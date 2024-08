Jsem rád, že jsem odehrál zápas bez bolesti, těší Lehečku. První set pro něj byl varováním

Jiří Lehečka (22) si vedle premiérového postupu do 2. kola US Open užil, že hraje opět bez bolesti. Rodák z Mladé Boleslavi prošel z úvodní fáze posledního grandslamu sezony po skreči Maďara Mártona Fucsovicse (32), který duel vzdal za stavu 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 z pohledu českého hráče. Lehečka v rozhovoru s novináři řekl, že si postupu váží, přesto je podle něj stále co zlepšovat.

"Postoupit do druhého kola grandslamu je vždycky super. I když jsem nehrál úplně skvěle, jsem rád, že jsem byl schopný to vybojovat a dostat se mu do hlavy. To možná také hrálo malou roli v té jeho skreči. Jsem rád, že jsem to tu prolomil. Je to pro mě důležitá výhra," uvedl Lehečka.

Český tenista, který plní roli nasazené dvaatřicítky, se do 2. kola US Open dostal na třetí pokus. Předloni nestačil ve Flushing Meadows na Cristiana Garína z Chile, vloni prohrál s Rusem Aslanem Karacevem. "Předchozí zápasy jsem tu nehrál nijak extrémně dobře. Spíše jsem se v nich trápil. O to cennější je, že jsem dokázal teď do zápasu vrátit a vybojovat si vedení, které už jeho (Fucsovicsovo) tělo nezvládlo," podotkl Lehečka.

Hra bez bolesti

Čtvrtfinalista loňského Australian Open si triumfu vážil o to více, že letošní Roland Garros a Wimbledon vynechal kvůli únavové zlomenině bederního obratle. "Celkově jsem rád, že jsem odehrál zápas bez bolesti. Cítím se dobře. Fyzicky jsem trochu rozbitý, ale jinak to bylo docela v pohodě," řekl Lehečka.

Období rekonvalescence, kvůli níž vynechal i olympijské hry v Paříži, bylo pro něj těžké. "Hlavně první měsíc jsem hodně trpěl. Víc než to zranění mě trápila fáze nejistoty, kdy jsme moc nevěděli, jakým způsobem se to zranění vyvíjí a co se doopravdy děje. První vyhlídka, kterou mi doktoři řekli, byla čtyři až patnáct týdnů, což bylo hrozný. Pracoval jsem s variantami, že mohu být připravený na Wimbledon, stejně jako že můžu mít po sezoně. Nebylo to nic příjemného," líčil Lehečka.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Během vynucené pauzy se snažil věnovat věcem, na které nemá během roku čas. "Snažil jsem se ho trávit co nejvíce s rodinou a synovci. I trenéři měli víc času na rodiny a vše to dopadlo docela v pohodě. Jak jsme poté dostávali zprávy, že se to trošičku zlepšuje, přicházela i pozitivní nálada. Věděli jsme, že jak dostanu zelenou, tak do toho musíme zase naplno skočit a opět jet all in," řekl Lehečka.

Po návratu na kurty ho povzbudilo vystoupení na turnaji Cincinnati, kde vyřadil světovou pětku Rusa Daniila Medveděva a dostal se do osmifinále. "Tam mě i celý tým uklidnil zápas s (Francesem) Tiafoem, který byl doopravdy dlouhý. Hrál jsem tři hodiny ve výborném tempu a zápas měl grády. Cítil jsem se úplně v pohodě. Před tímhle zápasem jsem žádný strach neměl, i když jsme všichni věděli, že zápas na pět setů může být hodně bolestivý," uvedl Lehečka.

V utkání s Fuscovicsem sice ztratil první set za 36 minut, kdy udělal 21 nevynucených chyb, poté ale už nepřišel ani o jeden servis. "Musím uznat, že on hrál v prvním setu velice dobře. Můj výkon byl ale špatný a rozhodně budu muset zapracovat na tom, aby se to neopakovalo. Je pro mě výhoda, že se hraje na tři vítězné, že i ztráta prvního setu nebyla žádnou tragédií a měl jsem dost času vrátit se do zápasu," uvedl Lehečka.

V dalším kole narazí na domácího Američana Mitchella Kruegera. Utká se s ním podruhé, vloni ho ve Winston-Salemu porazil 2:6, 6:2, 6:3. "Je to zkušený kluk, který je na tour delší dobu. Je to klasický betonář. Má rád tvrdý povrch a v Americe se mu hraje dobře. Publikum ho bude určitě tlačit. Očekávám, že to bude velká bitva a že budu muset ukázat lepší výkon. Musím se rozhodně soustředit na své věci a hrát svou hru," dodal Lehečka.