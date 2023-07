Tennis Tracker: Nišikori se vrátil výhrou, tři Češky ve Varšavě slaví postup

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 25. července?

Moment dne WTA z utkání Sasnovičová –⁠ Muchová. Livesport CZ

Moment dne ATP z utkání Ymer –⁠ Musetti Livesport CZ

20:20 – "Je to tady dost speciální turnaj a není snadné ho hrát. Mám při něm trochu jiný stres než obvykle, ale jsem ráda, že mám šanci hrát před polskými diváky, protože ti za mnou jezdí každý turnaj," vyprávěla ve Varšavě po výhře nad Abduraimovovou Šwiateková.

Pozápasový ohlas Šwiatekové. Livesport CZ

19:37 – Kei Nišikori se v půlce června vrátil na kurty po více než rok a půl dlouhé zdravotní pauze a v úterý odehrál svůj první zápas na nejvyšším okruhu od října 2021. Bývalý čtvrtý hráč světa a grandslamový finalista zdolal v prvním kole v Atlantě ve dvou tie-breacích Jordana Thompsona a zahraje si o své první čtvrtfinále na této úrovni po dvou letech. V dalším duelu vyzve nasazeného Bena Sheltona, nebo kvalifikanta Junchenga Shanga.

19:31 – Světová jednička Iga Šwiateková v rodné Varšavě žádné překvapení nepřipustila. Největší favoritka začala výhrou 6:4, 6:3 nad hráčkou z konce druhé stovky Niginou Abduraimovovou a ve druhém kole nastoupí proti Claire Liuové, či Yue Yuan.

Sestřih zápasu Šwiateková –⁠ Abduraimovová Livesport CZ

19:16 – Nasazená trojka Kateřina Siniaková překvapivě skončila na turnaji WTA ve Varšavě hned v prvním kole. Vítězka nedávné travnaté akce v Bad Homburgu a šampionka loňského nedalekého podniku ITF v Grodzisku Mazowieckém prohrála 5:7, 2:6 s Heather Watsonovou, která v žebříčku figuruje o 110 míst níže. Britka se v dalším kole utká s kvalifikantkou Julijí Hatoukovou.

Sestřih zápasu Siniaková –⁠ Watsonová. Livesport CZ

18:56 – Jiří Lehečka s Romanem Jebavým zvládli první společný zápas. České duo porazilo v Umagu 6:4, 7:6 finalisty letošního Masters v Monte Carlu Romaina Arneoda a Sama Weissborna a postoupili do čtvrtfinále.

18:52 – Bernarda Peraová druhým týdnem po sobě obhajuje titul na okruhu WTA. Zatímco v Budapešti skončila hned v prvním kole, v Hamburku je po výhře 7:6, 6:1 nad veteránkou Kaiou Kanepiovou už ve čtvrtfinále. Američanka v něm vyzve svou poslední přemožitelku Dianu Šnajderovou, nebo Julii Grabherovou.

18:49 – Pedro Cachín zvládl v neděli ve Gstaadu své premiérové finále na turnajích ATP, ale rychlý přesun do Hamburku mu nevyšel. Argentinec podlehl v prvním kole 6:2, 5:7, 2:6 nasazenému Alejandrovi Davidovichovi, který se utká o vyrovnání loňského čtvrtfinále s Lucou Van Asschem.

Sestřih zápasu Cachin –⁠ Davidovich Livesport CZ

18:44 – "Myslím, že jsem si to udělala ještě težší, než to mohlo být. Ale byl to první zápas na trvdém povrchu a věděla jsem, že to bude těžké," řekla po postupu Muchová.

Pozápasová slova Karolíny Muchové. Livesport CZ

17:54 – Donna Vekičová v neděli slavila triumf své země v Hopmanově poháru, ke kterému výrazně přispěla, ale v Hamburku žádný důvod k radosti neměla. Nasazená jednička skončila hned v prvním kole po porážce 6:3, 3:6, 3:6 se Storm Hunterovou, jež vyniká hlavně v deblových soutěžích a v singlovém žebříčku jí patří až 154. pozice.

17:33 – Linda Nosková měla ve Varšavě namále hned v prvním kole. Osmnáctiletá Češka porazila kvalifikantku a 248. hráčku světa Janu Fettovou až po dvou a půl hodinách boje 4:6, 7:6, 6:3 a vyhnula se své žebříčkově nejhorší letošní porážce v dohraných zápasech. O první vítěznou sérii na nejvyšším okruhu od března se utká se Slovenkou Viktórií Hrunčákovou.

17:02 – Maria Timofejevová coby lucky loser v neděli senzačně dobyla antukový turnaj WTA 250 v Budapešti, ale z akce stejné kategorie v německém Hamburku bude odjíždět zklamaná. Devatenáctiletá Ruska na triumf nenavázala, když hned v prvním kole nestačila 2:6, 6:4, 1:6 na nasazenou sedmičku Arantxu Rusovou.

17:00 – Karolína Muchová na poslední chvíli nastartovala obrat, v úvodním kole ve Varšavě přetlačila 4:6, 7:6, 6:3 Aljaksandru Sasnovičovou a připsala si první vítězství od finálové účasti na French Open. V dalším zápase se nasazená dvojka střetne se slovenskou kvalifikantkou Rebeccou Šramkovou.

Sestřih zápasu Sasnovičová –⁠ Muchová. Livesport CZ

16:40 – Jakub Menšík začal na challengeru ve švýcarském Zugu hladkou výhrou 6:4, 6:3 nad Santiagem Rodríguezem Tavernou. O postup do čtvrtfinále bude šampion dubnového challengeru v Praze bojovat proti domácímu Alexanderovi Ritschardovi.

16:33 – Jasmine Paolinová se v předchozím týdnu dostala do finále domácí akce v Palermu, ale v Hamburku vypadla hned v prvním kole. Nasazená čtyřka podlehla 0:6, 6:7 kvalifikantce a bývalé světové dvacítce Darje Savilleové.

15:50 – Alexander Zverev narazil potřetí za necelé dva měsíce a druhým týdnem po sobě na Alexe Molčana a vyhrál i třetí vzájemný souboj. Na domácí antuce v Hamburku smetl Slováka 6:0, 6:3. Ve druhém kole se dvojnásobný semifinalista utká s krajanem Maximilianem Martererem startujícím na divokou kartu.

Statistiky zápasu Zverev –⁠ Molčan. Livesport

15:41 – "Chvíli trvalo, než jsem rozběhl motor. Ani tak to ale nebylo snadné, protože soupeř hrál dobře, od začátku dost agresivně. Myslím, že jsem na konci našel správnou rovnováhu, správný rytmus. A trochu se mi vrátily vzpomínky z minulého roku, cítím se tu opravdu dobře," usmíval se po výhře nad Ymerem Musetti.

Pozápasový ohlas Musettiho Livesport CZ

14:36 – Lorenzo Musetti na "pětistovce" v Hamburku úspěšně odstartoval svou premiérovou obhajobu titulu na hlavním okruhu. Nasazený Ital, který v loňském finále přemohl aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze, si poradil 6:4, 6:1 s kvalifikantem Eliasem Ymerem. O čtvrtfinále na už čtvrtém podniku ATP v řadě bude usilovat proti Thiagovi Seybothovi Wildovi, či Jozefovi Kovalíkovi.

Sestřih zápasu Ymer –⁠ Musetti Livesport

14:28 – Tereza Martincová přehrála v prvním kole ve Varšavě 7:6, 6:4 trápící se Shuai Zhang, která si připsala už 14. porážku v řadě. Pražská rodačka zaznamenala teprve své třetí letošní vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a o první čtvrtfinále na této úrovni v probíhající sezoně se popere s Yaninou Wickmayerovou.

13:52 – Dominik Palán zaútočí ve španělské Segovii na své druhé kariérní čtvrtfinále na challengerech. Dvaadvacetiletému Čechovi vzdal za stavu 4:6, 1:4 ze svého pohledu druhý nasazený Hugo Grenier. Jeho dalším soupeřem bude Juan Pablo Ficovich.

12:42 – Majar Šarífová přišla před pár dny v semifinále v Palermu o sérii 13 antukových vítězství a v Hamburku překvapivě skončila hned prvním kole. Nasazená dvojka schytala výprask 1:6, 1:6 od domácí Evy Lysové, které v žebříčku patří až 167. místo. Němka se o první čtvrtfinále na nejvyšší tour utká s Pannou Udvardyovou.

12:15 – Linda Fruhvirtová skončila ve Varšavě hned v úvodním kole. Ve svém prvním singlovém zápase po zranění ve Wimbledonu nestačila 1:6, 6:7 na Lucreziu Stefaniniovou, ačkoli měla možnost dvakrát dopodávat druhou sadu. Italka si o své první čtvrtfinále na turnajích WTA zahraje s Ankitou Rainaovou, nebo Jodie Burrageovou.

Sestřih utkání Fruhvirtová –⁠ Stefaniniová Livesport CZ

06:30 – Bývalý finalista US Open Kei Nišikori se v úterý vrátí na okruh ATP. Comeback prožije třiatřicetiletý japonský tenista na turnaji v Atlantě, kde narazí na Jordana Thompsona. "Bylo těžké udržet si motivaci, ale chci jen znovu hrát tenis a znovu soutěžit," řekl Nišikori pro Eurosport a vzápětí dodal: "A hlavně sleduju, jak Novak a Rafa stále hrají. A to jsem ještě nehrál proti Alcarazovi, Runemu... To je něco, čeho se také nemůžu dočkat."