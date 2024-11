Qinwen Zheng postoupila na Turnaji mistryň do semifinále. Rybakinová porazila Sabalenkovou

Qinwen Zheng (22) hned při své premiéře na Turnaji mistryň postoupila jako teprve druhá Číňanka v historii do semifinále. V přímém souboji o druhé místo ve skupině smetla dvakrát 6:1 v duelu debutantek a grandslamových finalistek Italku Jasmine Paoliniovou (28), s níž vyhrála i čtvrtý vzájemný duel. Jelena Rybakinová (25) si připsala premiérovou letošní výhru v Rijádu, když porazila již jistou semifinalistku Arynu Sabalenkovou (26) 6:4, 3:6, 6:1.

Qinwen Zheng v sobotu při premiéře na Turnaji mistryň nestačila na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, další dvě soupeřky už ale přetlačila. V pondělí zdolala ve třech setech Kazašku Jelenu Rybakinovou a ve středu v přímém souboji o druhé místo v Purpurové skupině deklasovala 6:1, 6:1 Jasmine Paoliniovou z Itálie.

Čínská tenistka zápas po úvodním prohraném gamu zcela ovládla. Ani jednou nepřišla o podání, nervózní soupeřku přestřílela na vítězné údery 24:6, přičemž polovinu zaznamenala díky esu, a zároveň udělala méně nevynucených chyb.

"Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v sezoně. Trefovala jsem dobré údery od základní čáry i voleje. Jsem moc ráda, že jsem takhle hrála v tak důležitém zápasu," komentovala Qinwen Zheng své suverénní představení v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Dvaadvacetiletá Qinwen Zheng před dvěma dny jako teprve druhá Číňanka vyhrála zápas na Turnaji mistryň, když napodobila Na Li. Na rozdíl od ní ale hned při svém debutu postoupila ze skupiny, Na Li se to povedlo až při třetím a zároveň posledním startu v roce 2013, kdy prohrála až ve finále.

"Už je to 11 let a jsem moc pyšná na to, že se mi to povedlo také. Jsem tady poprvé a moc si to užívám. Prošla jsem těžkou skupinou a moc všem děkuju za podporu," dodala Qinwen Zheng po pátém letošním skalpu hráčky TOP 10.

Qinwen Zheng si o postup do finále zahraje v pátek s vítězkou druhé skupiny. O té se rozhodne ve čtvrtek a stane se jí Američanka Coco Gauffová, nebo česká tenistka Barbora Krejčíková.

Finalistka lednového Australian Open Qinwen Zheng od nezdaru v prvním kole Wimbledonu odehrála 31 zápasů s bilancí 26:5. Po triumfech na antukách v Palermu a olympiádě v Paříži si zahrála čtvrtfinále na US Open a především absolvovala dva náročné týdny na domácích tisícovkách.

Finalistka Roland Garros a Wimbledonu Paoliniová má šanci postoupit ze skupiny ještě alespoň ve čtyřhře. Ve čtvrtek si s krajankou Sarou Erraniovou, s níž v červenci slavila olympijské zlato, zahrají v přímém souboji o druhé místo ve skupině proti Hao-Ching Chan a Veronice Kuděrmetovové.

Jelena Rybakinová si připsala premiérovou letošní výhru na Turnaji mistryň. Kazašská tenistka v posledním zápase Purpurové skupiny porazila již jistou semifinalistku Arynu Sabalenkovou ve třech setech. I přes vítězství už nemá světová pětka šanci na postup mezi nejlepší čtyřku a Rijád opouští s bilancí 1:2 na zápasy.

Sabalenková sebrala soupeřce podání hned v úvodu zápasu a dostala se do vedení. Náskok však neudržela a po ztrátě pěti z šesti her prohrála v Rijádu první set. V následujícím dějství rozhodla za stavu 4:3, když v dlouhém gamu využila až čtvrtý brejkbol a sadu poté dopodávala.

V rozhodujícím setu byla znovu lepší kazašská tenistka. Suverénně si držela podání, na kterém ztratila jen tři fiftýny, a Bělorusce povolila pouze jedinou hru. Aktuální světová pětka slavila od semifinále ve Wimbledonu pouze druhou výhru, jelikož v posledních měsících bojovala se zdravotními i osobními problémy.

"Byl to těžký zápas. Jsem opravdu ráda, že se mi podařilo vyhrát. Je hezké zakončit rok výhrou proti světové jedničce. Má stále šanci to tady vyhrát. Přeju ji ať se jí daří,” řekla Rybakinová v rozhovoru na kurtu.

Kromě odstoupení z US Open před duelem druhého kola kompletně vynechala šňůru asijských betonů. Předloňská wimbledonská šampionka, která zaznamenala v úvodních čtyřech měsících této sezony pět finále, zahájí brzy spolupráci s novým koučem Goranem Ivaniševičem.

"Každý zápas, který jsem tu odehrála, byl o něco lepší. Po tak dlouhé pauze to není jednoduché. Dnes jsem podávala opravdu dobře. Celkově si myslím, že to pro mě byl dobrý záps. Opravdu si užívám zdejší atmosféru. Ještě jednou děkuji za veškerou podporu," doplnila Kazaška.

Sabalenková porazila v Rijádu v předchozích utkáních ve dvou setech Qinwen Zheng i Jasmine Paoliniovou a třetím rokem po sobě si zajistila postup mezi nejlepší čtyři hráčky Turnaje mistryň. Šestadvacetiletá Běloruska navíc poprvé v kariéře zakončí sezonu jako světová jednička.

Semifinálovou účast zapsala také v posledních dvou ročnících, avšak titul nikdy neslavila. V předloňském finále nestačila na Caroline Garciaovou v loňském semifinále byla nad její síly Šwiateková.

