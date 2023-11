Tennis Tracker: Další trable pro WTA na Turnaji mistryň. Finále čtyřhry odsunuto na pondělí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. listopadu?

08:42 – "Jsem na sebe moc pyšná, protože to nebylo vůbec lehké psychicky ani fyzicky. Hrát proti Aryně je vždycky těžké, takže jsem ráda, že jsem byla koncentrovaná a během zápasu neměla okamžik, kdy by mě napadlo, že udělám nějaké chyby a nebo jí dám body zadarmo. Takže jsem šťastná, že můj výkon byl solidní a předvedla jsem svou hru," řekla Iga Šwiateková po semifinálové výhře nad Arynou Sabalenkovou.

Rozhovor s Igou Šwiatekovou po postupu do finále Turnaje mistryň Livesport

06:54 – Ellen Perezová na sociální síti X vyjádřila své rozhořčení s odložením deblového finále na Turnaji mistryň a pokračujícími nekoncepčními rozhodnutími WTA. "Je tu někdo, kdo má soukromý tryskáč a chtěl by mě zítra dopravit z Cancúnu do Sevilly, abych se dostala včas na BJKC? Hrajeme tam už v úterý od 10:00 (SEČ). Jsem opravdu ohromená z tohoto katastrofálního plánování. Proč za to musím být já potrestána," napsala 28letá Australanka den před svým největším finále kariéry. V mexickém Cancúnu bude o titul bojovat v pondělí od 19:30 SEČ (13:30 mexického času) po boku Američanky Nicole Melicharové proti německo-ruské dvojici Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová. V úterý od 10:00 SEČ by přitom měla reprezentovat Austrálii na Billie Jean King Cupu ve španělské Seville proti Slovinsku.

04:33 - WTA jakožto pořadatel Turnaje mistryň udělala další kontroverzní rozhodnutí. Pár desítek minut před začátkem finálového zápasu ve čtyřhře, ve kterém se měly utkat pár Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová s dvojicí Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová, odložily souboj o titul na pondělí (od 19:30).

Německo-ruský tandem údajně nechtěl nastoupit ke třetímu zápasu během jednoho dne (dohrávka skupiny, semifinále a finále), s čímž ovšem WTA musela při zveřejňování nedělního programu počítat. Perezová by přitom už v úterý měla reprezentovat Austrálii v Billie Jean King Cupu ve španělské Seville.

04:15 – Iga Šwiateková při třetím startu na Turnaji mistryň postoupila poprvé do finále. V mexickém Cancúnu dvaadvacetiletá Polka neztratila ještě ani set, v do dvou dnů rozděleném semifinále přehrála 6:3, 6:2 Arynu Sabalenkovou a oplatila jí porážky ze stejné fáze loňského ročníku a předloňských bojů ve skupině. O titul a sesazení právě Bělorusky z postu světové jedničky si zahraje s Američankou Jessicou Pegulaovou (h2h 5:3).