Turnaj mistryň má druhou semifinalistku z Číny, Qinwen Zheng postoupila hned při premiéře

Qinwen Zheng (22) hned při své premiéře na Turnaji mistryň postoupila jako teprve druhá Číňanka v historii do semifinále. V přímém souboji o druhé místo ve skupině smetla v duelu debutantek a grandslamových finalistek Italku Jasmine Paoliniovou (28), s níž vyhrála i čtvrtý vzájemný duel.

Qinwen Zheng v sobotu při premiéře na Turnaji mistryň nestačila na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, další dvě soupeřky už ale přetlačila. V pondělí zdolala ve třech setech Kazašku Jelenu Rybakinovou a ve středu v přímém souboji o druhé místo v Purpurové skupině deklasovala 6:1, 6:1 Jasmine Paoliniovou z Itálie.

Čínská tenistka zápas po úvodním prohraném gamu zcela ovládla. Ani jednou nepřišla o podání, nervózní soupeřku přestřílela na vítězné údery 24:6, přičemž polovinu zaznamenala díky esu, a zároveň udělala méně nevynucených chyb.

"Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v sezoně. Trefovala jsem dobré údery od základní čáry i voleje. Jsem moc ráda, že jsem takhle hrála v tak důležitém zápasu," komentovala Qinwen Zheng své suverénní představení v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Statistiky zápasu Jasmine Paoliniová – Qinwen Zheng Livesport / Enetpulse

Dvaadvacetiletá Qinwen Zheng před dvěma dny jako teprve druhá Číňanka vyhrála zápas na Turnaji mistryň, když napodobila Na Li. Na rozdíl od ní ale hned při svém debutu postoupila ze skupiny, Na Li se to povedlo až při třetím a zároveň posledním startu v roce 2013, kdy prohrála až ve finále.

"Už je to 11 let a jsem moc pyšná na to, že se mi to povedlo také. Jsem tady poprvé a moc si to užívám. Prošla jsem těžkou skupinou a moc všem děkuju za podporu," dodala Qinwen Zheng po pátém letošním skalpu hráčky TOP 10.

Qinwen Zheng si o postup do finále zahraje v pátek s vítězkou druhé skupiny. O té se rozhodne ve čtvrtek a stane se jí Američanka Coco Gauffová, nebo česká tenistka Barbora Krejčíková.

Finalistka lednového Australian Open Qinwen Zheng od nezdaru v prvním kole Wimbledonu odehrála 31 zápasů s bilancí 26:5. Po triumfech na antukách v Palermu a olympiádě v Paříži si zahrála čtvrtfinále na US Open a především absolvovala dva náročné týdny na domácích tisícovkách.

Finalistka Roland Garros a Wimbledonu Paoliniová má šanci postoupit ze skupiny ještě alespoň ve čtyřhře. Ve čtvrtek si s krajankou Sarou Erraniovou, s níž v červenci slavila olympijské zlato, zahrají v přímém souboji o druhé místo ve skupině proti Hao-Ching Chan a Veronice Kuděrmetovové.

16:00 | Sabalenková – Rybakinová

Večerní duel už na pořadí skupiny nic nezmění. Běloruska Aryna Sabalenková má jistý postup z prvního místa i přezimování na postu světové jedničky, pro Kazašku Jelenu Rybakinovou odehraje poslední utkání sezony.

Výsledky Turnaje mistryň | Pořadí skupin