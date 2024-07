Doufám, že to bude hezký český den, přála sobě i Krejčíkové před sobotou Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková (28) si přeje pro sebe i krajanku Barboru Krejčíkovou (28) úspěšnou sobotu. Zatímco Siniaková bude s Američankou Taylor Townsendovou bojovat ve Wimbledonu o titul ve čtyřhře, její někdejší deblová parťačka Krejčíková zabojuje od 15:00 proti Italce Jasmine Paoliniové ve finále dvouhry. Rodačka z Hradce Králové si v rozhovoru s novináři svého úspěchu vážila. O to víc, že ho dosáhla opět s jinou spoluhráčkou.

"Doufám, že to bude hezký český den. Přeju jí (Krejčíkové), ať se jí zadaří, a doufám, že se zadaří i nám. Bylo by to skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den," uvedla Siniaková.

Zatímco Krejčíková bude navazovat ve Wimbledonu na loňský triumf jiné Češky Markéty Vondroušové, Siniaková může napodobit počin Barbory Strýcové, která vloni uspěla po boku Hsieh Su-Wei z Tchaj-wanu. Vloni ale Vondroušová uspěla v sobotu, zatímco Strýcová o den později.

Siniaková v Londýně usiluje o devátý grandslamový titul ze čtyřhry a třetí z Wimbledonu. V All England Clubu dosud uspěla v letech 2018 a 2022 právě s Krejčíkovou. "Každé finále je speciální. A čím víc jich je, tím je to cennější. Člověk si myslí, že když už tam stojí poněkolikáté, tak je na vše připravený a nervy nebudou. I tak jsou to ale vždy nové emoce a jiné zážitky," uvedla Siniaková.

Do letošního finále Wimbledonu se Siniaková dostala s Townsendovou po semifinálové výhře nad turnajovými jedničkami Sie Šu-wej a Elise Mertensovou. Tchajwansko-belgickou dvojici porazily 3:6, 6:4, 6:4. "Těším se, že si znovu zahraju na centrkurtu a doufám, že těch finále budu mít ještě více, protože zážitky z nich jsou krásné," podotkla Siniaková.

Úspěchu dosáhla i s třetí letošní parťačkou. Na Australian Open se dostala do semifinále s domácí Storm Hunterovou, minulý měsíc vyhrála Roland Garros s jinou Američankou Cori Gauffovou. "Znamená to pro mě hodně. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že si každý grandslam zahraju s někým jiným, tak tomu určitě nebudu věřit," uvedla. "Doufám, že to potvrzuje moji pozici a lidé si mě budou všímat, že jsem opravdu dobrá deblistka," doplnila.

Osmadvacetiletou Townsendovou ocenila za herní kvality i náturu. Často prý pomáhá situace odlehčit svou dobrou náladou. "Znám ji už od juniorek. Myslím, že je velmi talentovaná, šikovná a dobře vidí míč i kurt. Jsem ráda, že hraju na její straně, protože spoustu zápasů jsem měla proti a vím, že je nepříjemná, jak dokáže měnit rotace a rychlost. Jsem ráda, že se nám daří," řekla Siniaková.

S kým bude hrát poslední grandslam sezony US Open, to zatím neprozradila. Naznačila ale, že už by k další změně nemuselo dojít. "Budu to řešit až po Wimbledonu. Uvidíme. Můžu (čtvrtou změnu) pro zajímavost udělat, ale když se mi tak zadařilo a vrátila se mi naděje na Turnaj mistryň, tak to asi budu zvažovat i z tohoto pohledu," uvedla česká tenistka.

Před US Open se znovu představí i s Krejčíkovou, s níž bude obhajovat na olympijských hrách v Paříži tři roky staré zlato z Tokia. Před startem pod pěti kruhy se společně představí také na domácím turnaji Livesport Prague Open na konci července. "Domluvily jsme se, abychom si spolu zahrály nějaké zápasy a zase si na sebe zvykly. Neočekáváme něco velkého, důležité pro nás bude zase spojit síly a připomenout si, jaké to bylo, když jsme spolu hrály, a abychom se připravily na olympiádu," řekla Siniaková.