Tenisové Destiny’s Child opět na vrcholu. Loučící se Strýcová je blízko finále Wimbledonu

Zažila tam největší úspěchy své kariéry. Není divu, že tohle místo má pro Barboru Strýcovou (37) zvláštní význam. A ve Wimbledonu válí znovu, jen pár měsíců poté, co přerušila mateřství kvůli speciálnímu rozlučkovému turné s kariérou. S tchajwanskou parťačkou Hsieh Su-Wei (37) je dělí jen jeden zápas od postupu do finále nejslavnějšího tenisového turnaje planety.

Jsou to vlastně dva comebacky v jednom. Ten první – česká matadorka se už rozloučila s profesionální dráhou a v říjnu 2021 se stala maminkou synka Vincenta. Jenže vzhledem k tomu, že raketu odložila v době koronavirové epidemie, kdy na turnaje nesměli fanoušci, přišel jí závěr jejího sportovního života poněkud smutný. Zatoužila po rozlučce před plnými tribunami…

A druhý návrat – obnovené spojení deblu, který triumfoval v roce 2019 právě v All England Clubu (v témže roce tam došla Strýcová do semifinále dvouhry). Byl to špičkový pár, obě se díky jeho úspěchům prostřídaly na pozici světové jedničky ve čtyřhře.

Kariérní statistiky. Livesport

Přesto byla Strýcová před startem wimbledonské soutěže zdrženlivá. "Samozřejmě by bylo hrozně fajn zahrát tu dobře, ale nebyly jsme spolu tři roky a máme za sebou teprve dva turnaje. Ona nicméně trávu miluje a já taky. Třeba to vyjde a chytneme slinu jako v roce 2019," citovala ji agentura ČTK.

Vyšlo to… Dvojice s věkovým průměrem rovných 37 let zatím ve čtyřech vystoupeních v Londýně ztratila jediný set a ve čtvrtfinále zatočila s nově složeným párem Garciaová, Stefaniová, vítězkami z Berlína, které do té doby vyhrály na trávě všech sedm utkání.

Překvapení? Příliš ne. Ve čtyřhře rozhodují především sehranost a zkušenosti. Obojího má toto duo vrchovatě. A k tomu nového trenéra, jak žertovala Tchajwanka na Instagramu při prvním společném turnaji po pauze, v dubnu na antuce v Madridu. Měla na mysli blonďatého Vincenta, jenž rozlučkovou túru absolvuje přirozeně s mámou.

Před Wimbledonem měla česko-tchajwanská dvojice zápornou bilanci 3:4, jen v Madridu vyhrála víc než jeden zápas. V Londýně však chytila onu slinu, jak o ní mluvila Strýcová. Ta se ostatně dočkala i kýženého zájmu fanoušků, kteří návrat královen deblu pozorně sledují. "Je to, jako kdyby se daly dohromady Destiny’s Child," citoval prestižn q í server tennis.com jednoho z nich, jenž narážel na slavnou hvězdnou dívčí popovou skupinu, která už nevystupuje.

Strýcovou žene dopředu pocit nedokončené práce. "Mám ho v hlavě. A taky chci, aby mě Vincent viděl hrát ve Wimbledonu," prohlásila na jaře před návratem na kurty. Teď může klučinovi přichystat ještě velkolepější podívanou – mámu s trofejí pro vítězku čtyřhry tohoto londýnského grandslamu. K senzaci jí scházejí dvě vítězství…

