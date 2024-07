Tennis Tracker: Murray bude hrát mix s Raducanuovou, Ruud neprošel do 3. kola Wimbledonu ani letos

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. července?

Hlavní události

17:45 – Casper Ruud také v letošním roce potvrdil, že mu travnatý povrch nevyhovuje. Trojnásobný grandslamový finalista neodehrál ani jednu z wimbledonských generálek a na nejslavnějším turnaji se ani tentokrát nedostal dál než do druhého kola, letos v něm prohrál 4:6, 5:7, 7:6, 3:6 s trápícím se Fabiem Fogninim. Italský veterán si zahraje o první osmifinále v tomto dějišti s krajanem Lorenzem Sonegem, nebo Robertem Bautistou.

13:02 – Andy Murray zřejmě odehraje svůj poslední Wimbledon v kariéře a kvůli nedávné operaci zad nebude účinkovat ve dvouhře. Dvojnásobný singlový šampion ovšem absolvuje dvě další soutěže, čtyřhru s bratrem Jamiem a mix s grandslamovou vítězkou a krajankou Emmou Raducanuovou.

Další zprávy

20:54 – Tommy Paul po triumfu na pětistovce v Queen's Clubu pokračuje na vítězné vlně na trávě i ve Wimbledonu. Ve druhém kole sedmadvacetiletý Američan udolal 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4 Fina Ottu Virtanena a vyhrál již 7. zápas po sobě. O osmifinále se utká s Kazachem Alexanderem Bublikem (H2H 3:1).

20:30 – Světová devítka Maria Sakkariová na trávě v All England Clubu porazila 7:5, 6:3 Nizozemku Arantxu Rusovou, vzájemnou bilanci upravila na 6:0 a postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší wimbledonský výsledek. O premiérové osmifinále se řecká tenistka utká v odvetě za semifinále US Open 2021 s domácí Emmou Raducanuovou (H2H 0:1).

20:12 – Světová sedmnáctka Félix Auger-Aliassime končí ve Wimbledonu potřetí v řadě hned po svém úvodním vystoupení. Letos kanadský čtvrtfinalista z roku 2021 podlehl v dvoudenním duelu prvního kola 6:4, 7:5, 6:7, 4:6, 4:6 Australanu Thanasimu Kokkinakisovi, byť v úterý vedl 2:0 na sety a měl čtyři mečboly.

19:50 – Marie Bouzková ve Wimbledonu zvládla vstup i do soutěže deblistek. Česká tenistka společně se Španělkou Sarou Sorribesovou v prvním kole zdolaly 6:3, 6:7, 6:2 rusko-gruzínské duo Elina Avanesjanová a Oksana Kalašnikovová.

19:41 – Brenda Fruhvirtová se ve středu zápasu druhého kola Wimbledonu se Španělkou Paulou Badosaovou nedočká. Pořadatelé duel české teenagerky s bývalou světovou dvojkou stejně jako další tři utkání ve dvouhře žen kvůli dešťovým přeháňkám odložili na čtvrtek. Dnes nedojde ani ne deblový souboj Kateřiny Siniakové s Lindou Noskovou.

19:24 – Čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová z Japonska se poprvé do osmifinále majoru mimo beton opět nedostane. Ve druhém kole Wimbledonu bývalá světová jednička prohrála 4:6, 1:6 s nasazenou Američankou Emmou Navarrovou.

19:23 – 21letá Britka Emma Raducanuová ve Wimbledonu potešila pod zataženou střechou na Centrálním kurtu domácí fanoušky, když nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou smetla 6:1, 6:2. O postup do osmifinále a vyrovnání nejlepšího výsledku v All England Clubu si bývalá vítězka US Open zahraje s Mariou Sakkariovou, nebo Arantxou Rusovou.

18:42 – Program Wimbledonu ve středu již podruhé komplikuje počasí. Kurty v All Engalnd Clubu začal skrápět déšť a pořadatelé trávu bleskově schovávají pod plachty. Pokračovat se bude pouze na Centrálním kurtu a kurtu číslo 1 pod zataženou střechou.

18:34 – Linda Nosková na trávě v All England Clubu na svou premiérovou výhru ve Wimbledonu nenavázala. Devatenáctiletá Češka ve druhém kole podlehla 3:6, 6:7 bývalé vítězce US Open Biance Andreescuové z Kanady a již na devátém turnaji po sobě nevyhrála víc jak jeden zápas.

18:32 – Tomáš Macháč poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj 0:2 na sety a na druhý pokus vyhrál zápas v hlavní soutěži slavného Wimbledonu. Český tenista zahájil letošní grandslam na trávě v All England Clubu velkým obratem proti dvojnásobnému čtvrtfinalistovi Davidu Goffinovi, belgického náhradníka za Andyho Murrayho udolal v do dvou dnů rozdělené bitvě 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6, byť v rozhodující páté sadě ztrácel už 0:5. O vyrovnání maxima na majorech se utká s Romanem Safiullinem (H2H 1:2).

18:09 – Kei Nišikori si svůj návrat do Wimbledonu po třech letech výhrou neosladil. 34letý Japonec v úvodním k ole podlehl v do dvou dnů rozdělené bitvě 7:5, 4:6, 7:6, 3:6, 2:6 Francouzi Arthuru Rinderknechovi.

18:05 – Daniil Medveděv ve Wimbledonu udolal 6:7, 7:6, 6:4, 7:5 Francouze Alexandra Mullera, byť ho dvakrát dělil jediný míček od stavu 0:2 na sety. Ve třetím kole se loňský semifinalista utká se Zhizhen Zhangem, nebo Janem-Lennardem Struffem.

17:46 – Barbora Krejčíková zapsala v prvním kole Wimbledonu svou teprve třetí výhru od února. Grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka zdolala po více než třech hodinách boje 7:6, 6:7, 7:5 Veroniku Kuděrmetovovou, s níž prohrála poslední tři souboje. O postup do třetího kola se utká s kvalifikantkou Katie Volynetsovou (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

17:30 – Carlos Alcaraz ani ve druhém utkání letošního ročníku Wimbledonu nepředvedl svůj nejlepší možný výkon, ale ani tentokrát ztrátu setu nepřipustil. Obhájce titulu si po kvalifikantovi Markovi Lajalovi poradil také s Aleksandarem Vukicem, který podával na zisk úvodní sady. Australana přehrál 7:6, 6:2, 6:2 a ve třetím kole změří síly s Francesem Tiafoem (H2H 1:1).

15:50 – Christopher Eubanks loni na travnatých dvorcích kompletně změnil svou kariéru, když triumfoval na Mallorce a došel do čtvrtfinále Wimbledonu. Letos však na obou těchto podnicích ztroskotal v prvním kole a čeká ho obrovský žebříčkový pád do druhé stovky. Američan v All England Clubu nestačil 4:6, 4:6, 2:6 na kvalifikanta Quentina Halyse.

15:13 – Coco Gauffová ztratila i ve druhém zápase v letošním ročníku Wimbledonu pouhé tři gamy. Největší favoritka dolní poloviny pavouka smetla 6:2, 6:1 kvalifikantku a hráčku druhé stovky žebříčku Ancu Alexii Todoniovou a o své třetí wimbledonské osmifinále a zároveň vyrovnání osobního maxima v tomto dějišti se utká se Sonay Kartalovou, či Clarou Burelovou.

14:20 – Také středeční program slavného Wimbledonu narušuje déšť, který potrápil hráče i pořadatele už v úterý. Program odstartoval o dvě hodiny později až ve 14:00 našeho času a tenisty po pár minutách vyhnala z kurtu další dešťová přeháňka. Barbora Krejčíková stihla na dvorci č. 15 odehrát necelé dva gamy. Stále není kompletně dohráno první kolo mužské ani ženské dvouhry.

12:49 – Michael Vrbenský si v německém Karlsruhe zahraje o své druhé letošní čtvrtfinále na challengerech. Čtyřiadvacetiletý Čech v úvodním kole přetlačil 6:1, 3:6, 6:4 domácí divokou kartu Nicolu Kuhna a zajistil si souboj s kvalifikantem Edasem Butvilasem (H2H 0:0).

09:40 – Novak Djokovič věří, že se Andy Murray představí ve Wimbledonu i za rok. Nedokáže si prý představit, že jeho báječná kariéra skončí odstoupením před domácím turnajem.

"Je to smutná zpráva pro tenisový svět, že odstoupil ze dvouhry. Slyšel jsem, že se pokusí hrát čtyřhru. Ale já si myslím, a věřím, že se objeví ve dvouhře na Wimbledonu příští rok. Jak ho znám, pokusí se o to. On je prostě neuvěřitelně odolný a musí být inspirací pro všechny hráče. S umělou kyčlí objíždí challengery, aby si udržel žebříček, to je něco, tak inspirativního a zároveň je to skvělý příklad všem mladším sportovcům, kteří si začínají stěžovat na různé bolístky. Má plné právo říct, že je konec, ale něco mi říká, že bude pokračovat," sdělil.

09:00 – Statistiky prvního kola Wimbledonu ukázaly, že Jeleně Ostapenkové stačilo k postupu přes Ajlu Tomljanovičovou (6:1 a 6:2) urazit pouhých 788 metrů. Naopak Cristina Bucsaová ve více než tříhodinové bitvě s Anou Bogdanovou (6:4, 4:6, 7:6) naběhala 5,2 kilometru.