Neuvěřitelný rok Jasmine Paoliniové: Grandslamy, debl, žebříček i vyrovnání Sereny

Jasmine Paoliniová (28) se v roce 2024 stala absolutní senzací. Jen 163 centimetrů vysoká toskánská patriotka hraje agresivní tenis plný pohybu a přechodů na síť. Druhé grandslamové finále v řadě jen potvrzuje výjimečnost jejích výkonů, vrcholu své kariéry dosáhla po dlouhých 11 sezonách na okruhu WTA. Italská tenistka prožívá nezapomenutelnou sezonu. A ještě není u konce.

První lednový den roku 2024 figurovala Paoliniová na 30. místě žebříčku a na svém kontě měla pouze jediný turnajový titul z profesionálního okruhu, který získala v roce 2021 na turnaji WTA 250 ve slovinské Portoroži.

Během následujícího půlroku nastal v kariéře italské tenistky totální obrat, a to jak z hlediska osobních výsledků, tak následného žebříčkového postavení.

První velký titul

Paoliniová v únoru vyhrála na hardu turnaj Dubai Masters a stala se po Flavii Pennettaové a Camille Giorgiové třetí Italkou, která kdy ovládla turnaj kategorie 1000. Ve finále porazila Annu Kalinskou a oplatila jí porážku, kterou utrpěla o několik týdnů dříve na Australian Open.

Úspěšná čtyřhřa

Společně s o devět let starší Sarou Erraniovou dosáhla Paoliniová velkého úspěchu také ve čtyřhře. Vyhrály turnaj WTA v Linci a následně i prestižní tisícovku v domácím prostředí v Římě. Na Roland Garros pak padly až ve finále. Italská dvojice se během období několika měsíců stala jednou z nejobávanějším na okruhu, přestože Paoliniová v rankingu čtyřhry stále figuruje na 13. příčce a její spoluhráčka byla před startem Wimbledonu šestnáctá.

Třetí grandslamové finále

Paoliniové stále chybí ve sbírce grandslamový titul a v sobotu bude mít v duelu Barborou Krejčíkovou už třetí možnost ho dobýt. Dvě příležitosti měla na již zmíněném French Open, kde prohrála finále dvouhry i čtyřhry. V singlu bude hrát své druhé finále na turnaji velké čtyřky za sebou. Zvláště proto, jak je ženský tenis nevyrovnaný a jak složité je takovou cestu zopakovat, se jedná o senzační výsledek.

Paoliniová a Krejčíková se dosud střetly pouze jednou. V kvalifikaci Australian Open 2018 tehdy česká tenistka tehdy zvítězila jasně 6:2 a 6:1.

Jako Serena

Dvě finále v jednom soutěžním ročníku dosažené na Roland Garros a ve Wimbledonu představují nejen pro italský tenis něco naprosto nevídaného. Dokumentuje to jeden fakt: od roku 2007 se pouze dvěma ženám podařilo ve stejném roce dojít do finále na French Open a ve Wimbledonu. Jednou z nich je Paoliniová, tou druhou Serena Williamsová, které se to podařilo v letech 2015 a 2016. Paoliniová je také jedinou Italkou, která se tak daleko dokázala dostat na londýnské trávě. Rekordem byl už postup do semifinále, finále je vylepšením maxima.

Posun v rankingu

V roce 2024 se Paoliniová vůbec poprvé dostala mezi 10 nejlepších hráček světa a už nyní má jistotu, že si po Wimbledonu vytvoří své nové žebříčkové maximum. Ať zápas skončí jakkoli, posune se na 5. místo světového žebříčku WTA.