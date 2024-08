Tennis Tracker: Tsitsipas po ostré kritice ukončil spolupráci s tátou trenérem

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 9. srpna?

Hlavní události

17:22 – Stefanos Tsitsipas ukončil spolupráci s trenérem, kterým byl takřka celou dosavadní kariéru jeho otec Apostolos. Řecký tenista se tak rozhodl krátce po vyřazení z turnaje Masters 1000 v Montrealu, po kterém svého tátu ostře kritizoval. Více informací najdete v článku

06:40 – Čerstvá finalistka z Washingtonu Marie Bouzková po těsné porážce v úvodním kole dvouhry odstoupila na turnaji WTA 1000 v Torontu ze soutěže deblistek. Česká tenistka v ní startovala poprvé po boku Kazašky Anny Danilinové, kvůli zranění kotníku ale k utkání druhého kola proti domácím outsiderkám Arianě Arseneaultové s Miou Kupresovou nenastoupí.

06:17 – Aryna Sabalenková vstoupila do podniku WTA 1000 v Torontu hladkou výhrou dvakrát 6:2 nad Číňankou Yue Yuan a pochvalovala si, že už ji nelimituje zranění ramena. To ji připravilo o letošní Wimbledon a minulý týden ve Washingtonu i kvůli přehnané opatrnosti vypadla v semifinále s Marií Bouzkovou.

"Bylo to náročné hrát první turnaj, protože jste na sebe příliš opatrní. Snažíte se nic nepřehánět a chránit si rameno. Teď se cítím mnohem lépe a uvědomuju si, že je to vyléčené a nemusím se obávat obnovení zranění. Cítím se zase svobodně a na kurtu mě nic nesvazuje. Mohu se soustředit znovu jen na svou hru a předvést maximum," pochvalovala si světová trojka, jež se o postup do čtvrtfinále utká s Britkou Katie Boulterovou (H2H 3:0).

Další zprávy

20:44 – Světová patnáctka Emma Navarrová potvrzuje svou životní formu i v úvodu US Open Series. Na akci WTA 1000 v Torontu zdolala v souboji hráček TOP 20 dvakrát 7:5 Ukrajinku Martu Kosťukovou a při premiéře na kanadském Rogers Cupu postoupila do čtvrtfinále. V něm na 23letou Američanku čeká krajanka Taylor Townsendová (H2H 0:1).

20:14 – Sedmý hráč světa Alex de Minaur kvůli zranění kyčle přijde po wimbledonském čtvrtfinále, olympiádě a tisícovce v Montrealu také o Masters 1000 v Cincinnati. Pětadvacetiletý Australan hrající svou životní sezonu si natrhl vlákno chrupavky při mečbolu v osmifinále Wimbledonu a nyní je v ohrožení i start na US Open.

19:51 – Taylor Townsendová v Torontu deklasovala 6:2, 6:1 světovou jedenáctku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska, připsala si šestý skalp hráčky TOP 20 a poprvé postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA 1000. V něm osmadvacetiletá Američanka, jež se do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice po nezdaru v kvalifikaci, narazí na krajanku Emmu Navarrovou, nebo Ukrajinku Martu Kosťukovou.

18:00 – Na podniku Masters 1000 v Montrealu se v pátek s velkou pravděpodobností neodehraje jediná výměna. Program turnaje, na kterém ještě není dohrané ani druhé kolo a už na pondělí je naplánované finále, výrazně komplikuje deštivé počasí.

16:01 – Andrew Paulson se na čtvrtý pokus dostal přes čtvrtfinále challengeru. Na antuce v italském Cordenons se mezi čtyřku nejlepších prodral po bitvě s Argentincem Andreou Collarinim, kterého udolal 4:6, 6:4, 7:6.

15:19 – Dalibor Svrčina na antukovém challengeru v německém Bonnu půl roku dlouhé čekání na semifinále neukončil. Jednadvacetiletý český tenista nestačil na pátého nasazeného Benjamina Hassana z Libanonu, kterému podlehl 0:6, 4:6.

06:32 – Tři zápasy druhého kola turnaje Masters 1000 v Montrealu se ve čtvrtek večer nestihly dohrát kvůli dešti. Těsně před zahájením museli z kurtu Hubert Hurkacz s Thanasim Kokkinakisem a ke šlágru vůbec nenastoupili Američané Sebastian Korda s Taylorem Fritzem. Duel Flavia Cobolliho s Arthurem Rinderknechem byl po třech gamech přerušen.

06:25 – Světová devatenáctka Viktoria Azarenková měla ve druhém kole turnaje WTA 1000 v Torontu nečekané potíže. Běloruská semifinalistka z roku 2011 zdolala Belgičanku Greetje Minnenonou až po takřka tříhodinovém boji 3:6, 7:5, 6:1. V osmifinále se střetne s Američankou Peyton Stearnsovou (H2H 1:0).

06:21 – Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová z posledních sedmi utkání popáté prohrála. V Torontu japonská tenista podlehla ve druhém kole 3:6, 4:6 Belgičance Elise Mertensové, jež upravila vzájemnou bilanci na 4:3.

06:14 – Čerstvá šampionka z Washingtonu Paula Badosaová skončila na turnaji WTA 1000 v Torontu ve druhém kole na raketě světové jedenáctky Jeleny Ostapenkové. Šest zápasů neporažená Španělka podlehla lotyšské soupeřce 6:3, 6.7, 2:6, byť podávala na postup.

00:07 – Ben Shelton končí na Masters v Montrealu už ve druhém kole na raketě Alexeje Popyrina. Australan zvítězil ve dvou setech 6:4, 7:6 a o postup do čtvrtfinále se utká s Grigorem Dimitrovem.