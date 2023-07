Jabeurová se pokusí ve Wimbledonu o finálový reparát, Sabalenková jedničkou nebude

Ons Jabeurová (28) si po parádním obratu znovu po roce zahraje finále Wimbledonu a pokusí se v něm o úspěšný reparát. Nyní trojnásobná grandslamová finalistka po parádním obratu přetlačila 6:7, 6:4, 6:3 Arynu Sabalenkovou (25), která přišla o možnost stát se novou světovou jedničkou. Tunisanka v sobotním finále nastoupí proti Markétě Vondroušové (24).

Ons Jabeurová si musí v probíhající sezoně cenit každého postupu do závěrečných kol. V dubnu sice triumfovala na antuce v Charlestonu a na nedávném French Open se dostala do čtvrtfinále, nicméně v letošním roce hraje spíše v nestabilní formě a také se často trápila zdravotně.

To ovšem není případ jejího parádního vystoupení ve Wimbledonu, kde přehrála už čtvrtou grandslamovou šampionku v řadě. Jmenovitě Biancu Andreescuovou, dvojnásobnou vítězku Petru Kvitovou, obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou a vítězku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou, která by v případě postupu do finále sesadila z tenisového trůnu Igu Šwiatekovou.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodní sadě si obě aktérky poradily s brejkbolovými hrozbami, Jabeurová s jednou a Sabalenková se třemi. První dějství tak vyvrcholilo v tie-breaku a Běloruska o několik desítek minut později vedla o set a brejk. Jabeurová ovšem zabrala a čtyřmi vyhranými gamy v řadě otočila stav 2:4.

Bitva o každý bod pokračovala v rozhodující sadě. Sabalenková zaváhala v šesté hře, ačkoli měla dva gameboly, a Jabeurová si náskok brejku uhájila až do konce. Celkem potřebovala pět mečbolů, úvodní dva si vypracovala už na returnu a poté se dostala do vedení 40:0 na vlastním servisu. Jedná se o její už třetí obrat na turnaji, sáhnout po něm musela také proti Andreescuové a v repríze loňského finále s Rybakinovou.

Jabeurová jako první od Sereny Williamsové v roce 2012 porazila v jednom ročníku Wimbledonu tři zástupkyně TOP 10 pořadí. Coby teprve čtvrtá vyřadila na jednom majoru čtyři grandslamové šampionky. Finále na podnicích velké čtyřky si zahraje potřetí v kariéře, loni právě ve Wimbledonu ani na US Open neuspěla. V semifinále je naopak stoprocentní.

O titul si zahraje na třetím z posledních pěti majorů a v sobotu se může stát první arabskou grandslamovou šampionkou. V tomto historickém počinu se jí pokusí zabránit Markéta Vondroušová, kterou nedokázala zastavit ani rozjetá Elina Svitolinová. Češka vyhrála oba letošní souboje, na Australian Open a v Indian Wells, a srovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu