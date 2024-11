Kde je velká trojka? Po téměř čtvrtstoletí chybí. Turnaj mistrů vyhlíží duel Sinnera s Alcarazem

V neděli startuje letošní ročník Turnaje mistrů a po dlouhých 23 letech bude bez Novaka Djokoviče, Rogera Federera i Rafaela Nadala. Největšími favority jsou tak na betonech dominující loňský finalista Jannik Sinner (23) a Carlos Alcaraz (21), který ovšem ještě nikdy na krytých hardech nepostoupil do finále. Úřadující grandslamoví šampioni mohli být nalosováni do stejné skupiny, střetnou se nicméně nejdřív v semifinále.

Ještě před pár dny nebylo známo kompletní obsazení osmičky nejlepších hráčů sezony, kteří se v Turíně utkají. Předčasná omluvenka Novaka Djokoviče, se sedmi triumfy nejúspěšnějšího hráče této akce a šampiona minulých dvou ročníků, však vše vyřešila.

Po téměř čtvrtstoletí tak nebude na závěrečném vrcholu sezony startovat nikdo z Big Three. Šestinásobný vítěz Roger Federer ukončil kariéru už předloni a Rafael Nadal, který Turnaj mistrů nikdy neovládl, pověsí raketu na hřebík zhruba za dva týdny.

"Je zvláštní tady nevidět Novaka, už jen kvůli těm úspěchům, které v téhle soutěži získal. Když jsem poprvé vyhrál v roce 2018, porazil jsem v semifinále Federera a ve finále Djokoviče. Bez toho bych neměl šanci. Mám ale pocit, že s Jannikem a Carlosem se to posunulo do stejné roviny, jen s novými kluky. Pokud chcete vyhrát velké turnaje, musíte je zdolat," uvedl Alexander Zverev.

Preview zápasu Sinner – De Minaur. Livesport

Otevírá se tak šance na zbrusu nového šampiona. Zvlášť, když jsou největšími kurzovými favority úřadující grandslamoví vítězové Sinner s Alcarazem. Sinner letos na betonech dominuje, po triumfu v Turíně sahal už loni. Vítězstvím v závěrečném zápase skupiny však pomohl do semifinále Djokovičovi a pak s ním prohrál ve finále. Alcaraz nestačil na srbského rekordmana o kolo dřív.

U Sinnera je role největšího favorita pochopitelná a dá se říct, že zastavit ho může právě jen Alcaraz. Ital letos utrpěl na tvrdých površích jen tři porážky, dvě z nich byly se španělským rivalem. Ten je však v halovém prostředí zranitelný a nepočítaje triumf na Next Gen ATP Finals, ještě nikdy nepostoupil v těchto podmínkách do finále na hlavní tour. Navíc mu zatím evidentně nevyhovují hlavně rychlejší halové betony a v Turíně je jeden z nejrychlejších.

Sinner a Alcaraz mohli být ve stejné skupině. Čtvrteční los ale určil, že se potkají nejdříve v semifinále. Jejich očekávaný finálový souboj má největší šanci zhatit Zverev. Němec přijel po triumfu na Masters v Paříži a Turnaj mistrů už dvakrát ovládl, v roce 2021 slavil právě v Turíně.

Preview zápasu Medveděv – Fritz. Livesport

Se světovou jedničkou Sinnerem jsou ve skupině Ilieho Nastaseho ještě další bývalý vítěz Daniil Medveděv, Taylor Fritz a debutant Alex de Minaur. Skupinu Johna Newcomba tvoří Alcaraz, Zverev, předloňský finalista Casper Ruud a Andrej Rubljov. Vzhledem k formě Ruuda a Rubljova by měli do semifinále projít Alcaraz se Zverevem. Druhé postupové místo ve skupině se Sinnerem je naopak celkem otevřené.

Celkově 55. ročník Turnaje mistrů se uskuteční od 10. do 17. listopadu v turínské Inalpi Areně. Hráči se v rámci skupiny utkají každý s každým a do semifinále postoupí dva nejlepší. Dotace turnaje činí 15,25 milionu dolarů (přibližně 357,6 milionu korun). Neporažený šampion by zapsal 1500 bodů do žebříčku ATP a odvezl by si šek na zhruba 4,8 milionu dolarů (asi 112,6 milionu korun). Souběžně se bude hrát i turnaj ve čtyřhře.