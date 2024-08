Rekordní dotace na tenisovém US Open, účastníci si rozdělí celkem 75 milionů dolarů

US Open ATP - Dvouhry

Loni na US Open slavil triumf Novak Djokovič.

Tenisté a tenistky si na letošním US Open rozdělí prémie z rekordní celkové dotace 75 milionů dolarů (asi 1,722 miliardy korun). Vítězové titulů ve dvouhře inkasují shodně 3,6 milionu dolarů, o 600 tisíc víc než před rokem. Informovala o tom organizace U.S. Tennis Association, která je pořadatelem čtvrtého grandslamu sezony. Turnaj začne v New Yorku 26. srpna.

V průměru stouply odměny oproti loňsku o 15 procent, pro vítěze činí navýšení 20 procent. Blíží se tak prémiím vypláceným za titul před pandemií koronaviru. V roce 2019 si šampioni odnesli šek na 3,9 milionu dolarů. Poražený finalista letos dostane polovinu toho, co vítěz. Za účast v semifinále se bude vyplácet rovný milion dolarů.

Dál plynule pokračuje trend zvyšování odměn pro tenisty v úvodních fázích turnaje. Hráč vyřazený v 1. kole inkasuje 100 tisíc dolarů, vloni činila prémie "za účast" 81 500 a v roce 2019 jen 58 tisíc.

Vítězné páry ve čtyřhře mužů a žen si shodně rozdělí 750 tisíc dolarů, to je o 50 tisíc víc než před rokem. Poražení finalisté dostanou polovinu. Úvodní kolo deblové soutěže je oceněno 25 tisíci dolarů. Titul ve smíšené čtyřhře je ohodnocen prémií 200 tisíc pro tým.