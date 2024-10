Menšík ve Vídni opět potvrdil skvělou formu, připsal si skalp vítěze turnaje Masters

Jakub Menšík (19) po skvělém vystoupení v Šanghaji a krátkém odpočinku pokračuje v dobrých výkonech i v evropských halách. Na pětistovce ve Vídni se po zdárně absolvované kvalifikaci nezastavil ani na úvod hlavní soutěže, když přehrál bez ztráty podání 7:6, 6:2 australského vítěze srpnového Masters v Montrealu Alexeie Popyrina (25).

Jakub Menšík před dvěma týdny na Masters 1000 v Šanghaji vyhrál čtyři tříseťáky a prohrál až ve svém největším čtvrtfinále s idolem Novakem Djokovičem, když neudržel vedení 1:0 na sety. A ve skvělé formě pokračuje i po návratu z Asie a přesunu do evropských hal.

Na podniku ATP 500 ve Vídni prošel dvoukolovou kvalifikací a set neztratil ani na úvod hlavní soutěže, když znovu po čtvrt roce našel recept na Alexeie Popyrina. Devatenáctiletý Čech zvítězil 7:6, 6:2 a navázal na červencovou výhru z antuky v Umagu, kde o šest let staršímu Australanovi sebral šanci na obhajobu titulu.

Jakub Menšík porazil Alexeie Popyrina opět bez ztráty servisu

Také na tvrdém povrchu ve Vídni Menšík uspěl bez ztráty podání, byť proti vítězi srpnového Masters v Montrealu čelil pěti brejkbolům. V první sadě nevyužil za stavu 6:5 setbol a na svou stranu ji strhl až v tie-breaku. Ve druhém dějství svou mírnou převahu a psychickou výhodu zúročil ve vedení 4:0 a náskok dvou brejků už díky velmi dobrému výkonu nepustil.

Menšík, který si odbývá debut na halovém turnaji ATP, tak vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů a zajistil si premiérový posun do TOP 50. Před Vánoci by neměl chybět na 7. ročníku Next Gen ATP Finals, Turnaj mistrů pro hráče do 21 let se bude konat od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě.

Ve Vídni se Menšík utká o postup do čtvrtfinále s Argentincem Marianem Navonem, nebo Srbem Miomirem Kecmanovičem.

Z českých tenistů se v rakouské metropoli představí ještě Tomáš Macháč, který si před dvěma týdny v Šanghaji vyšlápl na Carlose Alcaraze a zahrál si první semifinále na Masters. Před pár dny ale vzdal kvůli nemoci druhé kolo v kazašském Almaty.

Roli velkého favorita na úvod potvrdil nejvýše nasazený Alexander Zverev. Šampion z roku 2021 smetl 6:2, 6:2 domácího osmnáctiletého outsidera startujícího na divokou kartu Joela Schwärzlera i díky sérii 15 vyhraných fiftýnů a pouze pěti ztraceným bodům při svém podání.

Sedmadvacetiletý Němec zaznamenal už 60. letošní výhru, čímž vyrovnal své maximum z roku 2021.

Alexander Zverev s Joelem Schwaerzlerem nezaváhal

Ve druhém kole se třetí hráč světa Zverev utká s Marcosem Gironem, nebo jiným Američanem Alexem Michelsenem.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni