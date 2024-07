Rozbor finále: Servis Krejčíkové proti rychlé hře Paoliniové, obě rivalky vládnou forhendem

Barboru Krejčíkovou dostala kvalita prvního podání až do wimbledonského finále.

Wimbledonské ženské finále má v letošní edici poněkud překvapivé složení. Dostaly se do něj Jasmine Paoliniová (28) a Barbora Krejčíková (28). Hru vrstevnic a rivalek, jejich přednosti či nejdůležitější údery rozebral před sobotním kláním pro Livesport Zprávy tenisový trenér Ondřej Dohnal.

Na centrálním kurtu All England Clubu se střetnou dvě hráčky s podobným stylem hry. Nevadí jim delší výměny, umí zaútočit a dělají významné množství bodů na returnu. Ve Wimbledonu společně vládnou statistice proměněných brejkbolů. Krejčíková prolomila během šesti zápasů podání soupeřek ve 27 případech, Paoliniová má na svém kontě ještě o čtyři více (31).

Přesto jsou velmi odlišné. Paoliniová s pouhými 163 centimetry výšky bude čelit soupeřce o 15 centimetrů vyšší. Tento handicap však Italka umí zdatně nahrazovat tenisovým umem. Paradoxní je, že i když sama mluví o servisu jako o své slabině, dokázala se ve Wimbledonu navzdory své malé výšce dostat mezi 20 hráček s nejrychlejším servisem (181,6 km/h). Krejčíková naopak figuruje na sedmé příčce ve statistikách nastřílených es – během Wimbledonu jich zaznamenala už 20.

Souhrnné statistiky na wimbledonském turnaji Livesport / Enetpulse

Paoliniová prožívá nejlepší období své kariéry. Letos dosáhla na své teprve druhé turnajové vítězství, když ovládla klání WTA 1000 v Dubaji. Následně si zahrála finále na Roland Garros a i ve Wimbledonu se probojovala do přímého boje o titul. "Ona momentálně zažívá úžasné obdobi. Je na vlně po finále na Roland Garros a zdravé sebevědomí v ženském tenise dělá zázraky," říká Ondřej Dohnal, který dnes působí jako trenér Pliskova Tennis Academy a v minulosti vedl Kateřinu Siniakovou a v roce 2018 byl i blízko prvních grandslamů dvojice Krejčíková – Siniaková.

Silné stránky a výrazné údery

Krejčíková už přesvědčila tenisový svět o svých kvalitách v roce 2021, když vyhrála French Open. "Je o necelý rok starší než Paoliniová a mezi její největší zbraně patří komplexnost, výborné taktické chápání hry a jeji pestrost. Jejím nejdůležitějším úderem bývá servis, ale výraznou část bodů dělá i díky obíhanému forhendu," vypočítává Dohnal.

U Paoliniové pak vyzdvihuje také více prvků: "Na to, jak je malá, tak hraje blízko základní čáry a docela rychle, takže soupeřky mívají málo času na reakce. Zároveň je všestranná, šikovná a má vynikající pohyb. Tvoří forhendem." Italka ze zmíněné forhendové strany hraje převážně topspinové údery, její bekhend je naopak většinou hraný napřímo.

Hra na trávě

Krejčíková se travnatým turnajům dlouho vyhýbala. Do konce roku 2020 na ní měla odehráno jen 5 utkání a jen jedno vyhrála. Až v létě 2021 se po antukové sezoně začala soustředit i na Wimbledon a hrála před ním i přípravné turnaje.

"Bára vyrostla na antuce, která odjakživa rozvíjela její pestré celodvorcové pojetí. Nebyla náhoda, že její první vyhraný grandslam byla Paříž. Každopádně její šikovnost ji predurčuje předvádět i na trávě skvělé výkony. A tím, že travnaté dvorce bývají rok od roku pomalejší, to nahráva jeji hře – umí přejít na síť a pomáhá si čopem," říká Dohnal.

Paolinová se sice o tenis na trávě pokoušela častěji než Krejčíková, v mezidobí let 2018 a 2022 na ní však nevyhrála jediný zápas. Při předchozích dvou Wimbledonech ale také měla smůlu na los, který ji do prvního kola přisoudil Petru Kvitovou. Letos je její bilance velmi úspěšná – vyhrála osm zápasů proti jedné prohře. "Má cit pro míč, hraje úhly a hraje rychle po odskoku. Je výbušná i díky své postavě s nízko položeným těžištěm se na trávě výborně pohybuje," dodává český trenér ke hře Italky.

Poslední zápas

Doposud jediné vzájemné utkání sehrály dnešní rivalky v kvalifikaci Australian Open 2018 a Paoliniová uhrála jen tři gamy. "Ten zápas se dnes nedá brát úplně jako měřítko. Obě hráčky tehdy byly na přelomu druhé stovky žebříčku a pro Báru to byl teprve začátek její velmi důležité sezony, která předznamenala změnu v její kariéře. Ten rok se stala nejlepší deblistkou světa a to jí následně dodalo potřebné sebevědomí i do zápasů dvouhry," analyzuje Dohnal.

Rozhodující faktory

Výhodou Krejčíkové ve vzájemném souboji může být větší zkušenost s velkými zápasy. "Bára má výrazně víc zkušeností z velkých zápasů na grandslamech. To znamená, že má i schopnost a mentální odolnost zvládat těžké chvíle. Také v důležitých bigpointech jí během turnaje drží první servis," myslí si Ondřej Dohnal.

Italce nenahrává ani výškový deficit. "Ač se dostala letos dvakrát tak daleko do grandslamového finále, určitě je to pro ni handicap při podání a myslím, že i to může být jeden z hlavních a rozhodujících aspektů zápasu," dodává Dohnal expertní pohled.