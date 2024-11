Tennis Tracker: Kopřiva vyhrál poprvé challenger mimo Evropu, Svrčina a Viďmanová slaví na ITF

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 10. listopadu?

Hlavní události

22:32 – Vít Kopřiva proměnil solidní formu v závěru sezonu v druhý letošní triumf. Na antukovém challengeru v peruánské Limě ve svém prvním finále mimo evropskou půdu udolal navzdory křečím 6:3, 7:6 dánského mladíka Elmera Mollera a získal celkově 5. titul. Více informací najdete v článku.

22:07 – První hráč světa Jannik Sinner z Itálie úspěšně zahájil i svůj třetí start na Turnaji mistrů. Do letošního ročníku na domácí půdě v Turíně vstoupil loňský finalista výhrou 6:3, 6:4 nad australským debutantem Alexem de Minaurem, s nímž vyhrál i sedmý vzájemný duel. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu

Jannik Sinner porazil Alexe de Minaura i posedmé Livesport

Rozhovor s Jannikem Sinnerem Livesport

18:28 – Česká tenistka a studentka univerzity v americké Georgii Darja Viďmanová na turnaji ITF W35 v Miami získala čtvrtý letošní i kariérní titul. V již pátém finále v této sezoně si jednadvacetiletá rodačka z Moskvy poradila 4:6, 6:4, 6:1 s japonskou teenagerkou Majou Crossleyovou, když od stavu 4:6 a 1:4 s mankem dvou brejků ztratila už jen jeden game.

15:35 – Taylor Fritz udělal velmi důležitý krok k semifinálové účasti na letošním Turnaji mistrů v Turíně. Američan totiž v úvodním zápase porazil 6:4, 6:3 bývalého vítěze Daniila Medveděva a bude ve skupině Ilieho Nastaseho favoritem proti Alexovi de Minaurovi. Australský debutant v rámci večerního programu vyzve největšího adepta na triumf a domácí hvězdu Jannika Sinnera. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu

Fritz přehrál ve dvou setech Medveděva. Livesport

10:06 – Dalibor Svrčina se v tomto týdnu představil o úroveň níž než obvykle a ihned získal titul. Na podniku M25 v indickém Bhuvanéšvaru splnil bez ztráty jediného setu roli nasazené jedničky a ve finále za hodinu a pár minut deklasoval 6:2, 6:0 amerického soupeře ze sedmé stovky žebříčku Nicka Chappella. Pro majitele dvou trofejí z challengerů se jedná o celkově čtvrtý kariérní triumf na profesionální tour.

10:00 – Vít Kopřiva zvládl v Peru už čtyři duely, pokaždé vyhrál ve třech setech a v semifinále zdolal 3:6, 6:4, 6:2 argentinského antukového specialistu Juana Manuela Cerúndola. O svůj druhý letošní a celkově pátý triumf na challengeru zabojuje proti talentovanému dánskému mladíkovi Elmerovi Mollerovi (H2H 0:1).

Další zprávy

19:41 – Wimbledonští šampioni Harri Heliövaara a Henry Patten slaví vítěznou premiéru na Turnaji mistrů. Finsko-britský pár porazil 7:6, 6:4 světové jedničky a loňské finalisty Marcela Granollerse ze Španělska s Argentincem Horaciem Zeballosem a oplatil jim porážku římské antuky.

14:20 – Bývalý čtvrtý hráč světa Kei Nišikori porazil ve finále challengeru v Helsinkách po obratu z manka setu a brejku 3:6, 6:4, 6:1 Lucu Nardiho a zapsal svůj první letošní triumf. Grandslamový finalista, který už několik let velmi často bojuje se zdravotními problémy, se tak přiblížil k návratu do TOP 100 žebříčku. V novém vydání by měl figurovat na 107. pozici.

13:12 – Australané Jordan Thompson s Maxem Purcellem od stavu 6:6 dominovali a v prvním zápase na Turnaji mistrů v Turíně porazili 7:6, 6:3 bývalé vítěze závěrečného vrcholu sezony Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiče, kteří dorazili po triumfu na Masters v Paříži. Šampioni nedávného US Open tak skvěle zahájili společný debut na této akci a ujali se vedení ve skupině Mikea Bryana.

12:30 – Matthew William Donald nedokázal získat set ani ve svém třetím finálovém zápase na profesionální tour. Na turnaji M15 v Monastiru 20letý Čech prohrál hladce 4:6, 3:6 s nenasazeným Francouzem Maxencem Beaugem.

11:44 – Dominik Palán nezvládl ani své druhé letošní finále a dál čeká na první titul od předloňského listopadu. Čtyřiadvacetiletý Čech podlehl na akci M25 v Mozambiku 7:5, 3:6, 4:6 Eliakimovi Coulibalymu z Pobřeží slonoviny a svou finálovou bilanci si zhoršil na 3:7.

11:30 – Bylo to mimo živé vysílání a nemělo se to dostat na veřejnost. Urážka novináře Jona Wertheima na adresu Barbory Krejčíkové se ale objevila v krátkém videu na sociálních sítích, které způsobilo poprask. Úřadující wimbledonská šampionka se dočkala veřejné omluvy až po vlastní dnešní reakci.. Více informací najdete v článku.

10:05 – V neděli začíná letošní ročník Turnaje mistrů. Hned v první hrací den bude v akci domácí hvězda, světová jednička a největší favorit Jannik Sinner, který v turínské hale nastoupí proti debutantovi Alexovi de Minaurovi. Více informací najdete v článku.

Sinner je proti De Minaurovi jasným favoritem. Livesport

V rámci odpoledního programu se střetnou bývalý šampion Daniil Medveděv s Taylorem Fritzem a s největší pravděpodobností bude tento souboj pro oba aktéry velmi důležitý ohledně jejich šancí na postup ze skupiny. Více informací najdete v článku.