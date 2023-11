Siniaková s Krejčíkovou se dočkaly verdiktu, konečně mohou vyrazit za českým týmem do Sevilly

Kateřina Siniaková (27) a Barbora Krejčíková (27) se mohou vydat z mexického Cancúnu do sevillského dějiště finálového turnaje Billie Jean King Cupu. České tenistky se v sobotu večer dočkaly verdiktu WTA, která den po jejich posledním utkání potvrdila, že ze své skupiny už nemohou postoupit.

Poté, co Krejčíková se Siniakovou prohrály utkání s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou, bylo zřejmé, že už nemají žádnou šanci na postup. Protože ale ještě není dohraný poslední zápas skupiny, vyčkávala WTA s vydáním oficiálního verdiktu.

"Pořadatelé by měli udělat vstřícný krok, že je pustí, aby dál nemusely čekat a stihly nějaký vhodný let. Je potřeba taky koupit letenky, celý proces chvíli trvá," horoval v průběhu soboty kapitán českého reprezentačního týmu Petr Pála.

Vzhledem k tomu, že program WTA Finals narušilo počasí a dohrávka posledního zápasu skupiny se natáhla na další den, vedení turnaje nakonec resumé zveřejnilo.

Češky tak mohou mexickou destinaci opustit a následovat Markétu Vondroušovou. Ta se vydala z Cancúnu přes Toronto až do Sevilly, kde se v průběhu neděle připojí k české výpravě.

Podle ranních zpráv českého týmu Siniaková s Krejčíkovou ještě nemají naplánovaný let, Mexiku by ale měly dát sbohem v nejbližším možném čase.

Pro Barboru Krejčíkovou to bude už druhý přesun mezi kontinenty za posledních 10 dnů. Ještě 25. října hrála na turnaji WTA Elite Trophy v čínském Ču-chaj s Darjou Kasatkinovou, následně se přesouvala do Cancúnu a nyní ji čeká cesta do Evropy.