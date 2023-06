Macháč zkompletuje start na všech grandslamech, Fruhvirtová kvalifikací Wimbledonu neprošla

Tomáš Macháč (22) ve Wimbledonu zkompletuje účast v hlavní soutěži všech čtyř grandslamů. Na trávě v londýnském Roehamptonu prošel tříkolovou kvalifikací, když mu v závěrečném třetím kole za stavu 3:6 a 3:0 vzdal Francouz Lucas Pouille (29). Brenda Fruhvirtová (16) mohla i potřetí projít kvalifikací majorů. Nad Yue Yuan (24) vedla 6:3 a 3:0, ale náskok kvůli zranění nedotáhla a Číňance podlehla 6:3, 4:6, 3:6.

Tomáš Macháč loni přišel o travnatou část sezony kvůli zranění a letos se tak na trávě představil po dvou letech. Těžký přechod z antuky na specifický zelený povrch ale zvládl a v londýnském Roehamptonu se poprvé kvalifikoval na slavný Wimbledon.

Dvaadvacetiletý rodák z Berouna na britských ostrovech začal všechny tři duely hůře, ale nakonec pokaždé slavil. V prvním kole proti Jasutaku Učijamovi odvrátil tři setboly, následně proti dalšímu Japonci Kaičimu Učidovi otočil z 0:1 na sety a navzdory po úvodní ztracené sadě uspěl i dnes v rozhodujícím třetím kole.

S Francouzem Lucasem Pouillem, s nímž prohrál před měsícem na pařížské antuce, v úvodu nepotvrdil brejk na 2:1, prohrál pět ze šesti gamů a úspěch se mu vzdálil. Když ale v úvodu druhého setu získal první tři hry, za stavu 3:6 a 3:0 mu bývalý desátý hráč světa vzdal.

Macháč prošel grandslamovou kvalifikací popáté v kariéře a minimálně jednou na každém z nich. Hlavní soutěž na grandslamu si zahraje pošesté v kariéře a poprvé ve Wimbledonu. Vyhrát zápas v ní dosud dokázal jen na Australian Open v letech 2021 a 2022.

Brenda Fruhvirtová si loni sérií 27 výher a také osmi triumfy na antukových podnicích W25 udělala jméno a i díky zlepšenému rankingu letos startuje výhradně na nejvyšším okruhu. Jedinou výjimkou je zastávka na W40 v Indii, kde zvládla i své deváté profesionální finále a ukořistila svůj první titul mimo antuku a ten vůbec největší.

V probíhající sezoně debutuje na jednotlivých grandslamech a po Australian Open a French Open mohla uspět v tříkolové kvalifikaci také ve Wimbledonu. Zatímco v Austrálii byla ve druhém kole na pokraji vyřazení a v Paříži likvidovala hned na úvod mečbol, v Roehamptonu dominovala a vypadalo to na jízdu bez ztráty jediného setu. Ve skvěle rozehraném duelu se 106. hráčkou světa a nasazenou jedenáctkou Yue Yuan se však zranila.

Fruhvirtová odvrátila úvodních pět brejkbolů a do stavu 6:3, 3:0 předvedla jediné zaváhání, když soupeřce dovolila dvěma čistými hrami v řadě snížit z 1:4 na 3:4. V následujícím průběhu však ubrala na razanci, začala mít potíže se servisem a po čtyřech ztracených gamech po sobě si nechala ošetřovat nejspíše levou kyčel. Utkání dohrála do konce a navzdory omezenému pohybu a trápení na podání do poslední chvíle vzdorovala. Rozjetou Číňanku ale zastavit nedokázala.

Mladší z talentovaných sester mohla rozšířit počet Češek v hlavní soutěži na 12 a znovu usilovat o svůj premiérový postup do druhého kola na nejvyšší tour. Los hlavní fáze proběhne v pátek v 11:00 našeho času.

