Na United Cupu i proti hvězdné Šwiatekové. Kromě Polska Češi vyzvou také Norsko s Ruudem

Čeští tenisté narazí ve třetím ročníku United Cupu v základní skupině B na poslední finalisty z Polska a Norsko. Reprezentační výběr, který by měli vést dvojnásobná semifinalistka US Open Karolína Muchová a Tomáš Macháč, se tak v soutěži smíšených týmů v Austrálii může utkat se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, Hubertem Hurkaczem či Casperem Ruudem. O složení skupin rozhodl dnešní los. United Cup se uskuteční na přelomu roku od 27. prosince do 5. ledna, Češi odehrají skupinu v Sydney.

Z šesti tříčlenných skupin postoupí do čtvrtfinále vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst. Stejně jako letos se odehrají vždy tři zápasy: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra. Do vyřazovací fáze se český tým pokusí projít poprvé. Vedle Muchové a Macháče jsou v nominaci Marek Gengel, Gabriela Knutsonová, Patrik Rikl a juniorka Vendula Valdmannová.

Titul budou obhajovat Němci, kteří v posledním finále porazili Polsko 2:1 na zápasy. Hlavní hvězdou nasazených dvojek z Polska by měla být současná světová dvojka a pětinásobná grandslamová vítězka Šwiateková či třináctý hráč žebříčku Hurkacz. V norské sestavě by neměl chybět trojnásobný grandslamový finalista Ruud, kterému patří v pořadí ATP osmé místo.

Z ostatních týmů jsou přihlášeni například Američané Taylor Fritz a Coco Gauffová, Italka Jasmine Paoliniová, olympijská vítězka Čeng Čchin-wen z Číny či Němec Alexander Zverev. Po mateřské pauze by se měla představit i Švýcarka Belinda Bencicová. Vedle podílu z prize money ve výši 10 milionů amerických dolarů budou tenisté usilovat také o body do žebříčku ATP a WTA.

"Myslím, že startovní listina je pravděpodobně nejsilnější, kterou jsme tu za tři roky viděli. Máme sedm hráček z elitní světové desítky a šest mužů z nejlepší světové dvanáctky. Bude to úžasná soutěž," řekl ředitel turnaje Stephen Farrow.

Složení skupin United Cupu:

Skupina A (Perth): USA, Kanada, dosud neurčený tým.

Skupina B (Sydney): Polsko, Česko, Norsko.

Skupina C (Perth): Řecko, Kazachstán, Španělsko.

Skupina D (Sydney): Itálie, Francie, Švýcarsko.

Skupina E (Perth): Čína, Německo, Brazílie.

Skupina F (Sydney): Velká Británie, Austrálie, dosud neurčený tým.