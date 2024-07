Alcaraz se ve Wimbledonu vyhnul dalšímu pětiseťáku, Sinner nepovolil Sheltonovi ani jeden set

Carlos Alcaraz (21) měl potíže i ve čtvrtém zápase v letošním ročníku Wimbledonu. Ve třetím kole, v němž byl tie-break od konce na turnaji, přežil pětisetovou bitvu s Francesem Tiafoem a další pětisetový duel mu hrozil v osmifinále s Ugem Humbertem (26). Loňský šampion nakonec zvítězil 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Mezi nejlepší osmičku se dostal i další z největších favoritů Jannik Sinner (22), lídr žebříčku si poradil 6:2, 6:4, 7:6 s Benem Sheltonem (21).

Carlos Alcaraz bude muset v následujících dnech výrazně zapracovat na stabilitě svých výkonů, pokud chce obhájit loňský triumf ve Wimbledonu. Španělský supertalent totiž nepředvedl kompletně přesvědčivý výkon ani v osmifinále s Ugem Humbertem. V předchozím kole s Francesem Tiafoem byl jen tie-break od konce na turnaji, ale tentokrát se pětisetové bitvě vyhnul.

Až do stavu 2:0 na sety měl zápas naprosto pod kontrolou, tedy vyjma jednoho gamu, v němž likvidoval čtyři brejkboly. Od začátku třetí sady se však začal loňský šampion trápit na servisu, dokonce jej ztratil čtyřikrát v řadě a uhrál ve třetím dějství jen jednu hru.

Jeho potíže na vlastním podání pokračovaly v následujícím setu, když dvakrát neudržel náskok brejku a za stavu 3:4 čelil sérii tří brejkbolových hrozeb. Kritický moment, jehož nezvládnutí mohlo vést k dalšímu pětisetovému souboji, ale zvládl a ve zbytku utkání měl po dlouhém útlumu způsobeném i skvělým výkonem Francouze převahu.

Statistiky zápasu. Livesport

Alcaraz se nevyhnul komplikacím ani ve svém čtvrtém zápase v letošním ročníku Wimbledonu. Potíže měl i v úvodních dvou kolech s outsidery Markem Lajalem a Aleksandarem Vukicem, nicméně v nich ztrátu setu nepřipustil.

Ve Wimbledonu startuje bývalý lídr žebříčku, jemuž chybí ke kompletní sbírce grandslamových trofejí už jen titul z Australian Open, počtvrté v kariéře. Do čtvrtfinále se poprvé podíval loni a nakonec to dotáhl až k triumfu, ve finálové pětisetové bitvě přemohl Novaka Djokoviče. Už na sedmém majoru v řadě, kterého se zúčastnil, prošel minimálně mezi poslední osmičku.

V úterý se pokusí vylepšit svou bilanci 5:3 ve čtvrtfinále grandslamových turnajů. O postup mezi nejlepší kvarteto bude usilovat buď proti krajanovi Robertovi Bautistovi, nebo svému ne zrovna oblíbenému soupeři Tommymu Paulovi.

Jannik Sinner měl výraznější potíže pouze ve druhém kole s bývalým finalistou a krajanem Matteem Berrettinim, když ve třech ze čtyř setů prohrával o brejk. Od té doby znovu nastolil svou dominanci. V osmifinále si poradil s Benem Sheltonem, který kvůli špatnému počasí v posledních dnech neměl žádné volno a musel ve všech třech úvodních kolech do pěti setů.

Aktuální lídr žebříčku si za hodinu a pár minut vypracoval vedení 2:0 na sety. Stejně jako ve většině předchozích zápasů měl problémy až ve třetí sadě, sebevědomého Američana pustil do náskoku brejku, ale stav 1:4 zlikvidoval. Přesto musel odvracet čtyři setboly, tři z nich v tie-breaku, který získal po dvojchybě soupeře poměrem 11:9.

Úřadující šampion Australian Open právě loni ve Wimbledonu poprvé v kariéře postoupil do semifinále grandslamů a odrazil se k životnímu období, které trvá po skončení loňského US Open. V letošní sezoně má fantastickou bilanci 42:3 a všechny tři nezdary zaregistroval až v semifinálové fázi. Do čtvrtfinále Wimbledonu prošel třetím rokem po sobě a je prvním italským trojnásobným čtvrtfinalistou tohoto turnaje.

Na grandslamových podnicích prohrál úvodní čtyři čtvrtfinále, ovšem ve všech následujících třech uspěl. O vyrovnání svého wimbledonského maxima bude bojovat s loňským semifinalistou Daniilem Medveděvem.

Medveděvovi v osmifinále za stavu 3:5 ze svého pohledu vzdal Grigor Dimitrov, který podklouzl a zranil si koleno. Ruský tenista ve vzájemné bilanci se Sinnerem vede 6:5, nicméně s ním prohrál posledních pět soubojů.

