Tennis Tracker: Brenda Fruhvirtová zvládla i 13. finále, titul má také Šalková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. října?

15:49 – Brenda Fruhvirtová zvládla během víkendu na podniku W25 v Itálii čtyři zápasy a vyhrála i své 13. profesionální finále v kariéře. Šestnáctiletá Češka přehrála v posledním duelu 6:4, 6:3 Guillerminu Nayaovou z Argentiny a natáhla svou aktuální neporazitelnost na turnajích ITF na 20 zápasů.

14:17 – Dominika Šalková ovládla před dvěma týdny podnik ve španělské Seville a tentokrát slaví titul v portugalském Loulé. Devatenáctiletá Češka deklasovala ve finále 6:1, 6:2 nasazenou jedničku Silviu Ambrosiovou z Itálie a získala svou třetí trofej. I tentokrát se raduje na akci série W25, ovšem poprvé mimo antukové dvorce. V Portugalsku navíc ovládla i čtyřhru.

13:47 – Beatriz Haddadová Maiaová ovládla na letošním WTA Elite Trophy singlovou i deblovou soutěž. Brazilská jednička pár hodin po zvládnutém finále dvouhry porazila po boku Veroniky Kuděrmetovové 6:3, 6:3 asijskou dvojici Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová a po Nottinghamu 2022 podruhé v kariéře dosáhla na double.

12:29 – Linda Klimovičová na turnaji ITF W25 v egyptském Šarm aš-Šajchu na druhý titul nedosáhla. Devatenáctiletá Češka ve svém třetím kariérním finále podlehla po dvou hodinách hry 6:7, 5:7 Řekyni Valentině Grammatikopoulouové.

12:02 – Brenda Fruhvirtová po dvou sobotních výhrách absolvuje dvě utkání na turnaji ITF W25 v italské Santa Margherita di Pula i v neděli. V dopoledním semifinále porazila 6:4, 6:4 Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou, na antuce neprohrála 19. zápas v řadě a postoupila do 13. finále, v němž dosud neprohrála. O další trofej si šestnáctiletá Češka zahraje odpoledne s Argentinkou Guillerminou Nayaovou.

11:30 – Beatriz Haddadová Maiaová (27) uzavřela sezonu prvním letošním finále a ziskem nejcennější trofeje. Levoruká Brazilka ovládla bez ztráty setu WTA Elite Trophy v Zhuhai, 'béčkový Turnaj mistryň' dobyla po finálové bitvě s domácí nadějí Qinwen Zheng (21). Unavenou Číňanku udolala po takřka třech hodinách dvousetového vyčerpávajícího boje 7:6, 7:6 a vybojovala třetí titul a první na tvrdém povrchu. Finále navíc absolvuje i ve čtyřhře s Veronikou Kuděrmetovovou (26) a zaútočí tak na svůj druhý double.

Sestřih zápasu Beatriz Haddadová Maiaová – Qinwen Zheng Livesport

10:16 – Matthew Donald na turnaji ITF W15 v řeckém Heraklionu své první finále v titul neproměnil. Osmnáctiletý český mladík nezaskočil hráče ze třetí světové stovky Francouze Valentina Royera, kterému podlehl drtivě 1:6, 1:6.

09:53 – Jannik Sinner se stal prvním Italem v open éře (od roku 1968), který během jedné sezony vyhrál 55 zápasů na hlavním okruhu. Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu překonal dosavadní maxximum krajana Corrada Barazzuttiho.

09:42 – Daniil Medveděv znovu potvrdil, že je specialistou na tvrdé povrchy. Sedmadvacetiletý rodák z Moskvy jako teprve čtvrtý tenista v open éře (od roku 1968) postoupil minimálně osmkrát během jedné sezony do finále turnaje ATP na hardu, čímž se zařadil do společnosti Andreho Agassiho, Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

07:04 – Jednadvacetiletý Dalibor Svrčina skončil na antukovém challengeru v brazilské Curitibě ve čtvrtfinále. Deštěm opakovaně přerušovanou přetahovanou s Američanem Oliverem Crawfordem, který na pátém turnaji po sobě (včetně ITF) útočí na finále, prohrál 6:7, 6:2, 1:6.

07:00 – V rámci šestého hracího dne letošního ročníku WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai se rozhodne o zbrusu nové šampionce "malého Turnaje mistryň". Ve finále se utkají osm zápasů neporažená domácí naděje Qinwen Zheng a rozjetá Beatriz Haddadová Maiaová, která na turnaji stále neztratila set. Obě finalistky budou útočit na svůj třetí kariérní titul.