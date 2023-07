Tennis Tracker: Bouzková v boji o finále deblu ve Wimbledonu vyzve Strýcovou, Pavlásek končí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. července?

17:29 – Česko bude mít zastoupení ve finále čtyřhry žen v letošním Wimbledonu. Marie Bouzková se Španělkou Sarou Sorribesovou porazila 7:6, 7:5 Lauru Siegemundovou a Věru Zvonarevovou a v semifinále vyzve dvojici Barbora Strýcová, Su-Wei Hsieh.

17:11 – Tereza Martincová vyhrála na podniku 125k ve Francii i třetí zápas. Česká kvalifikantka zdolala 4:6, 6:3, 6:2 Hailey Baptisteovou, navázala na skalp nasazené jedničky Tatjany Mariaové a podruhé v sezoně postoupila do čtvrtfinále. V něm se utká s Annou-Lenou Friedsamovou.

16:34 – Ons Jabeurová zvládla reprízu loňského wimbledonského finále s obhájkyní titulu Jelenou Rybakinovou, ve čtvrtfinále letošního ročníku zvítězila 6:7, 6:4, 6:1. O třetí grandslamové finále se přemožitelka Petry Kvitové utká s Arynou Sabalenkovou.

Statistiky utkání. Livesport

15:35 – Aryna Sabalenková ukončila ve Wimbledonu po setech 6:2, 6:4 letošní travnatou neporazitelnost Madison Keysové trvající devět utkání. Šampionka letošního Australian Open si o své druhé grandslamové finále v kariéře a také posun na post světové jedničky zahraje s vítězkou reprízy loňského finále mezi Jelenou Rybakinovou a Ons Jabeurovou.

Statistiky utkání. Livesport

15:30 – Senzační tažení Adama Pavláska a Ariela Behara v letošním Wimbledonu skončilo ve čtvrtfinále. Česko-uruguayský pár v něm podlehl 6:4, 2:6, 3:6 nasazeným jedničkám Wesleymu Koolhofovi a Nealovi Skupskému.

14:39 – Ve druhém kole na challengeru v Rumunsku se střetli vítězové letošních českých challengerů v Praze a Ostravě a jasně navrch měl Jakub Menšík. Sedmnáctiletý talent porazil bývalého šampiona a o devět let staršího krajana Zdeňka Koláře jasně 6:2, 6:2. Ve čtvrtfinále si zahraje s dalším krajanem Daliborem Svrčinou, nebo nasazenou jedničkou Bernabém Zapatou.

8:32 – Čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová se poprvé stala matkou. Pětadvacetiletá Japonka přivedla podle magazínu People v Los Angeles na svět dceru. Informaci o svém těhotenství bývalá světová jednička zveřejnila v lednu, kdy také oznámila, že na rok přeruší kariéru.

6:25 – Dvě mužská a dvě ženská čtvrtfinále jsou na programu ve Wimbledonu. Hitem dne bude souboj světové jedničky Carlose Alcaraze s šestým nasazeným Norem Holgerem Runem. Z českého pohledu bude zajímavé sledovat boje o postup do semifinále čtyřhry. V mužském pavouku se představí Adam Pavlásek s Arielem Beharem a v ženském osmifinalistka singlu Marie Bouzková se španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou.