jsem nic dělat. Nevěděl jsem, co mám dělat. Fyzicky jsem byl připravený a ani mi nepřišlo, že bych hrál nějak špatně. Přesto jsem jasně prohrál," řekl na tiskové konferenci po zápase.

"Pokud bychom měli srovnávat Jannika a Carlose (Alcaraze), vždycky jsem si myslel, že Jannik je stabilnější. Ale v případě, kdy oba hrají svůj TOP tenis, tak mi přišel o trochu lepší Carlos. Dnes jsem svůj názor změnil. Nikdy jsem nehrál s někým, kdo by předvedl takový výkon jako Jannik."

Medveděv schytal výprask 0:6, 3:6 a na kurtu se zdržel jen hodinu a pár minut. Útěchou může být šek v hodnotě 1,5 milionu dolarů za účast. Six Kings Slam bude pokračovat semifinálovými souboji. Ty ve čtvrtek obstarají Jannik Sinner s Novakem Djokovičem a Carlos Alcaraz s Rafaelem Nadalem. Program startuje v 18:30.