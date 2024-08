Plíšková v Torontu nestačila na Pegulaovou, s loňskou šampionkou prohrála ve dvou setech

Karolína Plíšková (32) na kanadské tisícovce v Torontu podlehla světové šestce a obhájkyni titulu Jessice Pegulaové (30). Češka ve druhém kole prohrála 5:7, 4:6 a s Američankou neuspěla v pátém ze šesti vzájemných zápasů.

Plíšková začala na National Bank Open v Torontu těsnou dvousetovou výhrou nad Nadiou Podoroskou a stejně jako loni v Montrealu postoupila do druhého kola. V něm opět musela čelit hráčce TOP 10 a i letos s ní prohrála ve dvou setech. Na nasazenou trojku a obhájkyni titulu Pegulaovou nestačila už popáté z šesti vzájemných zápasů. Jediné utkání, které česká tenistka vyhrála bylo to předchozí v Cincinnati před třemi lety.

První set zápasu byl jako na horské dráze. Plíšková získala jako první podání soupeřky, z vedení se však dlouho neradovala a po dvou ztracených servisech prohrávala 2:4. Češce se podařilo otočit skóre na 5:4, od té chvíle však ztratila tři hry v řadě a tak i úvodní sadu.

Ve druhém dějství zaváhala na podání pouze Plíšková a náskok soupeřky už dohnat nedokázala. S turnajem v Torontu se loučí už po druhém zápase a nevyrovnala výsledek z roku 2022, kdy zde postoupila až do semifinále.

Statistiky zápasu Livesport

Plíšková získala v únoru v Kluži svůj první titul po více než čtyřech letech a následně prošla do semifinále na podniku WTA 1000 v Dauhá a do osmifinále na další tisícovce v Dubaji. Poté však opět spadla do krize a jedinou vítěznou sérii od února zaznamenala v červnu po cestě do finále na trávě v Nottinghamu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu