Tennis Tracker: Linetteová nesplnila roli jedničky, v Hua Hinu dohrála hned na úvod

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. ledna?

11:45 – Magda Linetteová vzdala první kolo na Australian Open, neobhájila senzační loňské semifinále a vypadla z TOP 50 žebříčku. Další zklamání si připsala hned po úvodním zápase v Hua Hinu, když nestačila 4:6, 6:1, 1:6 na Dianu Šnajderovou. Polka plnila roli nasazené jedničky a při obou předchozích startech byla v thajském městě minimálně v semifinále, před čtyřmi lety v něm získala svůj poslední titul.

10:25 – Bývalá světová dvanáctka Qiang Wang odehrála v Hua Hinu svůj první soutěžní zápas od září 2022 a za necelou hodinu schytala výprask 1:6, 1:6 od nasazené krajanky Xiyu Wang. Číňanka se ve druhém kole střetne s kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou, která deklasovala podobným způsobem Ajlu Tomljanovicovou.

6:48 – Australian Open je za námi a tenisové turnaje se přesouvají blíž našim hranicím. Ve francouzském Montpellier se rozjíždí podnik ATP 250 a o účast v hlavní soutěži nadále bojuje Dalibor Svrčina. Jednadvacetiletý Čech ve finále kvalifikace vyzve Itala Giulia Zeppieriho.