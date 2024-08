Plíšková začala v oblíbeném Torontu dvousetovou výhrou, v dalším kole vyzve Pegulaovou

Karolína Plíšková (32) prošla při posledních třech startech v Torontu minimálně do čtvrtfinále a tuto sérii může prodloužit letos. Do aktuálního ročníku National Bank Open vstoupila výhrou 6:4, 7:6 nad trápící se Nadiou Podoroskou (27) a upravila svou bilanci v úvodních zápasech hlavní soutěže na tomto podniku na 9:1. Ve druhém kole narazí na svou neoblíbenou soupeřku Jessicu Pegulaovou (30).

Karolína Plíšková vstoupila do probíhající US Open Series už před týdnem ve Washingtonu a vypadla hned v prvním kole s Yafan Wang. V Torontu však potvrdila, že na National Bank Open úvodní zápasy hlavní soutěže prostě umí, svou bilanci vylepšila na 9:1. A to po výhře nad trápící se Nadiou Podoroskou, která má nyní na kontě už osm porážek v řadě.

O postup se ovšem musela bývalá světová jednička prát bezmála dvě hodiny. V úvodním dějství likvidovala manko 0:3 a také celkem čtyři brejkboly v šesté hře, tři v řadě. Set nakonec získala díky brejku v devátém gamu, v němž Argentinka vedla už 40:0. Do deficitu se dostala i ve druhé sadě, ale také tentokrát si s ním poradila.

Druhý set nakonec vyvrcholil v dramatickém tie-breaku. Plíšková v něm musela odvracet celkem tři setboly a po proměnění třetího mečbolu vyhrála zkrácenou hru poměrem 12:10. V utkání odvrátila devět z 11 brejkbolů a sama si vypracovala jen pět šancí.

Statistiky zápasu. Livesport

Plíšková získala v únoru v Kluži svůj první titul po více než čtyřech letech a následně prošla do semifinále na podniku WTA 1000 v Dauhá a do osmifinále na další tisícovce v Dubaji. Poté však opět spadla do krize a jedinou vítěznou sérii od února zaznamenala v červnu po cestě do finále na trávě v Nottinghamu.

Trápení by mohla zlomit v Torontu, kde byla při posledních třech startech minimálně ve čtvrtfinále. Maximum na National Bank Open má v Montrealu, v roce 2021 padla až ve finále s Camilou Giorgiovou.

Dvojnásobnou grandslamovou finalistku teď čeká mnohem těžší zápas. Ve druhém kole totiž vyzve svou neoblíbenou soupeřku Jessicu Pegulaovou, se světovou šestkou prohrála čtyři z pěti předchozích soubojů. Ten poslední před třemi lety v Cincinnati však vyhrála.

Z českých tenistek startuje v Torontu už jen Marie Bouzková. Bývalá šampionka Livesport Prague Open vstoupí do turnaje ve středu soubojem s nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu