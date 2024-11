Sinner vyhrál na Turnaji mistrů i potřetí. Medveděva poslal domů, Fritze do semifinále

Jannik Sinner postoupil do semifinále bez ztráty setu.

I když už měl Jannik Sinner (23) před závěrečným vystoupením ve skupině postup jistý, síly nešetřil a do semifinále domácího Turnaje mistrů prošel bez porážky i ztráty setu. Daniila Medveděva (28) porazil 6:3, 6:4 a zatímco bývalého ruského šampiona z Turína vyřadil, radost udělal Tayloru Fritzovi (27). Američan v odpoledním duelu otočil souboj s Australanem Alexem de Minaurem (25) a večer díky Italově pomoci mohl slavit postup z druhého místa.

Taylor Fritz si vede na probíhajícím Turnaji mistrů nad očekávání. Po dvousetové a nejspíše klíčové výhře nad bývalým šampionem Daniilem Medveděvem vzdoroval Janniku Sinnerovi a v posledním zápase skupinové fáze si poradil s debutantem Alexem de Minaurem.

Na začátku utkání byl na tom lépe De Minaur. Australan sice nepotvrdil úvodní brejk, nicméně v závěrečné hře set úspěšně dopodával. Fritz si však vynutil srovnání, když ve druhé sadě v obou delších gamech odvrátil brejkbol a na returnu si vypracoval tři setboly a ten poslední proměnil.

Také v rozhodujícím dějství byl silnější v klíčových momentech Američan a díky jednomu brejku dovedl premiérový třísetový zápas v rámci letošního ročníku Turnaje mistrů do vítězného konce.

Vítězství nad Australanem bylo pro Fritze důležité, ale ztracený set mohl být komplikací. Finalista nedávného US Open potřeboval, aby Sinner ve večerním duelu s Medveděvem uhrál jeden set, jinak by mu dvě výhry na postup nestačily a v ruce by mu zůstal 'Černý Petr'. Pomoci od Itala se však dočkal a minimálně ještě jeden zápas si Turíně zahraje.

Fritz startuje na závěrečném vrcholu sezony podruhé v kariéře. Také předloni uzavřel skupinové boje s bilancí 2:1 a v semifinále podlehl ve dvou tie-breacích pozdějšímu šampionovi Novaku Djokovičovi.

Jannik Sinner v úvodních dvou duelech porazil De Minaura i Fritze ve dvou sadách a proti Daniilu Medveděvovi nastupoval již s jistotou postupu. Proti ruskému šampionovi z roku 2020 už jen potřeboval získat set, aby si zajistil první místo ve skupině. Třiadvacetiletý Ital nenechal nic náhodě a 2:0 na sety vyhrál i potřetí.

Sinner dlouho dominoval na servisu. V prvních šesti gamech v nich ztratil dohromady jen čtyři míčky a vedl 6:3 a 3:1. Pak ale o podání přišel, prohrál tři gamy po sobě a cesta k vítězství se zkomplikovala. Ovšem velmi rychle se dokázal zkoncentrovat, získal následující tři hry a větší zdramatizování nepřipustil. Po hodině a čtvrt zvítězil 6:3, 6:4.

Sinner našel recept na o pět let staršího Rusa až na sedmý pokus teprve loni na podzim v Pekingu. Od té doby vyhrál 8 z 9 duelů, když padl pouze v pěti setech ve čtvrtfinále Wimbledonu, a ve vzájemné bilanci rázem vede 8:7. K tomu nedávno přidal i výhru na lukrativní exhibici v Rijádu, kde triumfoval.

Sinner, jenž čelí obnovení procesu kolem březnového pozitivního testu na doping, upravil svou vynikající letošní zápasovou bilanci na 68:6, z toho 38:3 na hardu. Již na 12. z 15 turnajů v tomto roce postoupil minimálně do semifinále a usilovat bude o deváté finále.

Letos získal už sedm titulů. Na Australian Open a US Open slavil první dva tituly z grandslamů, k tomu přidal tři trofeje z akcí Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Šanghaj) a dvě z pětistovek (Rotterdam a Halle). S předstihem si jako první Ital v historii zajistil pozici světové jedničky na konci sezony. Od poloviny srpna vyhrál 25 z 26 zápasů a ve finále může zakončit pátý turnaj v řadě.

"Vím, čeho jsem už letos dosáhnul. Na kurt se snažím pokaždé nastupovat s pozitivními myšlenkami. Mám kolem sebe skvělý tým a lidi, kteří mě každý den podporují. Mimo kurt se snažím připravit co nejlépe na každý zápas. Atmosféra je tady úžasná a já se jen snažím hrát dobrý tenis," řekl Sinner.

Na Turnaji mistrů Sinner startuje potřetí. Při premiéře v roce 2021 po druhém zápase odstoupil, loni prohrál až ve finále s Novakem Djokovičem. Letos prošel skupinou opět bez porážky, navíc poprvé bez ztráty setu.

Sinner a Fritz si na soupeře pro sobotní semifinále musí počkat do pátku. Ve druhé skupině ještě není rozhodnuto o jediném postupujícím ani vyřazeném. Nejlépe má nakročeno k postupu Alexander Zverev, o druhé postupové místo svedou na dálku souboj Carlos Alcaraz s Casperem Ruudem. Teoretickou naději má i Andrej Rubljov. Dvojnásobný šampion Zverev se odpoledne střetne s Alcarazem a večer dojde na souboj Ruuda s Rubljovem.

