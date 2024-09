Raducanuová vyřadila v Soulu loňskou finalistku a ve čtvrtfinále vyzve nasazenou jedničku

Emma Raducanuová (21) může projít i při svém druhém startu na Korea Open do semifinále. Bývalá šampionka US Open přehrála ve druhém kole na pětistovce v Soulu 6:4, 6:3 loňskou finalistku Yue Yuan (25) a popáté v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou nejvýše nasazená Darja Kasatkinová (27).

Emma Raducanuová vstupuje do sezony asijských betonů v tomto týdnu na pětistovce v Soulu, kde absolvuje svůj první turnaj po zklamání v podobě vyřazení v úvodním kole US Open. Bývalá šampionka newyorského majoru začala v jihokorejské metropoli vydřeným vítězstvím ve dvou tie-breacích nad Peyton Stearnsovou.

Ve druhém kole potkala Yue Yuan a s loňskou finalistkou měla o něco méně práce než s Američankou. I přes jednoznačné skóre strávila na kurtu přes dvě hodiny. V utkání trefila 11 es a v každém setu minimálně jednou ztratila servis.

Bývalá světová desítka si zkomplikovala hlavně samotný závěr zápasu. V maratonském posledním gamu na vlastním podání totiž nevyužila celkem pět mečbolů a duel ukončila až vzápětí na returnu.

Statistiky zápasu. Livesport

V pátek ji čeká jubilejní 10. kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. V této fázi má nelichotivou bilanci 2:6 a letos 0:3, přičemž před pár měsíci v Nottinghamu postoupila do semifinále bez boje. Mezi nejlepší kvarteto se dostala už jen během historického triumfu na US Open 2021 a ještě předloni při jediném předchozím startu právě v Soulu.

Jednadvacetiletá Britka, jež se po šokujícím prvenství na americkém grandslamu velmi často trápila zdravotně, narazí ve čtvrtfinálové fázi na Darju Kasatkinovou (H2H 0:2). Ruska, která se stala po několika omluvenkách od hráček TOP 10 nasazenou jedničkou, úspěšně zahájila svůj debut na tomto podniku. Sice třikrát ztratila servis, nicméně Hailey Baptisteové ho sebrala šestkrát a americkou outsiderku přehrála 6:4, 6:2.

Beatriz Haddadová Maiaová si poradila v souboji bývalých finalistek 6:3, 6:4 s Ajlou Tomljanovicovou, kterou v posledních letech velmi často sužují zdravotní potíže, a i při svém druhém startu na Korea Open postoupila do čtvrtfinále. V něm světová sedmnáctka a čtvrtfinalistka nedávného US Open změří síly s lucky loserem Polinou Kuděrmetovovou.

Zbylé dva čtvrtfinálové souboje obstarají turnajová čtyřka Diana Šnajderová s pětkou Martou Kosťukovou a naopak nenasazené Veronika Kuděrmetovová s Viktorijí Tomovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu