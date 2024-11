Potřebuji mít v zádech víc halových zápasů, hledal unavený Alcaraz příčiny prohry

Carlos Alcaraz (21) v pondělí na úvod Turnaje mistrů opět potvrdil, že v indoorových podmínkách je nezranitelnější. Třetí hráč světa vykročil za obhajobou loňského semifinále překvapivou porážkou s Norem Casperem Ruudem (25) a přemýšlel, kde je zakopaný pes halových neúspěchů. "Mám v těchto podmínkách odehráno málo zápasů, tréninky je nenahradí," uvažoval španělský mladík, kterého navíc v Turíně limituje nemoc.

Halových turnajů se během sezony příliš nekoná a Carlos Alcaraz je rozhodně nevyhledává. Na indoorových individuálních akcích se ještě nedostal do finále a bilanci na nich má 13:11, z toho 3:5 v posledních dvou sezonách.

Letos porazil pouze Chilana Nicolase Jarryho na Masters v Paříži, kde pak nestačil na Uga Humberta. A dnes na úvod Turnaje mistrů prohrál s Casperem Ruudem. Čím dál častěji tak čelí otázkám, proč má čtyřnásobný grandslamový šampion se zápasy v hale takové problémy.

"S hraním na halových kurtech mi chybí zkušenosti. Mohl bych na nich hodně trénovat, ale pořád mi chybí zápasy v indoorových podmínkách. Takže nevím, co konkrétně mi dělá problémy. Každopádně v této části roku, kdy hrajeme v hale, se potřebuju zlepšit," prohlásil Alcaraz.

"Jsem si jistý, že v hale můžu být opravdu dobrý hráč. Ale už je načase tady získat zkušenosti a mít v zádech víc halových zápasů. Nemám pocit, že bych hrál v hale špatně, ale musím přiznat, že spousta tenistů je v ní lepších než já. Každopádně nedokážu přesně odpovědět, co mi v hale dělá problémy," přemýšlel po nepovedeném startu v Turíně.

Sestřih zápasu

Sestřih zápasu Alcaraz – Ruud. Livesport

V duelu s Ruudem ho navíc limitovaly zdravotní potíže. Před turnajem laboroval s nachlazením a v den úvodního zápasu se mu prý problémy zhoršily.

"Pár dní před odletem do Turína se mi doma udělalo špatně. Při tréninku tady už jsem se cítil lépe. Nebylo to dobré, ale lepší. Dneska ráno se to však zhoršilo, bolelo mě břicho a bylo mi zle," vysvětloval Alcaraz po porážce 1:6, 5:7.

Statistiky zápasu. Livesport

"Hlavně po dlouhých výměnách mi dnes nebylo vůbec dobře. Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, ale když se cítím špatně, tak to tak prostě je," litoval španělský mladík. "V téhle fázi sezony jsme všichni unavení a někteří to zvládají lépe než jiní. Jsem unavený i psychicky," dodal.

V Turíně Alcaraze čekají ještě minimálně dva zápasy proti Andreji Rubljovovi a Alexanderu Zverevovi. Sezonu pak uzavře na domácí finálovém turnaji Davisova poháru.