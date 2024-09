Tennis Tracker: Svrčina prohrál páté čtvrtfinále po sobě, Berrettini po vyhraném setu vzdal

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 27. září?

Hlavní události

12:33 – Ital Matteo Berrettini na turnaji ATP 500 v Tokiu vyhrál nad Arthurem FilsemMatteo Berrettini v tie-breaku první set, po čtyřech výměnách druhé sady ale kvůli zranění břišních svalů vzdal. Francouzský mladík, který v úvodním kole vyřadil nasazenou jedničku Taylora Fritze, ve čtvrtfinále vyzve obhájce titulu Bena Sheltona.

10:29 – Carlos Alcaraz po úspěšném vystoupení v Davis Cupu a Laver Cupu zvládl návrat na individuální turnaje, na nichž naposledy zaváhal ve druhém kole US Open proti Botici Van de Zandschulpovi. V Pekingu druhý nasazený Španěl odstartoval výhrou nad Francouzem Giovannim Mpetshim Perricardem, kterého porazil bez ztráty servisu 6:4, 6:4. O čtvrtfinále si loňský semifinalista zahraje s Tallonem Griekspoorem (H2H 4:1).

Sestřih zápasu

Carlos Alcaraz vyhrál bez ztráty podání Livesport

06:16 – Dalibor Svrčina se v Asii dostal potřetí během pěti týdnů do čtvrtfinále challengeru, první semifinále po sedmi měsících ale znovu nevybojoval. Pátou čtvrtfinálovou porážku v řadě utrpěl v thajském Nonthaburi, kde utrpěl debakl 1:6, 1:6 s tchajwanským kvalifikantem Tung-lin Wuem.

Další zprávy

13:00 – Naomi Ósakaová v Pekingu vyhrála po rozchodu s trenérem Wimem Fissettem a angažování slavného kouče Patricka Mouratogloua i druhé utkání. Kazašku Julii Putincevovou japonská šampionka z roku 2019 porazila 3:6, 6:4, 6:2 a po třetí výhře v řadě vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

12:51 – Američanka Jessica Pegulaová v prvním zápase od porážky ve finále US Open nezaváhala. Do tisícovky v Pekingu světová trojka vstoupila výhrou 6:1, 7:6 nad Francouzkou Diane Parryovou, vyhrála 16. z posledních 18 duelů a zajistila si souboj s Veronikou Kuděrmetovovou (H2H 0:2).

12:22 – Novým trenérem americké tenistky a vítězky loňského US Open Coco Gauffové se stal Matt Daly, který dříve vedl Kanaďana Denise Shapovala. Pětačtyřicetiletý Američan nahradil krajana Brada Gilberta a připojil se v týmu světové šestky po bok dlouholetého mentora Jeana-Christophea Faurela. Rodačka z Atlanty to řekla novinářům před startem na turnaji v Pekingu. "Jsem nadšená. Myslím, že to takhle bude pravděpodobně vypadat i v příštím roce. Mám z této změny radost a doufám, že se zlepším v dalších aspektech hry," citoval Gauffovou web WTA Insider.

11:50 – Paula Badosaová zvládla své první vystoupení od porážky ve čtvrtfinále US Open. Při premiéře na podniku WTA 1000 v Pekingu šestadvacetiletá Španělka přehrála 6:3, 6:2 Bulharku Viktoriju Tomovovou.

09:03 – Lorenzo Musetti tři dny po porážce ve finále turnaje v Chengdu zvládl na rozdíl od svého přemožitele Juncheng Shanga, s nímž se mohl utkat ve druhém kole, vstup do pětistovky v Pekingu. Italský tenista si po setech 7:5, 4:6, 6:3 poradil s belgickým kvalifikantem Zizou Bergsem a čeká ho souboj o čtvrtfinále s domácím Yunchaokete Buem (H2H 0:0).

08:31 – Jiří Lehečka se ve druhém kole turnaje ATP 500 v Pekingu střetne s Robertem Bautistou (H2H 0:3), s nímž před dvěma týdny prohrál v Davis Cupu a ve třech vzájemných duelech uhrál jediný set. Šestatřicetiletý Španěl v čínské metropoli odstartoval výhrou 6:3, 6:4 nad francouzským lucky loserem Arthurem Rinderknechem.

08:18 – Daniil Medveděv vstoupil do turnaje ATP 500 v Pekingu výhrou 6:3, 6:4 nad osmatřicetiletým Gaëlem Monfilsem, s nímž se ve vzájemné bilanci ujal vedení 3:2. O čtvrtfinále si loňský finalista zahraje s dalším francouzským veteránem Adrianem Mannarinem (H2H 3:4), se kterým utrpěl tři ze čtyř porážek na trávě.

07:23 – Ben Shelton v Tokiu udělal druhý z pěti kroků na cestě za obhajobou svého premiérového triumfu na okruhu ATP. Po krajanu Reillym Opelkovi si poradil i s Argentincem Marianem Navonem, kterého přehrál 6:4, 6:3. Ve čtvrtfinále se jednadvacetiletý Američan utká s Matteem Berrettinim, nebo Arthurem Filsem.

06:30 – Roman Safiullin na pětistovce v Pekingu dostal po něúspěchu v kvalifikaci druhou šanci jako lucky loser a proměnil ji ve skalp švýcarského veterána Stana Wawrinky, kterého přehrál 6:3, 6:4. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku a obhájce titulu Jannika Sinnera (H2H 0:2).

06:24 – Bývalá 22. hráčka světa Shuai Zhang ve středu na domácím turnaji WTA 1000 v Pekingu ukončila 20 měsíců dlouhé čekání na výhru, čímž přerušila rekordní sérii 24 porážek, a jen o dva dny později si vyšlápla i na světovou osmičku Emmu Navarrovou. 35letá Číňanka přehrála favorizovanou Američanku 6:4, 6:2, po dvou letech získala skalp členky TOP 10 a bilanci s nimi upravila na 9:25. Ve třetím kole se střetne s Anastasií Potapovovou, nebo Greetje Minnenovou.

05:57 – Jack Draper na turnaji ATP 500 v Tokiu porazil 6:4, 6:4 nasazeného Poláka Huberta Hurkacze, s nímž si v šestém vzájemném střetnutí poradil teprve podruhé, a jako první postoupil do čtvrtfinále. V něm se britský mladík utká s Brandonem Nakashimou, nebo Ugo Humbertem.