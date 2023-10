Tennis Tracker: Macháč vyhrál už 13. zápas v řadě, v kvalifikaci ve Stockholmu nezaváhal

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. října?

16:17 – Anna Sisková se papírovým předpokladům v prvním kole kvalifikace na podniku WTA 250 v Monastiru nevzepřela. Dvaadvacetiletá Češka, která si v červenci na antuce v Budapešti odbyla svůj debut v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, nestačila 3:6, 4:6 na nasazenou jedničku Sachiu Vickeryovou.

16:03 – Andrej Rubljov zvládl i své šesté letošní semifinále a připsal si jubilejní 50. výhru v sezoně. V Šanghaji v něm zdolal 7:6, 6:3 Grigora Dimitrova, který si zhoršil svou semifinálovou bilanci na turnajích Masters na 1:8. Ve svém čtvrtém finále na největších akcích ATP vyzve Huberta Hurkacze a může navázat na letošní triumf na antuce v Monte Carlu.

15:42 – Barbora Krejčíková přetavila i svou čtvrtou letošní čtvrtfinálovou účast v postup do finále. Grandslamová šampionka zničila v souboji bývalých členek elitní desítky žebříčku 6:3, 6:0 Darju Kasatkinovou a v neděli zabojuje o svůj třetí letošní a celkově osmý titul. V závěrečném kole změří síly s rozjetou domácí nadějí Qinwen Zheng.

13:55 – Qinwen Zheng neztratila po cestě do finále na domácím turnaji WTA 500 v Zhengzhou jediný set. Vítězka nedávných asijských her v semifinále smetla 6:2, 6:3 Jasmine Paoliniovou. O druhý letošní a zároveň kariérní titul na nejvyšším okruhu bude v neděli usilovat proti Barboře Krejčíkové, nebo Darje Kasatkinové.

13:38 – Dominika Šalková vybojovala na podniku W25 ve španělské Seville svůj druhý kariérní titul na profesionální úrovni. Devatenáctiletá Češka, která loni triumfovala na akci stejné kategorie v Osijeku, přehrála ve finále 6:4, 6:3 Lois Boissonovou z Francie.

12:45 – Tomáš Macháč v posledních týdnech zvládl obě dvouhry v Davis Cupu, vyhrál dva halové challengery ve Francii po sobě a nyní úspěšně vstoupil do kvalifikace turnaje ATP 250 ve Stockholmu. Ve švédské hale začal coby nejvýše nasazený vítězstvím 6:4, 6:4 nad Dujem Ajdukovičem a zapsal už 13. výhru v řadě. Ve finále se utká s dalším chorvatským mladíkem Dinem Prižmičem.

11:56 – Hubert Hurkacz přehrál v semifinále v Šanghaji 6:3, 6:4 Sebastiana Kordu, který se na největších podnicích ATP dostal takto daleko poprvé, a potřetí v kariéře postoupil do finále turnajů Masters. Nejlepší polský tenista se v něm pokusí navázat na předloňský triumf v Miami a napravit loňský nezdar v Montrealu. Ve finále se střetne s Andrejem Rubljovem, nebo Grigorem Dimitrovem.

11:49 – Jessica Pegulaová může v neděli potvrdit roli největší favoritky probíhající akce WTA 250 v Soulu. Čtvrtá hráčka žebříčku si v semifinále poradila 6:4, 6:3 s bývalou světovou dvanáctkou Yaninou Wickmayerovou a má na dosah svůj čtvrtý titul, první mimo severoamerický kontinent. Její soupeřkou ve finále bude zástupkyně druhé stovky pořadí Yue Yuan.

11:41 – Kateřina Siniaková pokračuje v Hongkongu ve skvělých výkonech. Bývalá 31. hráčka pořadí, která nyní figuruje až na 85. místě a před pár týdny měla na kontě sérii sedmi porážek, přehrála v semifinále 6:4, 6:2 Martinu Trevisanovou a podruhé v sezoně postoupila do finále. O celkově pátý titul bude vítězka nedávné akce v Bad Homburgu bojovat s grandslamovou finalistkou Leylah Fernandezovou.

09:32 – Leylah Fernandezová pokračuje v Hongkongu ve svém nejlepším letošním turnaji. Bývalá finalistka US Open přehrála 6:2, 7:5 Annu Blinkovovou a navázala na skalpy talentovaných teenagerek Lindy Fruhvirtové a Mirry Andrejevové. Ve svém prvním finále od loňského března, kdy obhájila trofej v Monterrey, bude soupeřkou Kateřiny Siniakové, či Martiny Trevisanové. V neděli si zahraje o třetí titul, první mimo mexické město.

09:12 – Yue Yuan v Soulu už podruhé vylepšila své maximum na nejvyšším okruhu. Pětadvacetiletá Číňanka zdolala ve svém prvním čtvrtfinále Marii Bouzkovou a v semifinále přetlačila 6:7, 6:4, 6:2 Eminu Bektasovou, která se mezi nejlepší čtyřku na turnajích WTA podívala poprvé v kariéře. Ve svém největším finále vyzve Jessicu Pegulaovou, nebo Yaninu Wickmayerovou.

09:03 – Anastasia Detiucová odehrála svůj první letošní soutěžní zápas v singlu a v kvalifikaci turnaje WTA 250 v Nanchangu skončila hned v úvodním kole. Čtyřiadvacetiletá Češka moldavského původu podlehla 3:6, 3:6 své občasné deblové parťačce Amině Anšbové.

08:43 – Marie Bouzková ve čtyřhře neprohrála už osm zápasů v řadě. Týden po deblovém triumfu na 'tisícovce' v Pekingu se Španělkou Sarou Sorribesovou si zahraje o titul také na turnaji WTA 250 v jihokorejském Soulu po boku bývalé nejlepší deblistky světa Bethanie Mattekové-Sandsové, v semifinále druhý nasazený česko-americký pár porazil 6:3, 6:1 Irinu Chromačevovou a Fang-Hsien Wu.

07:00 – Také během soboty budou k vidění atraktivní zápasy na asijských turnajích. V Šanghaji se o finále porve Hubert Hurkacz se Sebastianem Kordou a Grigor Dimitrov s Andrejem Rubljovem. V Soulu si pak o postup do finále zahraje například Američanka Pegulaová s Belgičankou Wickmayerovou.