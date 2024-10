Aryna Sabalenková (26) byla v osmifinále kousek od porážky, ale ve čtvrtfinále přehrála jasně 6:2, 6:2 v životní formě hrající Magdalenu Frechovou (26) a vyhrála na tisícovce ve Wuhanu i svůj 15. kariérní zápas. Šampionka posledních dvou ročníků 2018-19 se v semifinále střetne v souboji největších favoritek s devět utkání neporaženou Coco Gauffovou (20), která si poradila 6:0, 6:4 s další polskou zástupkyní Magdou Linetteovou (32).

Aryna Sabalenková dorazila do oblíbeného Wuhanu po čtvrtfinálové porážce s Karolínou Muchovou v Pekingu a dál hájí svou neporazitelnost na této čínské tisícovce. Zatímco v osmifinále s Julií Putincevovou byla potenciálně jeden míček od vyřazení, ve čtvrtfinále s Magdalenou Frechovou dominovala.

Proti finalistce nedávného Livesport Prague Open, která před pár týdny poprvé triumfovala na okruhu WTA a ve Wuhanu slavila první skalp TOP 10, měla až do stavu 6:2, 3:0 jednoznačně navrch. Pak si ale vybrala slabší chvilku a málem o náskok dvou brejků přišla. Oba brejkboly v šesté hře však zlikvidovala a znovu nastolila dominanci.

Statistiky zápasu. Livesport

Běloruska obhájila titul na lednovém Australian Open, avšak na další triumf čekala až do srpna. Po prvenství na tisícovce v Cincinnati ovládla US Open a získala svůj třetí grandslamový titul. Na konci roku by se mohla vrátit na post světové jedničky, v živém hodnocení letošní sezony má náskok zhruba 200 bodů na Igu Šwiatekovou.

Ve Wuhanu vyhrála všech 15 dosavadních zápasů. Šampionka posledních dvou ročníků je se dvěma triumfy spolu s Petrou Kvitovou nejúspěšnější hráčkou tohoto podniku, který se do kalendáře vrátil po dlouhých pěti letech.

Semifinále by se dalo označit za předčasné finále. Sabalenková se v něm totiž v souboji dvou největších favoritek turnaje střetne s rozjetou Coco Gauffovou. S Američankou se letos potkala zatím jen v semifinále na Australian Open a může srovnat vzájemnou bilanci na 4:4.

Coco Gauffová protáhla svoji vítěznou sérii v Číně na devět zápasů. Vítězka tisícovky v Pekingu pokračuje v dobré formě i na stejně prestižním turnaji ve Wuhanu a cestou mezi kvarteto nejlepších neztratila ani set. Ve čtvrtfinále přehrála jasně 6:0, 6:4 Polku Magdu Linetteovou.

Američanka jasně dominovala v prvním setu, když využila tři ze čtyř brejkbolů a sama všechny čtyři šance soupeřky odvrátila. Ve druhém dějství stačil Gauffové jediný brejk, který si připsala v sedmém gamu. První tři mečboly na returnu za stavu 5:3 ještě nevyužila, následně ale utkání dopodávala.

Stala se tak třetí hráčkou po Sabalenkové a Šwiatekové, která dosáhla na metu 50 výher v letošním roce. Polskou hráčku porazila i ve druhém vzájemném utkání, tentokrát ale o poznání snadněji. Před třemi lety na US Open proti ní musela otáčet zápas prvního kola.

Gauffová během loňské US Open Series poprvé kralovala na podnicích WTA 500, tisícovkách i grandslamech, ovšem v letošním roce se jí tato část sezony vůbec nepovedla. Rozhodla se tak změnit trenéra a po angažování Matta Dalyho se jí na turnajích v Číně daří. "Nechci prozrazovat příliš mnoho z toho, co se děje, ale ano, děláme změny v mojí hře. Hraji tak od turnaje v Pekingu," nastínila důvody úspěchu Američanka.

