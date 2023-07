Tennis Tracker: Spojení Plíškové a trenéra Bajina trvalo pouze osm měsíců

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 26. července?

ATP moment dne, 26. července Livesport

WTA moment dne, 26. července Livesport

20:20 – Velmi vyrovnaný souboj byl k vidění na turnaji v Hamburku mezi Holanďankou Ruseovou a Argentinkou Podorskou. Rozhodující třetí set získala v poměru 7:5 na svou stranu nakonec 60. hráčka světa Arantxa Rusová.

Sestřih zápasu Rusová – Podorská. Livesport

20:00 – Stan Wawrinka jakožto šestý nasazený hráč turnaje splnil svou povinnost a hladce porazil rakouského kvalifikanta Misolice 6:3, 6:2. V příštím kole ho čeká jeden z dvojice Huesler – Coria.

Sestřih zápasu Wawrinka – Misolic. Livesport

19:50 – Luca Van Assche si zahraje na podniku ATP 500 v Hamburku své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Teprve 19letý Francouz přemohl ve druhém kole 3:6, 7:6, 6:4 nasazeného Alejandra Davidoviche, s nímž prohrál oba předchozí letošní souboje. Jeho dalším soupeřem bude vítěz domácího derby mezi Alexanderem Zverevem a Maximilianem Martererem.

19:40 – "Bylo to opravdu těžké, Sebastian je velký bojovník a skvělý hráč. V posledním roce udělal velký krok kupředu, takže to je vždycky těžká výzva. Chvíli navíc trvá, než se člověk přizpůsobí novým podmínkám. Dnes jsme si vyzkoušeli hru v hale pod střechou, na antuce je to podstatný rozdíl," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Ruud.

Pozápasový ohlas Ruuda. Livesport

19:30 – Casper Ruud úspěšně zahájil svůj další útok na premiérový triumf na akcích vyšších než ATP 250. Nejvýše nasazený začal na "pětistovce" v Hamburku výhrou 6:3, 1:6, 6:3 nad Sebastiánem Báezem, kterého porazil také cestou za letošním titulem v Estorilu. O postup do čtvrtfinále bude usilovat proti kvalifikantovi a bývalé světové sedmnáctce Cristianovi Garínovi. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Ruud – Báez. Livesport

19:20 – Karolína Plíšková se před startem letošní sezony znovu vrátila k trenérovi Saschovi Bajinovi, ale už podruhé s německým koučem ukončila spolupráci. Zatímco ta první trvala 20 měsíců, druhá zhruba osm. Bývalá světová jednička stále čeká na první grandslamový titul a na posledních dvou podnicích velké čtyřky ztroskotala hned v prvním kole.

17:25 – "Když se vrátíte z turnaje a nemáte moc času na přípravu, je to v prvních zápasech vždycky těžké. A soupeř dneska hrál vážně dobře, běhal jako šílený, kontroloval útoky a dával tvrdé rány od lajny. Občas jsem si říkal, co mám ještě dělat," řekl po zápase Rubljov.

Pozápasový rozhovor s Andrejem Rubljovem. Livesport

17:05 – Andrej Rubljov přijel do Hamburku po nedělním triumfu v Bastadu a v úvodním zápase na německé antuce byl třikrát jediný míček od vyřazení. Šampion ročníku 2020 ale všechny tři mečboly odvrátil a Bernabého Zapata po třech hodinách boje zdolal 5:7, 6:1, 7:6.

Sestřih utkání Zapata Miralles – Rubljov Livesport.

16:50 – Dalibor Svrčina rozehrál utkání prvního kola na challengeru ve Švýcarsku už v úterý a prohrával 1:6, 0:5. Skóre druhé sady však dovedl do tie-breaku a ve středeční dohrávce stav utkání srovnal. Na Itala Mattea Giganteho ale nakonec nestačil 1:6, 7:6, 3:6.

16:50 – Noma Nohaová Akugueová absolvuje na domácí antuce v Hamburku povedený debut v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Devatenáctiletá Němka stále nenarazila na soupeřku z TOP 140 žebříčku a po Lauře Pigossiové porazila také Storm Hunterovou. Proti přemožitelce nasazené jedničky Donny Vekičové ovšem na returnu likvidovala dva mečboly v řadě. Australanku zdolala 0:6, 7:6, 6:4 a ve čtvrtfinále vyzve Martinu Trevisanovou.

16:45 – Linda Nosková ve středu k utkání druhého kola turnaje WTA ve Varšavě se Slovenkou Viktórií Hrunčákovou nenastoupí. Pořadatelé kvůli počasí zrušili všechny zbývající singlové zápasy.

14:00 – Darja Savilleová v posledních letech neustále bojovala se zraněními a po téměř roční pauze se v červnu vrátila na kurty. Bývalá světová dvacítka teorve na čtvrtém turnaji po návratu prošla do čtvrtfinále, svého prvního od srpnového finále v Granby. Ruská rodačka reprezentující Austrálii přehrála v Hamburku 7:6, 6:2 Tamaru Korpatschovou a včetně kvalifikace vyhrála už počtvrté v řadě. V dalším kole vyzve domácí Jule Niemeierovou.

Darja Savilleová se po 11 měsících probila do čtvrtfinále. @hamburgopen

13:20 – Dominik Palán si své druhé kariérní čtvrtfinále na challengerech nezahraje, dvaadvacetiletýletý Čech nestačil ve druhém kole ve španělské Segovii 6:7, 2:6 na Argentince Juana Pabla Ficoviche.

12:35 – Vít Kopřiva vydřel po více než dvou hodinách boje postup do druhého kola na challengeru v italské Veroně. Šestadvacetiletý Čech přetlačil 7:6, 6:3 kvalifikanta Valentina Royera a o první čtvrtfinále po čtyřech měsících zabojuje proti Marcovi Trungellitimu.

12:30 – Tereza Martincová dál čeká na první letošní čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu. Ve druhém kole ve Varšavě nestačila 2:6, 2:6 na bývalou světovou dvanáctku Yaninu Wickmayerovou vracející se po mateřské pauze, která si zahraje své první čtvrtfinále na této úrovni od Guangzhou 2017.

Sestřih zápasu Wickmayerová – Martincová. Livesport

6:20 – Čínský tenista Juncheng Shang si na turnaji v Atlantě poradil s favorizovaným domácím Benem Sheltonem 6:4 a 6:4. Až 156. hráč světa porazil soupeře, který je v žebříčku na 41. příčce, za hodinu a 29 minut a v osmifinále se potká s Keiem Nišikorim. Mezi nejlepší šestnáctkou je i pátý nasazený Christopher Eubanks, který zdolal 6:2 a 6:4 dalšího Američana Andrese Martina.