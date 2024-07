Přišlo mi, že všichni čekají, že asi zase vyhraju, řekla Vondroušová. Před OH chce doléčit nohu

Markéta Vondroušová (25) se po nečekaném konci v 1. kole Wimbledonu a neúspěšné obhajobě titulu neubránila slzám. Po porážce se Španělkou Jessicou Bouzasovou (21) 4:6, 2:6 cítila, že se nevypořádala s nervozitou, soupeřku ale ocenila za dobrý výkon. V rozhovoru s novináři si přála na neúspěch zapomenout a vrátit se silnější.

"Byl to těžký zápas. Myslím, že ona hrála skvěle, zatímco já nepředvedla svůj nejlepší výkon," řekla Vondroušová. "V tréninku jsem byla v pohodě. Dnes jsem se trochu bála i kvůli své noze (po zranění v Berlíně), ale nemyslím si, že to byl důvod, proč jsem prohrála. Byla jsem od začátku nervózní a ona hrála skvěle. Celkově to bylo těžké. Přišlo mi, že všichni čekají, že asi zase vyhraju. Dnes to ale nevyšlo podle plánu," doplnila sokolovská rodačka.

Turnajová šestka Vondroušová se stala druhou tenistkou v takzvané "open éře", která při obhajobě prvenství na londýnském grandslamu neuspěla hned v úvodním zápase. Dosud se to stalo jen v roce 1994 Němce Steffi Grafové. "Je těžké obhajovat titul. Od rána jsem byla nervózní. Člověk chce vyhrát, ukázat se, ale ona hrála dobře. Trochu jsem se bála i s tou nohou. Všechno se smíchalo dohromady. Nejsem první ani poslední, komu se to stalo. Musím to tak brát," uvedla Vondroušová.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Na Bouzasové, která postoupila do 2. kola grandslamu poprvé v životě, bylo znát, že hrála bez tlaku. Vondroušová si při té připomínce hořce usmála. "Taky to znám z loňska. Jí se určitě hrálo dobře a předvedla dobrý výkon. Já udělala v gamech vždy pár lehkých chyb, ale ona si spíš ty body uhrávala sama," řekla Vondroušová, která doplatila na 28 nevynucených chyb.

Na konci zápasu se jí už ozývala i zraněná kyčel, kterou si pochroumala před necelými dvěma týdny v Berlíně. "Ke konci se noha zhoršovala. Jak jsem chodila při bekhendu dolů, cítila jsem ji. Ale nemyslím si, že by mě to extra limitovalo. Spíš to byl strach celkově z pohybu. Myslím si, že zranění nemělo na výsledek velký vliv," uvedla. Podotkla ale, že kdyby nešlo o Wimbledon, start by si rozmyslela víc.

Porážka ji bolela i pár desítek minut po utkání a při setkání s novináři se neubránila slzám. Chce na neúspěch co nejdříve zapomenout a jít dál. "Je těžké to teď pobrat. Je to sport a musím to tak brát," řekla. "Hodně mi mohou pomoci lidi kolem a věřím, že ti moji budou v pohodě. Snad to díky nim bude trošku lepší. Máme strašně moc turnajů a můžu to napravit. Teď je ale těžké na to zapomenout. Asi si vyslechnu i pár komentářů, ale budu se snažit zapomenout a makat. Doufám, že se vrátím silnější," doplnila.

V nejbližší době plánuje volno, aby doléčila pravou nohu. "A pak přijde olympiáda," uvedla Vondroušová, která bude na přelomu července a srpna obhajovat v Paříži tři roky staré stříbro z Tokia.