Tennis Tracker: Krejčíková se Siniakovou prohrály derby a titul na US Open neobhájí

Krejčíková se Siniakovou triumf na US Open neobhájí, Siniaková přijde o post jedničky.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. září?

23:32 – Frances Tiafoe vypadl na všech třech letos dohraných grandslamech už ve třetím kole, ovšem na domácím US Open v této fázi uspěl. Loňský semifinalista přetlačil po třech hodinách 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 Adriana Mannarina. Favoritem bude domácí zástupce i v osmifinále proti Zhizhenovi Zhangovi, nebo Rinkymu Hijikatovi.

22:56 – Caroline Wozniacká sehrála ve třetím kole US Open souboj hráček vracejících se po velmi dlouhé pauze. Dvojnásobná finalistka, která se rozhodla obnovit svou kariéru, přehrála po likvidaci manka setu a brejku 4:6, 6:3, 6:1 Jennifer Bradyovou a navázala na skalp Petry Kvitové. Ve svém prvním grandslamovém osmifinále po více než pěti letech bude čelit Elise Mertensové, nebo Cori Gauffové.

22:01 – Ben Shelton letos zaznamenal svou teprve druhou vítěznou sérii na nejvyšším okruhu a i tentokrát po cestě do osmifinále grandslamu. Dvacetiletý Američan, který hrál v lednu čtvrtfinále na Australian Open, porazil na domácím majoru 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 Aslana Karaceva. O čtvrtfinále se popere s krajanem Tommym Paulem.

21:44 – Jelena Ostapenková zdolala na US Open po obratu 4:6, 6:3, 6:3 domácí Bernardu Peraovou a ve svém premiérovém osmifinále v tomto dějišti vyzve v souboji šampionek antukového French Open úřadující vítězku newyorského majoru a světovou jedničku Igu Šwiatekovou. S Polkou vyhrála všechny tři předchozí souboje.

20:49 – Linda Nosková dohrála na letošním US Open ve druhém kole ve dvouhře i ve čtyřhře, s krajankou Miriam Kolodziejovou nestačila 3:6, 2:6 na domácí teenagerky Robin Montgomeryovou a Clervie Ngounoueovou.

20:39 – Tommy Paul prohrával ve druhém kole US Open už 0:2 na sety s Romanem Safiullinem, ale v následujícím zápase takové komplikace nepřipustil a vylepšil své maximum na domácím grandslamu. Semifinalista letošního Australian Open přehrál 6:1, 6:0, 3:6, 6:3 Alejandra Davidoviche a o postup do čtvrtfinále si zahraje s krajanem Benem Sheltonem, nebo Aslanem Karacevem.

20:22 – Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, kterým se v poslední době spolupráce vůbec nedaří, skončily na letošním US Open už ve druhém kole, neobhájí loňský triumf a Siniaková přijde o post světové jedničky. Nejvýše nasazené prohrály 2:6, 3:6 s krajankami Markétou Vondroušovou a loučící se Barborou Strýcovou.

20:16 – Iga Šwiateková zatím odehrála na letošním US Open tři zápasy a předvedla už druhou demolici za necelou hodinu a se ztrátou jednoho gamu. Po Rebecce Petersonové tímto způsobem vypráskala i svou velmi dobrou kamarádku Kaju Juvanovou, Slovinku zničila za 50 minut 6:0, 6:1. V obhajobě loňského triumfu a také v boji o setrvání na postu světové jedničky bude pokračovat osmifinálovým soubojem s Jelenou Ostapenkovou, nebo Bernardou Peraovou.

19:37 – Karolína Plíšková skončila na letošním US Open ve druhém kole dvouhry, ale v deblové soutěži pokračuje a je už v osmifinále. Po boku Chorvatky Donny Vekičové porazila po obratu 4:6, 7:5, 6:2 nasazené jedenáctky Latishu Chan a Zhaoxuan Yang.

19:19 – Xinyu Wang pokračuje na amerických betonech ve skvělé formě z posledních týdnů a poprvé v kariéře si zahraje osmifinále grandslamových turnajů. Mladá Číňanka přetlačila ve třetím kole US Open 4:6, 6:3, 6:2 Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou a v neděli vyzve českou dvojku Karolínu Muchovou.

19:05 – Karolína Muchová pokračuje na letošním US Open bez ztráty setu a znovu po třech letech se v New Yorku probojovala mezi nejlepší šestnáctku. Jedna z největších českých nadějí si po Storm Hunterové a Magdaleně Frechové poradila i s Taylor Townsendovou, domácí zástupkyni přehrála 7:6, 6:3. O páté grandslamové čtvrtfinále a premiérové v tomto dějišti se utká s Xinyu Wang, nebo Annou Karolínou Schmiedlovou.

18:33 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem na nedávné senzační tažení do čtvrtfinále Wimbledonu nenavázali. Česko-uruguayský pár skončil na US Open již ve druhém kole po porážce 6:7, 4:6 s domácím nasazeným duem Nathaniel Lammons, Jackson Withrow.

15:03 – Také šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová po nečekaném nezdaru v kvalifikaci US Open pokračuje na vítězné vlně na antukových turnajích ITF, na nichž vyhrála dokonce již 13 zápasů a 26 setů po sobě. Na podniku s dotací 40.000 dolarů v nizozemském Oldenzaalu v pátek porazila dvakrát 6:4 domácí Suzanu Lamensovou a postoupila do semifinále. O 12. finále, v nichž dosud neprohrála, si zahraje s Němkou Fabiennou Gettwartovou.

14:56 – Sedmnáctiletá Sára Bejlek se týden po debaklu v prvním kole kvalifikace US Open vrátila na vítěznou vlnu na antukových turnajích ITF, na nichž neprohrála posedmé v řadě. Na 'šedesátce' v Praze v pátek přehrála 6:3, 6:4 Rumunku Irinu Baraovou a postoupila do semifinále. V něm se střetne s Australankou Seone Mendézovou.

07:09 – Danill Medveděv na US Open mířil za druhou suverénní výhrou, postup přes Christophera O'Connella si ale po ztrátě náskoku a nevyužití dvou mečbolů ve třetím setu nečekaně zkomplikoval. V noci ze čtvrtka na pátek Australana porazil až více než hodinu po půlnoci 6:2, 6:2, 6:7, 6:2 a postoupil do třetího kola. V něm na šampiona z roku 2021 čeká dvanáct zápasů neporažený Argentinec Sebastián Báez (h2h 0:0).

05:50 – Světová trojka Jessica Pegulaová na US Open smetla i druhou soupeřku se ztrátou pouhých čtyř gamů. Neškodnou Rumunku Patricii Tigovou přehrála 6:3, 6:1 a čtvrtý rok po sobě na domácím grandslamu nechybí ve třetím kole. Letos se v něm devětadvacetiletá Američanka střetne znovu po měsíci s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

04:40 – Linda Nosková podruhé v sezoně recept na členku TOP 10 Ons Jabeurovou nenašla. Na US Open v boji o premiérový postup do třetího kole grandslamu osmnáctiletá Češka podlehla zkušené Tunisance obhajující loňské finále 6:7, 6:4, 3:6.

03:50 – Carlos Alcaraz na US Open porazil po drobných problémech ve třetím setu 6:3, 6:1, 7:6 Jihoafričana Lloyda Harrise a udělal druhý ze sedmi kroků na cestě za obhájením svého prvního grandslamového triumfu. Ve třetím kole se dvacetiletý Španěl utká s Britem Danielem Evansem.

03:35 – Marie Bouzková v New Yorku potvrzuje svou velmi dobrou formu během US Open Series. Ve čtvrtek v New Yorku smetla v souboji hráček čtvrté světové desítky 6:1, 6:2 Chorvatku Petru Martičovou a poprvé mimo Wimbledon na postoupila do třetího kola grandslamu.

03:20 – Sebastián Báez neprohrál už 12 zápasů v řadě. Na US Open postoupil poprvé v kariéře do třetího kola grandslamu poté, co mu za stavu 6:7, 6:4 a 6:4 vzdal brazilský kvalifikant Felipe Meligeni. O osmifinále si dvaadvacetiletý Argentinec zahraje s Daniilem Medveděvem, nebo Christopherem O'Connellem.

03:05 – Zatímco Elina Svitolinová na US Open pokračuje, její manžel Gaël Monfils se o necelé dvě hodiny později s turnajem rozloučil. Ve druhém kole francouzský veterán podlehl 4:6, 3:6, 6:3, 1:6 světové osmičce Andreji Rubljovovi.

02:25 – Elina Svitolinová na US Open zdolala po téměř třech hodinách boje 5:7, 6:4, 6:4 Anastasii Pavljučenkovovou, svou grandslamovou bilanci po mateřské vylepšila na 11:2 a sedmou účast v řadě v New Yorku proměnila minimálně ve třetí kolo. Letos by v něm devětadvacetiletá Ukrajinka mohla vyzvat domácí světovou trojku Jessicu Pegulaovou (h2h 1:3), pokud Američanka v nočním zápase potvrdí roli favoritky proti Patricii Tigové.

01:50 – John Isner a Jack Sock se na domácím US Open rozloučili s kariérou. Ve čtyřhře američtí tenisté skončili hned v prvním kole po porážce 2:6, 6:3, 6:7 s americko-francouzskou dvojicí Robert Galloway a Albano Olivetti, přestože podávali na postup.

01:25 – Šampion z roku 2016 Stan Wawrinka na US Open zdolal podobně jako před měsícem ve Wimbledonu 7:6, 6:7, 6:3, 6:2 nasazeného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho a jako teprve šestý tenista a nejstarší od roku 1991 v New Yorku postoupil do třetího kola po oslavě 38. narozenin. O osmifinále si švýcarský veterán zahraje s Italem Jannikem Sinnerem (h2h 2:3).

01:15 – Kateřina Siniaková si po pěti letech a poprvé na US Open zahrála smíšenou čtyřhru, svou teprve třetí výhru v mixu ale nezaznamenala. Nejlepší deblistka světa s bývalou světovou jedničkou Marcelem Melem z Brazílie v prvním kole podlehly 6:7, 6:0, 4:10 americko-britské dvojici Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray.