Macháč v Tokiu zdolal bez ztráty servisu Popyrina, favoritům se v Japonsku nedaří

Tomáš Macháč (23) na úvod turnaje ATP 500 v Tokiu porazil i díky odvrácení všech čtyř brejkbolů 6:3, 6:7, 7:5 Australana Alexeie Popyrina (25), oplatil mu srpnovou porážku z Montrealu a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. O postup do čtvrtfinále si třiadvacetiletý Čech zahraje s Američanem Tommym Paulem (27). Vítězně odstartoval i obhájce titulu Ben Shelton (21), naopak ze hry venku jsou nejvýše nasazený předloňský šampion Taylor Fritz (27), Stefanos Tsitsipas (26), Frances Tiafoe (26) či Casper Ruud (25).

Tomáš Macháč před měsícem prolétl přes Fabia Fogniniho, Sebastiana Kordu a Davida Goffina poprvé do osmifinále grandslamu, v němž utrpěl debakl s Jackem Draperem. Pak už se představil jen v Davis Cupu, v němž kvůli zdravotním potížím vzdal navzdory vyhranému setu favorizovanému Carlosi Alcarazovi a po jediném odehraném gamu i Alexeii Popyrinovi.

A právě proti Australanovi, s nímž prohrál i v srpnu na úvod podniku Masters 1000 v Montrealu a soupeř pak nakonec nečekaně slavil životní triumf, úspěšně vstoupil do dvouhry turnaje ATP 500 v Tokiu. Aktuálně 23. hráče světa porazil bez ztráty podání 6:3, 6:7, 7:5.

Třiadvacetiletý Macháč prošel utkáním bez ztráty podání, když odvrátil všechny čtyři brejkboly. Popyrina nezachránilo ani 21 es. Rozhodující set dlouho nenabízel šanci na brejk, jako první se k ní dostal český tenista až za stavu 6:5. Zároveň svůj hned první mečbol proměnil úspěšným přesunem k síti, u které dvouapůlhodinový zápas ukončil.

Aktuálně 34. hráč světa Macháč loni touto dobou vyhrál dva halové challengery ve Francii a pokud chce udržet pozici v TOP 50, potřebuje v Asii nasbírat cenné body. Dnes jich získal 50, v dalším kole bude hrát o stejnou porci.

O postup do čtvrtfinále si Macháč, který už ve středu vstoupil vítězně i do soutěže deblistů po boku Brita Jacka Drapera, zahraje s nasazeným Američanem Tommym Paulem. S aktuálně 13. hráčem světa se utká poprvé.

Ben Shelton se do Tokia přesunul z Laver Cupu v Berlíně, aby se pokusil obhájit svůj premiérový triumf na okruhu ATP. Jednadvacetiletý Američan letos plní roli nasazené sedmičky a do soutěže vstoupil vítězným obratem.

Sedmnáctý hráč světa Shelton po ztrátě dvou servisů a čtyř gamů v řadě prohrál s krajanem Reillym Opelkou první set, ale pak už o podání nepřišel a zvítězil 3:6, 6:1, 6:4. Ve druhém kole se osmý nasazený Američan střetne s Argentincem Marianem Navonem (H2H 0:0).

Stefanos Tsitsipas měsíc po US Open nezvládl vstup ani do pětistovky v Tokiu a na třetím ze čtyř posledních turnajů skončil na raketě prvního soupeře. V Tokiu šestý nasazený Řek zaváhal proti americkému kvalifikantovi Alexi Michelsenovi, kterému podlehl 6:4, 1:6, 2:6 a od postupu do čtvrtfinále olympiády prohrál na individuálních akcích pátý ze šesti zápasů.

Takřka současně s Tsitsipasem vypadl v 1. kole také Félix Auger-Aliassime. Kanadský čtvrtfinalista loňského ročníku podlehl po nevyužití dvou mečbolů a 3 hodinách a 12 minutách boje domácímu Jošihitu Nišiokovi, který v již osmém vzájemném střetnutí přerušil sérii čtyř nezdarů, z toho dvou letošních, a bilanci vyrovnal na 4:4.

Nišioka ve druhém kole vyzve Holgera Runeho (H2H 1:1). Dánský tenista se rovněž přesvědčil, že favorité to dnes v Tokiu nemají jednoduché, byť byl nakonec úspěšný. Šestý nasazený Rune porazil 6:2, 5:7, 6:4 Chilana Alejandra Tabila a přestřihl šňůru tří porážek.

Další překvapení se v japonské metropoli se zrodilo na úkor předloňského šampiona a letos nejvýše nasazeného Taylora Fritze. Americký favorit ve svém prvním vystoupení na individuálním turnaji od porážky ve finále US Open, po kterém se představil jen v Laver Cupu, nestačil na francouzského mladíka Arthura Filse a prohrál 4:6, 6:3, 3:6.

Dvacetiletý Fils se ve druhém kole střetne s dalším grandslamovým finalistou Italem Matteem Berrettinim.

Světová patnáctka Frances Tiafoe na prvním individuálním turnaji od porážky v semifinále US Open vypadl hned v prvním kole. V Tokiu sedmý nasazený Američan podlehl 5:7, 3:6 krajanu Brandonu Nakashimovi, který zvítězil až v šestém vzájemném střetnutí.

Polovina z osmi nasazených hráčů ztroskotala hned v prvním kole. Poslední obětí se stal Casper Ruud, který v nočním zápase nestačil 6:7, 1:6 na Jordana Thompsona a vzájemnou bilanci s Australanem si zhoršil na 3:4. Thompson zkompletoval osmifinálové obsazení a o čtvrtfinále se utká s domácí hvězdou a dvojnásobným šampionem Keiem Nišikorim (H2H 1:2).

