Sinner vyhrál další finále s Medveděvem, z Vídně si odváží čtvrtou letošní trofej

Jannik Sinner (22) podruhé během necelého měsíce vyhrál finále turnaje ATP 500 proti Daniilu Medveděvovi (27), s nímž předtím prohrál všech šest vzájemných soubojů. Ve Vídni italský tenista udolal obhájce titulu po tříhodinové bitvě 7:6, 4:6, 6:3, oplatil mu loňské vyřazení a ziskem čtvrtého letošního titulu vyrovnal své maximum ze sezony 2021.

Jannik Sinner na Daniila Medveděva dlouho marně hledal recept. Letos s ním prohrál finále v Rotterdamu i v Miami a ve vzájemné bilanci prohrával 0:6. Cestu k vítězství našel až na sedmý pokus na začátku října ve finále v Pekingu a zdá se, že si ingredience pro úspěšně zvládnutý zápas dobře poznamenal.

Jen o tři týdny později totiž porazil o pět let staršího soka i ve finále dalšího podniku ATP 500 ve Vídni. Zatímco v metropoli Číny zvítězil ve dvou tie-breacích, v hlavním městě Rakouska musel do tří setů a výhru 7:6, 4:6, 6:3 vydřel až po třech hodinách boje.

Sestřih zápasu Daniil Medveděv – Jannik Sinner Livesport

Sinner do zápasu nevstoupil dobře. V prvním setu prohrával 1:3 a poté v tie-breaku 1:4, manko však pokaždé smazal a vývoj otočil. Druhá sada naopak patřila světové trojce Medveděvovi a rozhodnout muselo třetí dějství.

V něm se Sinner po 40 minutách urputného boje ujal vedení 3:1, přestože Medveděv ve čtvrtém gamu odvrátil osm brejkbolů. Čtvrtý hráč žebříčku pak sice také ztratil podání, ale hned si ho vzal zpět a další drama už nedovolil.

Statistiky zápasu. Livesport

"Byla to obrovská mentální a fyzická bitva. Cítil jsem, že on celý zápas velmi dobře podává. Já se v prvním setu dokázal vrátit zpátky do hry, ve druhém setu jsem se snažil chodit více do výměn. Měl jsem spoustu brejkbolů, ale nedařilo se mi je využívat. Jsem rád, že jsem je nakonec ve třetím setu dokázal proměňovat. Jsem spokojený s tím, jak jsem to zvládnul hlavně po psychické stránce," komentoval Sinner v pozápasovém rozhovoru.

"Byl to jeden z mých TOP 3, nebo TOP 5 zápasů. Finále je vždycky speciální. Navíc finále s Daniilem, s nímž jsem v minulosti několikrát prohrál. Dnes to ale bylo jiné než v Pekingu. On dnes víc čekal na to, co předvedu a o to víc jsem spokojený s tím, jak jsem to ustál," dodal italský tenista, jenž po US Open vyhrál 12 z 13 zápasů.

"Byl to těžký zápas. V jednu chvíli jsem věřil, že tě nakonec dostanu. A věřím, že si spolu zahrajeme ještě spoustu dalších finálových zápasů. Třeba ještě v této sezoně," řekl Medveděv po převzetí trofeje pro poraženého finalistu.

Sinner letos pokračuje v postupném pronikání mezi nejlepší tenisty světa a zapisuje si osobní i národní milníky. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP posunem na 4. místo vyrovnal italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc jak 54 zápasů (aktuálně 56).

Dvaadvacetiletý rodák z italského Innichenu proměnil své celkově 13. finále v 10. titul, čímž vyrovnal italské maximum Adriana Pannaty. Letos hrál finále pošesté a navázal na triumfy z Montpellier, Toronta a Pekingu, čímž čtvrtým titulem vyrovnal své maximum ze sezony 2021.

Sedmadvacetiletý Medveděv znovu nedokázal poprvé obhájit titul a nerozšířil svou sbírku 20 trofejí, které získal pokaždé na jiném turnaji. "Je tu jedna věc... Očividně nedokážu zopakovat titul kdekoliv, kde už jsem vyhrál," pronesl s hořkým úsměvem Medveděv.

Oba finalisté se nyní přesunou na Masters 1000 v Paříži, po kterém je čeká Turnaj mistrů v Turíně, kde se Sinner může těšit na podporu domácího publika.

Vídeň má už devátý rok po sobě devátého šampiona. Před Sinnerem a Medveděvem triumfovali Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Dominic Thiem, Kevin Anderson, Lucas Pouille, Andy Murray a David Ferrer.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni