Djokovič jako první vyhrál 90 zápasů na všech majorech, na US Open opět nechybí ve 3. kole

US Open ATP - Dvouhry

Djokovič 90. výhrou na US Open překonal Federera.

Novak Djokovič (37) na US Open loňské pětisetové drama proti krajanu Laslu Djeremu (29) nezopakoval. Letos srbský obhájce titulu vedl 6:4, 6:4 a 2:0 ve chvíli, kdy mu soupeř kvůli bolestem zad vzdal, a jako první v historii vyhrál 90 zápasů na všech čtyřech grandslamech. Na US Open proměnil minimálně v postup do třetího kola i svůj 18. start. O místo v osmifinále se utká letos už na třetím grandslamu s Australanem Alexeiem Popyrinem (25).

Djokovič se po červnové operaci kolena představuje na třetím turnaji a opět na jiném povrchu. Přesto vyhrál 13 ze 14 zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve finále travnatého Wimbledonu s Carlosem Alcarazem, kterého o tři týdny později porazil v boji o zisk olympijského zlata na pařížské antuce a zkompletoval Golden Slam.

A nyní po krátkém odpočinku a bez jediného přípravného turnaje na tvrdém povrchu, na kterém půl roku nehrál, překonal již dvě kola na US Open. Po Radu Albotovi neztratil set ani s krajanem Djerem, s nímž loni musel cestou za čtvrtým newyorským triumfem otáčet nepříznivý vývoj 0:2 na sety.

Tentokrát otevřel utkání proti o osm let mladšímu krajanovi lépe. První set získal díky brejku v 10. hře a ve druhé sadě, v níž si kvůli bolestem v oblasti břicha vzal pauzu na ošetření, zvrátil nepříznivý stav 2:4.

Djere, který si na konci druhého dějství vyžádal medical timeout kvůli problémům ve spodní části zad, ještě nastoupil do třetího setu. Po šesti ztracených gamech v řadě ale utkání za stavu 4:6, 4:6 a 0:2 skrečoval.

Statistiky zápasu Laslo Djere – Novak Djokovič Livesport

"Druhý set jsem měl prohrát. Celkově to byl velký boj, první dva sety trvaly přes dvě hodiny. Podával jsem hrozně a když nemáte servis, musíte makat a běhat. Musím se spolehnout na svou základní hru, protože každý nemá servis jako ty," řekl Djokovič v pozápasovém rozhovoru na kurtu s Nickem Kyrgiosem. Srb v prvních dvou kolech spáchal celkově už 18 dvojchyb během nedohraných šesti setů.

Přestože 37letý rodák z Bělehradu opět nepředvedl přesvědčivý výkon, často dělal zbytečné chyby a také vinou osmi dvojchyb čelil v pěti z 11 gamů na servisu alespoň jednomu brejkbolu, proměnil i 18. start na US Open minimálně v postup do 3. kola. Aspoň do osmifinále se nedostal ještě jako teenager pouze v letech 2005 a 2006.

90 výher na všech majorech

Jubilejním 90. vítězstvím na US Open překonal Švýcara Rogera Federera, více vítězství v New Yorku zaznamenal jen Američan Jimmy Connors (98). Alespoň 90 výher na všech čtyřech majorech Djokovič zaznamenal jako první tenista v historii.

O celkově 16. osmifinále na US Open se čtyřnásobný šampion Djokovič usilující o první letošní a celkově rekordní 25. grandslamový titul utká s nasazenou osmadvacítkou Popyrinem. S Australanem, který před necelými třemi týdny překvapivě vyhrál Masters 1000 v Montrealu, vede ve vzájemné bilanci 3:0. letos ho porazil 3:1 na sety na Australian Open i ve Wimbledonu.

